Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 4 h 22.10.2026
22. listopad 2026.
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
Neka mjesta nose priču i prije nego što postanu dom, tako Zonu 31 opisuju njezini autori. Projekt nastaje uz gradsku promenadu i rijeku Dravu, a stambena cjelina sastoji se od tri zgrade. Jedna već postoji, a riječ je o postojećoj poslovnoj građevini na uglu koja se rekonstruira, dograđuje i prenamjenjuje.
Uz nju niču dvije novoprojektirane zgrade, a oživljena opeka i nova silueta postaju dio doma budućih stanara. Slogan projekta sažima ideju: prostor s prošlošću, dom s budućnošću.
Tri zgrade okupljene su oko zajedničkog dvorišta u kojem se popločane staze isprepliću sa zelenilom, klupama i dječjim igralištem. Slobodni dijelovi čestice ozelenit će se autohtonom vegetacijom. Izvan dvorišta, na tek nekoliko koraka od ulaza, nalaze se šetnica uz Dravu i biciklističke staze, tako da Zona 31 spaja mir zatvorenog dvorišta s promenadom.
Zgrade imaju četiri kata, prizemlje i dvije podzemne etaže. U podzemlju su garaža, spremišta stanara i tehničke prostorije, a u garažu vodi kolni priključak s Trga Nikole Tesle.
U nastavku možete pogledati galeriju rendera budućeg projekta.
Zona 31 je na sjeveru omeđena Kišpatićevom ulicom, na zapadu Trgom Nikole Tesle, a na jugu dvorištem Osnovne škole Jagode Truhelke. U ponudi su dvosobni, dvoiposobni, trosobni i četverosobni stanovi u prizemlju i na četiri kata, veličine od 38 do 119 četvornih metara.
Najveći, četverosobni stan na trećem katu, ima i terasu od čak 46 četvornih metara. Dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica tog stana otvaraju se prema natkrivenoj terasi, dok su sobe povučene u mirniji dio stana.
Što se ugode tiče, razmišljalo se i o zimskim i o ljetnim uvjetima. Grijanje je podno i spojeno na gradsku toplanu, a hlađenje je zasebno za svaki stan, dizalicom topline zrak-zrak. Prema projektu, buka u zatvorenim prostorijama ne bi trebala prelaziti 40 dB(A), a ulazna vrata stanova zvučno su izolirana, protuprovalna i protupožarna. Zadržati opeku i karakter postojeće građevine, a unutra ponuditi suvremene stanove: to je ideja koja vodi projekt.
Informacije u katalogu informativne su prirode, a za provjeru podataka može se pisati na službeni e-mail. Više o samom projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta.
Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530
Postoji uređaj koji vam na mobitel šalje informacije o stanju vaše baterije. Tako možete provjeriti koliko je napunjena čak i dok odmarate na kauču.
09:27 4 h 22.10.2026
Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?
Nakon gotovo dvije godine radova pruga na Sarajevskoj cesti ulazi u završnicu. Upoznali smo ljude zaslužne za nju i priču koju s ulice ne vidite.
15:19 1 d 20.10.2026
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 3 d 19.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 20 d 01.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 10 d 12.10.2026
Hrvatska radi drugu liniju kontrole na granici s BiH: Zatražili i dobili dozvolu za novi objekt
Ministarstvo financija gradit će objekt 'druge linije' kontrole na granici prema Bosni i Hercegovini. Od županije su upravo dobili dozvolu za zahvat.
12:53 56.816666666667 min 22.10.2026
Na otoku se prodaje kuća s velikim zemljištem: Nalazi se između dvije poznate pješčane plaže
Na otoku Rabu prodaje se višestambena kuća s velikim zemljištem, a početna cijena iznosi 712.000 eura.
10:16 3 h 22.10.2026
Oko 4 kilometra novih cijevi u 14 ulica: Kreće planiranje golemog projekta nadomak Zagreba
Naselje pored Zagreba ima razvijen sustav vodoopskrbe i odvodnje, ali u 14 ulica treba postaviti potpuno nove cijevi i pritom predvidjeti lokaciju.
16:45 21 h 21.10.2026
Stižu nova pravila za javnu gradnju u Hrvatskoj: Škole, bolnice i stanovi mogli bi se graditi skoro svuda!
Provjeravat će se utjecaj buduće gradnje na promet i komunalnu infrastrukturu, a za stambenjake i potreba za javnim sadržajima.
16:38 21 h 21.10.2026
Otvoren natječaj za rekonstrukciju Zrinjevca: Novi trg, staze i modernizacija centralne građevine
Projektom revitalizacije predviđena je potpuna rekonstrukcija parka Zrinjevac, uklanjanje svih staza, urbane opreme i rasvjete.
16:37 21 h 21.10.2026
Diljem zemlje novi kvadrati za branitelje: Projekt od 80 milijuna eura, na ovim lokacijama
Veteranske centre trebalo bi dobiti pet hrvatskih gradova. Projekt je dio širenja infrastrukture za branitelje, najavljen još u proljeće 2025. godine.
16:30 21 h 21.10.2026
Još ništa od novih tobogana na sjeveru Hrvatske: Jedina zainteresirana tvrtka gradu bila preskupa
Jedina zainteresirana tvrtka koja se javila na natječaj za radove na vanjskim bazenima u Čakovcu bila je preskupa. Cijeli postupak mora ispočetka.
15:43 22 h 21.10.2026
Ravnateljica priznala da su kršili propise u vrtiću: Kaže da joj je bilo žao odbiti djecu i roditelje
U šest skupina slavonskobrodskog vrtića bilo je više djece nego što propisi dopuštaju. Ravnateljica je objasnila zašto, a sud joj je ublažio kaznu.
11:28 2 h 22.10.2026
Jedan od najvećih gradova otvorio natječaj za srednjoškolske stipendije: Evo kako do 1.500 eura
Kako se stipendija isplaćuje za deset mjeseci, ukupan iznos je 1.500 eura. Prijave traju do 3. studenog 2026.
11:25 2 h 22.10.2026
Jednokratna isplata iz trećeg stupa: Jedni mogu tražiti sve, a drugi gube dio zbog naknada
U pravilu, korisnici s navršenih 55 godina mogu tražiti jednokratnu isplatu do 30 posto iznosa štednje u trećem stupu, ali tu postoji niz iznimaka.
12:58 51.416666666667 min 22.10.2026
Grad preuzima dio kredita za dogradnju Doma za starije: Financirat će i depandansu
Pola kredita za dogradnju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić vrijednosti 15 milijuna eura platit će Grad Pula izdvajajući 750.000 eura godišnje.
11:15 2 h 22.10.2026