Dva mjeseca radova na A1: Obnavljaju se mostovi stari više od 20 godina, očekuju se kolone

Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
12:23 2 d 09.10.2026
11. listopad 2026.
Na važnoj dionici između Gornje Ploče i Svetog Roka promet će se odvijati posebnom regulacijom.
Na jednoj od najvažnijih dionica autoceste A1 počeli su radovi koji će trajati puna dva mjeseca. Hrvatske autoceste (HAC) krenule su u sanaciju mostova Grabara i Ričica, smještenih između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok, na potezu kojim svakodnevno prolazi velik broj vozila između kontinentalne Hrvatske i Dalmacije.
Radovi se izvode na kolniku u smjeru Zagreba, a zbog zahvata je uvedena posebna regulacija prometa. Prema informacijama Hrvatskih autocesta, sanacija je počela 5. listopada, a trebala bi završiti 4. prosinca 2026. godine.
Za vrijeme radova potpuno je zatvoren kolnik autoceste u smjeru Zagreba. Sav promet preusmjeren je na suprotni kolnik, odnosno onaj u smjeru Dubrovnika, kojim se sada vozi dvosmjerno, po jednoj prometnoj traci u svakom smjeru.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
12:23 2 d 09.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 10 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 12 d 29.09.2026
Traži se projekt novog stadiona u Dalmaciji: Radovi su već bili 'gotova stvar', a onda je ugašen klub
Novo lice stadiona u Šibeniku predstavljeno je prije dvije i pol godine, no otad se u klubu štošta promijenilo. Novi plan obnove sada je u nabavi.
11:08 5 h 11.10.2026
Prije prvih gostiju: Koliko različitih dobavljača stoji iza jednog hotelskog projekta?
Od madraca i rasvjete do bazena i klime, gradnja i uređenje hotela ovisi o brojnim odlukama. Mnoge od njih događaju se upravo na ovom sajmu.
11:07 5 h 11.10.2026
Žalba ministarstva na Maksimir: Ovo nije prvi put, posljednji 'skandal' izazvale Bandićeve fontane
Nakon žalbe Ministarstva gospodarstva na natječaj za arhitektonsko-urbanističko rješenje novog Maksimira, provjerili smo je li to iznimka ili praksa.
11:06 5 h 11.10.2026
Jedan papir može zaustaviti cijelo gradilište: Odvjetnik otkriva najčešću zamku za investitore
Čak i potpuno legalna gradnja može biti zaustavljena zbog administrativnog propusta koji mnogi investitori zanemaruju.
10:55 1 d 10.10.2026
Galerija: HAC-ovo gradilište novog južnog ulaza u Zagreb, bit će spoj na autocestu
HAC-ov vijadukt preko Ranžirnog kolodvora projekt je koji će omogućiti otvaranje novog južnog ulaza u Zagreb. Vidjeli smo kako napreduje.
10:55 1 d 10.10.2026
I dio učenika vidi problem u novom tipu eseja na Hrvatskom: 'Mislim da je to ispod nivoa'
Lejla kaže da će izabrati novu opciju jer misli da je lakša, a Toma će odabrati staru jer misli da se za nju može bolje pripremiti i zna što očekivati
10:07 6 h 11.10.2026
Neke škole ne žele upisati učenike sa sindromom Down: 'Kvalitetu obrazovanja određuje mjesto stanovanja'
Iz Udruge žele da mjesto stanovanja ili spremnost pojedine škole ne određuju kvalitetu obrazovanja koju će učenik sa sindromom Down dobiti.
10:07 6 h 11.10.2026
Foto dana: Umirovljenici uz zelenu vrpcu 'proslavili' Dan psihičkog zdravlja
Umirovljenici iz Doma za starije 'Jadranka' znaju da je brinuti o vlastitim emocijama jako važno. Obilježili su Dan psihičkog zdravlja.
09:41 6 h 11.10.2026
Male tajne hrvatskog jezika: Starije treba 'educirati' ili 'informirati' o prijevarama?
Glagol 'educirati' zamjenjuje niz glagola u hrvatskom jeziku. Ako se radi o širenju podataka s pomoću uputa, bolje je koristiti glagol 'informirati'.
09:41 6 h 11.10.2026