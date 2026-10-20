Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?

Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 1 d 19.10.2026
20. listopad 2026.
Nakon gotovo dvije godine radova pruga na Sarajevskoj cesti ulazi u završnicu. Upoznali smo ljude zaslužne za nju i priču koju s ulice ne vidite.
Svatko tko se u Zagrebu svakodnevno vozi do škole, fakulteta ili posla zna koliko gradski prijevoz znači u špici. Zato nova tramvajska linija nije samo nova ruta na karti - ona znači bolju povezanost dijelova grada i još jednu mogućnost za svakodnevno putovanje.
Novi Zagreb uskoro će dobiti upravo takvu novu poveznicu. Nakon gotovo dvije godine radova, Sarajevska cesta ulazi u završnu fazu, a više od dva kilometra nove tramvajske pruge, osam stajališta i okretište uskoro će postati dio gradske prometne mreže.
Zato smo razgovarali s Darkom Badovincem, project managerom u STRABAG Railu, o ljudima koji stoje iza gradilišta, o poslu koji se ne vidi s ulice i o tome što je sve potrebno da bi jednom prugom mogao proći prvi tramvaj.
Kako se projekt približava samom kraju, Sarajevska cesta postupno prestaje biti samo gradilište uz koje građani prolaze. Uskoro će tamo prolaziti tramvaji, a ono što je mjesecima bilo iza zaštitne ograde postat će dio gradske infrastrukture.
Za radove na tramvajskoj pruzi zadužen je STRABAG Rail, dio STRABAG Grupe specijaliziran za željezničku i tramvajsku infrastrukturu. Na Sarajevskoj su njegovi stručnjaci radili na donjem i gornjem ustroju pruge te kontaktnoj mreži.
- Specifični su po tome što ti radovi uključuju građevinske radove, elektroradove na kontaktnoj mreži, radove prometne signalizacije na željeznicama i strojarske radove gdje je to potrebno. Ključ je organizirati i koordinirati te radove da jedan drugome ne smeta, da se svi radovi izvedu u skladu s projektom, u zadanom roku i unutar budžeta, kako bismo dobili funkcionalan proizvod, odnosno prugu, bilo željezničku ili tramvajsku, rekao je Darko.
Pruga ovakvog opsega ne može nastati bez velikog broja ljudi. Iza nje stoje različite struke i zanimanja, a svaka od njih ima svoju ulogu u projektu.
- Ovisno o fazi projekta, radilo je do 50-ak ljudi. Struktura je bila: inženjeri, poslovođe, geodeti, strojari, vozači, radnici, električari, monteri. Velika prednost koju STRABAG ima jest i ta suradnja različitih struka i ljudi iz različitih zemalja. Ti ljudi su na različitim projektima stekli specifična iskustva koja su mogli ovdje primijeniti, ispričao je Darko.
Posebnost nove pruge krije se iza kučišta. To kučište predstavlja zaštitu mazalica za podmazivanje tračnica koje imaju snažnu ulogu. Mazalice su postavljene na tračnice, a napajaju se putem solarnog panela.
- Mazalice pumpaju mazivo kada prođe tramvaj, a kotači tramvaja raznose to mazivo prugom. Na taj način sprječava se trošenje tračnica i gotovo 99 posto smanjuje se buka. Time se doprinosi trajnosti pruge i kvaliteti života stanara, objasnio je Darko.
Na pruzi je ugrađeno nekoliko takvih sustava, a tri se nalaze na okretištu Zapruđe. Učinak se, kaže Badovinac, mogao primijetiti gotovo odmah nakon ugradnje.
- Čim smo ih ugradili, unutar nekoliko sati, koliko je trebalo tramvajskim kotačima da raznesu mazivo tračnicama na okretištu, praktički je nestala buka, odnosno cviljenje. To je prvi takav primjer u Zagrebu, inače je to uobičajena stvar da se instalira ne samo na tramvajskim prugama nego i na željezničkim jer značajno smanjuje troškove održavanja pruga.
Iza gotove pruge nalazi se čitav sustav ljudi, struka i poslova. Netko pritom mora povezati sve dijelove projekta i brinuti se da funkcioniraju kao cjelina. Darko je na projektu bio od početka do kraja, a njegov posao obuhvaćao je koordinaciju različitih timova i praćenje projekta.
- Nakon tender faze sklapa se ugovor o izvođenju radova i tada voditelj projekta, formira projektni tim. To uključuje stručnjake za pojedine radove, ekonomiste, kolege koji se bave financijama i kolege koji se bave komercijalom, rekao je Darko.
U projektu ovakvog opsega svatko od sudionika odgovoran je za određeni dio posla. Darko nam je opisao kako je izgledao njegov radni dan.
- Ovisno o tome što je bio fokus, nekad sam dan počinjao na gradilištu, gdje sam se više bavio građevinskim dijelom, odnosno poslovima inženjera građevine. Na početku dana provjeravao sam je li sve u skladu sa zaštitom na radu, a toj temi u STRABAG-u doista poklanjamo najveću pažnju.
