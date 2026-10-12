Povijesni park u Slavoniji ide u veliku obnovu: Čeka ga transformacija na gotovo osam hektara

Jedan od najpoznatijih zelenih prostora u Đakovu uskoro bi mogao dobiti potpuno novo ruho. Riječ je o Strossmayerovu perivoju, povijesnom parku koji već desetljećima predstavlja jedno od najvažnijih mjesta za šetnju, odmor i okupljanje građana. Planirana je obnova staza, povijesnih vrtova, dječjeg igrališta, pozornice i gledališta, ali i niz novih sadržaja koji bi trebali dodatno obogatiti ovaj prostor.

Grad Đakovo napravio je novi korak prema realizaciji projekta. U sustavu javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje za izvođenje radova, čija je procijenjena vrijednost 2.857.365,75 eura bez PDV-a. Zahvat će obuhvatiti približno 7,75 hektara, a posebna pozornost posvetit će se očuvanju povijesnih obilježja perivoja, postojećeg zelenila i njegove prepoznatljive prostorne organizacije.

Povijesni park dobiva novi izgled, ali čuva svoj identitet

Strossmayerov perivoj nalazi se u samom središtu Đakova, a zbog svoje kulturne, povijesne i krajobrazne vrijednosti zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture. Ujedno je dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, što znači da njegova obnova zahtijeva poseban pristup i suradnju s konzervatorskom službom.

Prema glavnom projektu krajobrazne arhitekture, koji je izradila tvrtka Vita projekt, revitalizacija podrazumijeva obnovu postojećih sadržaja i uvođenje novih, ali bez velikih intervencija koje bi narušile izvorni karakter perivoja.

Jedan od glavnih ciljeva jest očuvanje postojećeg drveća, uz obnovu zelenih površina i pažljivo uklanjanje stabala koja su u lošem zdravstvenom stanju. Predviđena je sadnja novih stabala, grmlja i cvjetnih vrsta, pri čemu će se voditi računa o povijesnom karakteru parka.

Zanimljivo je da se projektom planira i obnova povijesnih vrtova, odnosno prostora koji su nekada imali važnu ulogu u oblikovanju perivoja. Time se želi vratiti dio izgubljenog identiteta, ali i stvoriti atraktivnije okruženje za svakodnevni boravak građana. Đakovo, Strossmayerov perivoj | Foto: EOJN, Grad Đakovo

Nove šetnice, cvjetne livade i povijesni vrtovi

Velik dio radova odnosit će se na obnovu postojeće mreže pješačkih staza. Projektom je predviđeno uklanjanje dotrajalih opločenja te njihova zamjena novim, kvalitetnijim materijalima koji će biti primjereniji prirodnom ambijentu.

Nove šetnice većinom će biti izvedene od stabiliziranog kamenog agregata, uz diskretne metalne rubnjake. Na pojedinim lokacijama planirano je i proširenje postojećih staza, osobito na mjestima koja povezuju glavne ulaze i najvažnije sadržaje perivoja. Glavna staza koja povezuje sjeveroistočni ulaz sa središnjim dijelom parka trebala bi biti široka pet metara.

Posebno zanimljiv dio projekta odnosi se na sadnju novih biljnih vrsta. U južnom dijelu perivoja planira se uspostava histor(ic)ističkog cvjetnjaka, oblikovanog prema povijesnim uzorima. U njemu će se saditi različite vrste ruža, tulipana, narcisa i drugih ukrasnih biljaka, uz pažljivo oblikovane zelene površine.

Na zapadnoj strani parka, na mjestu postojeće livade, planira se urediti cvjetna livada s voćnjakom. Novi prostor trebao bi omogućiti i održavanje edukativnih aktivnosti, među ostalim iz područja ekologije i zaštite okoliša.

