Dva mjeseca radova na A1: Obnavljaju se mostovi stari više od 20 godina, očekuju se kolone

Na jednoj od najvažnijih dionica autoceste A1 počeli su radovi koji će trajati puna dva mjeseca. Hrvatske autoceste (HAC) krenule su u sanaciju mostova Grabara i Ričica, smještenih između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok, na potezu kojim svakodnevno prolazi velik broj vozila između kontinentalne Hrvatske i Dalmacije.

Radovi se izvode na kolniku u smjeru Zagreba, a zbog zahvata je uvedena posebna regulacija prometa. Prema informacijama Hrvatskih autocesta, sanacija je počela 5. listopada, a trebala bi završiti 4. prosinca 2026. godine.

Dva mjeseca posebne regulacije

Za vrijeme radova potpuno je zatvoren kolnik autoceste u smjeru Zagreba. Sav promet preusmjeren je na suprotni kolnik, odnosno onaj u smjeru Dubrovnika, kojim se sada vozi dvosmjerno, po jednoj prometnoj traci u svakom smjeru.