Nakon toga slijedila je provjera plana radova: jesu li aktivnosti počele prema dogovoru od prethodnog dana, treba li riješiti neki tehnički problem i pojavilo li se nešto nepredviđeno. Dio dana bio je posvećen koordinaciji projekta.
- Kasnije kroz dan bavio sam se poslovima voditelja projekta. To su najčešće bili financijski poslovi, praćenje projekta ili koordinacija, odnosno dogovori s podizvođačima ili komercijalom oko nabave materijala, ispričao nam je Darko.
Prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 20 godina uskoro će dočekati svoje putnike. Za stanovnike istoka grada to je nova veza s ostatkom mreže, a za one koji su je gradili trenutak u kojem se vidi rezultat gotovo dvije godine rada koje nisu mogle proći bez i jednog izazova.
- Najizazovnije je ovdje bilo uskladiti različite faze radova. STRABAG je ugovorio radove na tramvajskoj pruzi, međutim cijeli projekt Sarajevske je podijeljen u dvije faze: rekonstrukcija postojeće ceste i izgradnja novog kolnika, a drugi dio radova je tramvajska pruga. Ti radovi su se izvodili paralelno što je značilo usklađivanje radova na cesti, na tramvajskoj pruzi i to sve uz istodobno prometovanje postojećom prometnicom.
Kada tramvaj krene, građanima će ostati nova prometna poveznica, dok će iza svakog stajališta i svakog metra tračnica ostati posao brojnih ljudi koji su sudjelovali u njezinoj izgradnji.
- Ponosan ću biti kad će proći prvi tramvaj, ali i svaki sljedeći jer sama ta infrastruktura pomaže ovom cijelom dijelu Zagreba odnosno ljudima koji tu žive, rekao je je Darko.
Sarajevska cesta pritom nije jedini projekt kojim se tramvajska mreža u Zagrebu planira širiti. Novi pravci trebali bi dodatno povezati grad i olakšati svakodnevno kretanje građana.
- Smatram da su ti dodatni tramvajski pravci zbilja korisni. Smanjit će gužve, olakšati građanima dolazak na posao i povratak s posla, a gledano s ekološke strane, prihvatljiviji su. S projektom Sarajevske ceste je krenulo, a trenutno traje i natječaj za izgradnju tramvajske pruge kroz Heinzelovu ulicu u duljini od nekakvih četiri kilometra. Nadam se da će realizacija tog projekta uskoro krenuti, nakon što se riješi pitanje odabira izvođača, ispričao je Darko.
Putnici će uskoro uživati u vožnji novom prugom, a ono što će osjetiti jest da sve funkcionira kako treba. To je najljepša potvrda dobro odrađenog posla, a radnici na Sarajevskoj moći će biti ponosni što se njihov rad i trud isplatio.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i tvrtke STRABAG.
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 1 d 19.10.2026
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:58 5 d 15.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 8 d 12.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 19 d 01.10.2026
Otvara se gradilište za novu vojarnu u Belom Manastiru! Imat će 13 građevina i primati do 800 vojnika
MORH nam je dao rokove i detalje ulaganja u novi vojni kompleks na istoku Hrvatske.
16:21 2 h 20.10.2026
Stanogradnja u Hrvatskoj opasno usporava: U osam mjeseci 10 posto manje planiranih novih stanova
Kako se godina bliži kraju pad broja izdanih građevinskih dozvola na godišnjoj razini sve više zabrinjava.
16:19 2 h 20.10.2026
Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest
Ministarstvo je odobrilo nove izmjene velikog željezničkog projekta, uključujući ukidanje prijelaza i drukčiju zaštitu od buke.
16:18 2 h 20.10.2026
Susjedi će graditi tunel od 800 milijuna eura ispod mora: Stiže stroj promjera gotovo 16 metara
Potpisan je ugovor za zahtjevnu dionicu podmorskog tunela koji će povezati dva dijela talijanske Genove.
15:24 3 h 20.10.2026
Hrvatska je dobila 254 nova doktora znanosti: Ovo su njihova imena i fakulteti s kojih dolaze
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih.
15:29 3 h 20.10.2026
Školu potresla vijest o preranoj smrti nastavnika (46): 'Bio si ljudina i čovjek nježnog srca'
U 46. godini života preminuo je nastavnik Željko Šebeštjan, profesor mentor Tehničke škole Čakovec.
14:04 4 h 20.10.2026
Naselja za umirovljenike u Hrvatskoj: Svaka kuća ima vrt koji možete urediti kako želite
Naselja za umirovljenike u Sisačko-moslavačkoj županiji čekaju prve stanare. Jedinstveni je to koncept organiziranog stanovanja za starije osobe.
16:41 2 h 20.10.2026
Dom za starije radi pet mjeseci unatoč zabrani: 'Ministarstvo nema ovlasti'
Iz Ministarstva socijalne politike tvrde da ne mogu zaustaviti rad bračkog Doma za starije i nemoćne Domus Vitae usprkos zabrani otprije pet mjeseci.
16:35 2 h 20.10.2026