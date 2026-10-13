Novosti Bolnicu iz 19. stoljeća čeka velika transformacija: Uz rijeku će se graditi nova zgrada od 4.000 kvadrata

Bolnicu iz 19. stoljeća čeka velika transformacija: Uz rijeku će se graditi nova zgrada od 4.000 kvadrata

Luka Bumbak
Luka Bumbak

13. listopad 2026.

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Bolnicu iz 19. stoljeća čeka velika transformacija: Uz rijeku će se graditi nova zgrada od 4.000 kvadrata

Specijalna bolnica za produženje liječenje | Foto: EOJN, Specijalna bolnica za produženo liječenje

Projektante imaju pred sobom posebno težak zadatak zbog opasnog terena.

Na obali rijeke Mrežnice, u Dugoj Resi, nalazi se bolnički kompleks čija povijest seže još u 19. stoljeće. Više od stotinu godina stare zgrade Specijalne bolnice za produženo liječenje uskoro bi trebale dobiti veliko proširenje. Planira se izgradnja potpuno novog bolničkog krila, površine oko 4.000 četvornih metara, koje će donijeti dodatnih stotinjak kreveta, nove specijalističke ambulante i niz pratećih sadržaja. Riječ je o projektu koji bi trebao znatno unaprijediti zdravstvenu skrb na području Karlovačke županije.

Prvi pravi korak već je napravljen. Karlovačka županija pokrenula je postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i projektantski nadzor, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 200.000 eura. Prema projektnom zadatku iz kolovoza 2026., novo krilo bit će smješteno sjeverozapadno od postojeće bolnice i povezano s njom toplom vezom. No, osim same izgradnje, projektanti će morati riješiti i jedan zanimljiv izazov. Naime, bolnica se nalazi na kosom i geološki zahtjevnom terenu, na kojem su ranije evidentirana klizišta i oštećenja potpornih konstrukcija.

Specijalna bolnica za produženje liječenje | Foto: EOJN, Specijalna bolnica za produženo liječenje

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