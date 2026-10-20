Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?

Svatko tko se u Zagrebu svakodnevno vozi do škole, fakulteta ili posla zna koliko gradski prijevoz znači u špici. Zato nova tramvajska linija nije samo nova ruta na karti - ona znači bolju povezanost dijelova grada i još jednu mogućnost za svakodnevno putovanje.

Novi Zagreb uskoro će dobiti upravo takvu novu poveznicu. Nakon gotovo dvije godine radova, Sarajevska cesta ulazi u završnu fazu, a više od dva kilometra nove tramvajske pruge, osam stajališta i okretište uskoro će postati dio gradske prometne mreže.

Zato smo razgovarali s Darkom Badovincem, project managerom u STRABAG Railu, o ljudima koji stoje iza gradilišta, o poslu koji se ne vidi s ulice i o tome što je sve potrebno da bi jednom prugom mogao proći prvi tramvaj.

U međunarodnom timu svatko doprinosi

Kako se projekt približava samom kraju, Sarajevska cesta postupno prestaje biti samo gradilište uz koje građani prolaze. Uskoro će tamo prolaziti tramvaji, a ono što je mjesecima bilo iza zaštitne ograde postat će dio gradske infrastrukture.

Za radove na tramvajskoj pruzi zadužen je STRABAG Rail, dio STRABAG Grupe specijaliziran za željezničku i tramvajsku infrastrukturu. Na Sarajevskoj su njegovi stručnjaci radili na donjem i gornjem ustroju pruge te kontaktnoj mreži.

- Specifični su po tome što ti radovi uključuju građevinske radove, elektroradove na kontaktnoj mreži, radove prometne signalizacije na željeznicama i strojarske radove gdje je to potrebno. Ključ je organizirati i koordinirati te radove da jedan drugome ne smeta, da se svi radovi izvedu u skladu s projektom, u zadanom roku i unutar budžeta, kako bismo dobili funkcionalan proizvod, odnosno prugu, bilo željezničku ili tramvajsku, rekao je Darko. Razgovor s voditeljem projekta Darkom Badovincem| Foto: bauštela.hr

Pruga ovakvog opsega ne može nastati bez velikog broja ljudi. Iza nje stoje različite struke i zanimanja, a svaka od njih ima svoju ulogu u projektu.

- Ovisno o fazi projekta, radilo je do 50-ak ljudi. Struktura je bila: inženjeri, poslovođe, geodeti, strojari, vozači, radnici, električari, monteri. Velika prednost koju STRABAG ima jest i ta suradnja različitih struka i ljudi iz različitih zemalja. Ti ljudi su na različitim projektima stekli specifična iskustva koja su mogli ovdje primijeniti, ispričao je Darko.

Manje buke i dulji vijek tračnica

Posebnost nove pruge krije se iza kučišta. To kučište predstavlja zaštitu mazalica za podmazivanje tračnica koje imaju snažnu ulogu. Mazalice su postavljene na tračnice, a napajaju se putem solarnog panela.

- Mazalice pumpaju mazivo kada prođe tramvaj, a kotači tramvaja raznose to mazivo prugom. Na taj način sprječava se trošenje tračnica i gotovo 99 posto smanjuje se buka. Time se doprinosi trajnosti pruge i kvaliteti života stanara, objasnio je Darko. Zaštita mazalica za podmazivanje tračnica | Foto: bauštela.hr

Na pruzi je ugrađeno nekoliko takvih sustava, a tri se nalaze na okretištu Zapruđe. Učinak se, kaže Badovinac, mogao primijetiti gotovo odmah nakon ugradnje.

- Čim smo ih ugradili, unutar nekoliko sati, koliko je trebalo tramvajskim kotačima da raznesu mazivo tračnicama na okretištu, praktički je nestala buka, odnosno cviljenje. To je prvi takav primjer u Zagrebu, inače je to uobičajena stvar da se instalira ne samo na tramvajskim prugama nego i na željezničkim jer značajno smanjuje troškove održavanja pruga.

