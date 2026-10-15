Velike promjene između Jakuševca i Sarajevske: Nakon nove ceste stižu i novi stanovi

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13:58 8 h 15.10.2026
15. listopad 2026.
Nakon otvaranja Sarajevske ceste, ovaj dio Novog Zagreba dobiva i nove stanove, uz podzemnu garažu.
Sarajevska cesta otvorena je za promet, a uskoro bi njome trebali prometovati i tramvaji. Usporedno s njom proteže se Jakuševečka cesta, a upravo na prostoru između tih dviju prometnica pripremaju se i novi stambeni projekti. Jedan od njih je višestambena zgrada s ukupno 25 stanova, za koju je predviđena i podzemna garaža.
Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu izdao je građevinsku dozvolu za ovaj projekt. Investitor je zagrebačka tvrtka Sand Economics, a nova zgrada planirana je u Ulici sv. Roka, na području gradske četvrti Novi Zagreb - istok. Iako dokumentacija ne otkriva sve detalje buduće građevine, poznato je nekoliko važnih podataka o projektu, projektantima i dosadašnjem tijeku pripreme gradnje.
Prema izdanoj građevinskoj dozvoli, nova višestambena zgrada gradit će se na katastarskoj čestici 643/2 u katastarskoj općini Jakuševec, koja je nastala od ranije čestice 643. Riječ je o dijelu naselja u kojem prevladavaju manje stambene građevine i obiteljske kuće, pa će novi projekt donijeti nešto drukčiji oblik stanovanja u ovaj dio Zagreba.
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Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
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