Projekt također predviđa obnovu ograde perivoja. Na pojedinim dijelovima postojeće ograde bit će rekonstruirane, dok će se drugdje postaviti nove, jednostavnije i vizualno prihvatljivije ograde koje neće narušavati izgled povijesnog prostora. Đakovo, Strossmayerov perivoj | Foto: EOJN, Grad Đakovo

Obnavlja se pozornica, a gledalište dobiva novo ruho

Jedan od najzanimljivijih zahvata bit će rekonstrukcija postojeće pozornice i gledališta u zapadnom dijelu perivoja. Riječ je o prostoru koji se koristi za kulturne manifestacije i druga javna događanja, ali njegovo sadašnje stanje nije zadovoljavajuće.

Prema projektnoj dokumentaciji, postojeća pozornica ima problema s dotrajalim građevinskim elementima, oštećenjima i propuštanjem vode. Planira se njezina obnova, uključujući prilazne stube i rampe, čime bi se omogućilo sigurnije i jednostavnije korištenje prostora.

Značajne promjene čekaju i gledalište. Postojeće popločene površine i dotrajali elementi uklonit će se, a umjesto njih predviđa se oblikovanje novih sjedećih mjesta od betonskih prefabriciranih elemenata.

Na blagoj padini ispred pozornice planirano je uređenje stepenastog gledališta sa zelenim površinama između redova. Takvo rješenje trebalo bi se bolje uklopiti u prirodni ambijent, a istodobno omogućiti ugodnije praćenje koncerata, predstava i drugih manifestacija.

Uz veće gledalište predviđeno je i manje, namijenjeno okupljanju manjih skupina posjetitelja. U središnjem dijelu gledališta planiran je i podest koji bi se mogao koristiti kao dodatni prostor za izvođače. Đakovo, Strossmayerov perivoj | Foto: EOJN, Grad Đakovo

Novo dječje igralište, trim-staza i pametne klupe

Revitalizacija neće biti usmjerena samo na povijesni izgled parka. Velik naglasak stavljen je i na sadržaje za djecu, rekreativce i sve one koji u perivoju žele provoditi slobodno vrijeme.

Postojeće dječje igralište planira se obnoviti i opremiti novim spravama izrađenima pretežno od prirodnih materijala, poput drva. Predviđeni su različiti elementi za penjanje, balansiranje, ljuljanje i igru, a njihov izgled trebao bi se uklopiti u okolno zelenilo.

Na jugozapadnom dijelu perivoja planirana je i trim-staza s vanjskim spravama za vježbanje. Oprema će biti jednostavnog dizajna, s naglaskom na prirodne materijale i funkcionalnost.

Posebno su zanimljivi i detalji nove urbane opreme. Uz klasične klupe, ležaljke, stalke za bicikle i koševe za otpatke, projekt predviđa i postavljanje pametne solarne klupe koja bi omogućavala punjenje elektroničkih uređaja putem USB priključaka.

Planirane su i informativne te komunikacijske ploče prilagođene osobama s invaliditetom. Dio njih sadržavat će taktilne i vizualne elemente, čime se želi osigurati bolja pristupačnost parka svim posjetiteljima.

U perivoju će se postavljati i nove kućice za ptice te posebna skloništa za korisne kukce, čime se želi očuvati i dodatno unaprijediti biološka raznolikost.

Arheološki nadzor i posebni uvjeti zaštite

S obzirom na povijesnu vrijednost prostora, radovi na revitalizaciji Strossmayerova perivoja neće biti jednostavan zahvat komunalnog uređenja. Velik dio aktivnosti morat će se provoditi u skladu s konzervatorskim uvjetima, uz zaštitu postojećih stabala i vrijednih krajobraznih elemenata.

Projektna dokumentacija predviđa i arheološki nadzor tijekom zemljanih radova. Naime, dio parka nalazi se unutar arheološke zone grada Đakova, zbog čega će se eventualni nalazi morati odgovarajuće dokumentirati i zaštititi.

Planirano je i uređenje manipulativne površine na zapadnom dijelu perivoja, koja će se koristiti za potrebe organizacije manifestacija i povremenog pristupa vozilima. Površina će biti izvedena kombinacijom betonskih elemenata i zelenila, kako bi se što bolje uklopila u parkovni prostor.