Čovjek koji mora vidjeti cijelu sliku

Iza gotove pruge nalazi se čitav sustav ljudi, struka i poslova. Netko pritom mora povezati sve dijelove projekta i brinuti se da funkcioniraju kao cjelina. Darko je na projektu bio od početka do kraja, a njegov posao obuhvaćao je koordinaciju različitih timova i praćenje projekta.

- Nakon tender faze sklapa se ugovor o izvođenju radova i tada voditelj projekta, formira projektni tim. To uključuje stručnjake za pojedine radove, ekonomiste, kolege koji se bave financijama i kolege koji se bave komercijalom, rekao je Darko. Voditelj projekta, Darko Badovinac | Foto: bauštela.hr

U projektu ovakvog opsega svatko od sudionika odgovoran je za određeni dio posla. Darko nam je opisao kako je izgledao njegov radni dan.

- Ovisno o tome što je bio fokus, nekad sam dan počinjao na gradilištu, gdje sam se više bavio građevinskim dijelom, odnosno poslovima inženjera građevine. Na početku dana provjeravao sam je li sve u skladu sa zaštitom na radu, a toj temi u STRABAG-u doista poklanjamo najveću pažnju.

Nakon toga slijedila je provjera plana radova: jesu li aktivnosti počele prema dogovoru od prethodnog dana, treba li riješiti neki tehnički problem i pojavilo li se nešto nepredviđeno. Dio dana bio je posvećen koordinaciji projekta.

- Kasnije kroz dan bavio sam se poslovima voditelja projekta. To su najčešće bili financijski poslovi, praćenje projekta ili koordinacija, odnosno dogovori s podizvođačima ili komercijalom oko nabave materijala, ispričao nam je Darko. Razgovor na tramvajskoj stanici | Foto: bauštela.hr

Prva nova tramvajska pruga nakon 20 godina

Prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 20 godina uskoro će dočekati svoje putnike. Za stanovnike istoka grada to je nova veza s ostatkom mreže, a za one koji su je gradili trenutak u kojem se vidi rezultat gotovo dvije godine rada koje nisu mogle proći bez i jednog izazova.

- Najizazovnije je ovdje bilo uskladiti različite faze radova. STRABAG je ugovorio radove na tramvajskoj pruzi, međutim cijeli projekt Sarajevske je podijeljen u dvije faze: rekonstrukcija postojeće ceste i izgradnja novog kolnika, a drugi dio radova je tramvajska pruga. Ti radovi su se izvodili paralelno što je značilo usklađivanje radova na cesti, na tramvajskoj pruzi i to sve uz istodobno prometovanje postojećom prometnicom.

Kada tramvaj krene, građanima će ostati nova prometna poveznica, dok će iza svakog stajališta i svakog metra tračnica ostati posao brojnih ljudi koji su sudjelovali u njezinoj izgradnji.

- Ponosan ću biti kad će proći prvi tramvaj, ali i svaki sljedeći jer sama ta infrastruktura pomaže ovom cijelom dijelu Zagreba odnosno ljudima koji tu žive, rekao je je Darko. Voditelj projekta, Darko Badovinec | Foto: bauštela.hr

Sarajevska cesta pritom nije jedini projekt kojim se tramvajska mreža u Zagrebu planira širiti. Novi pravci trebali bi dodatno povezati grad i olakšati svakodnevno kretanje građana.

- Smatram da su ti dodatni tramvajski pravci zbilja korisni. Smanjit će gužve, olakšati građanima dolazak na posao i povratak s posla, a gledano s ekološke strane, prihvatljiviji su. S projektom Sarajevske ceste je krenulo, a trenutno traje i natječaj za izgradnju tramvajske pruge kroz Heinzelovu ulicu u duljini od nekakvih četiri kilometra. Nadam se da će realizacija tog projekta uskoro krenuti, nakon što se riješi pitanje odabira izvođača, ispričao je Darko.

Putnici će uskoro uživati u vožnji novom prugom, a ono što će osjetiti jest da sve funkcionira kako treba. To je najljepša potvrda dobro odrađenog posla, a radnici na Sarajevskoj moći će biti ponosni što se njihov rad i trud isplatio.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke STRABAG.