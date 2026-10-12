Sprema se velika bauštela kod 'Vjesnika': Podvožnjak u očajnom stanju, beton se odvaja, armatura korodirala

Jedan od važnijih prometnih pravaca u Zagrebu uskoro bi trebao dobiti temeljitu obnovu. Riječ je o podvožnjaku na Zagrebačkoj aveniji, na kojemu su tijekom stručnih pregleda utvrđena brojna oštećenja betonske konstrukcije, pukotine, tragovi procurivanja vode i korozija armature. Grad Zagreb pokrenuo je postupak izrade projekta izvanrednog održavanja, a sada je poznato i tko je odabran za taj posao.

Prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, Grad Zagreb donio je 24. rujna odluku o odabiru Instituta IGH za izradu projektne dokumentacije. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 55.000 eura bez PDV-a, a projekt bi trebao definirati sve potrebne zahvate kako bi se podvožnjak dugoročno sanirao i prilagodio današnjim tehničkim standardima.

Odabran Institut IGH, za projektiranje šest mjeseci

Postupak javne nabave pokrenut je krajem ožujka ove godine, a rok za dostavu ponuda bio je 27. travnja. Predmet nabave obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja podvožnjaka Vjesnik, koji se nalazi na području gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Trnje. Prema dokumentaciji, riječ je o objektu dugom približno 230 metara, čija bi sanacija trebala obuhvatiti postojeću nosivu konstrukciju, potporne zidove, kolničke površine, zaštitne ograde i hidroizolaciju.