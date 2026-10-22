Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje

Neka mjesta nose priču i prije nego što postanu dom, tako Zonu 31 opisuju njezini autori. Projekt nastaje uz gradsku promenadu i rijeku Dravu, a stambena cjelina sastoji se od tri zgrade. Jedna već postoji, a riječ je o postojećoj poslovnoj građevini na uglu koja se rekonstruira, dograđuje i prenamjenjuje.

Uz nju niču dvije novoprojektirane zgrade, a oživljena opeka i nova silueta postaju dio doma budućih stanara. Slogan projekta sažima ideju: prostor s prošlošću, dom s budućnošću.

Dvorište i šetnica na dohvat ruke

Tri zgrade okupljene su oko zajedničkog dvorišta u kojem se popločane staze isprepliću sa zelenilom, klupama i dječjim igralištem. Slobodni dijelovi čestice ozelenit će se autohtonom vegetacijom. Izvan dvorišta, na tek nekoliko koraka od ulaza, nalaze se šetnica uz Dravu i biciklističke staze, tako da Zona 31 spaja mir zatvorenog dvorišta s promenadom.

Zgrade imaju četiri kata, prizemlje i dvije podzemne etaže. U podzemlju su garaža, spremišta stanara i tehničke prostorije, a u garažu vodi kolni priključak s Trga Nikole Tesle.

U nastavku možete pogledati galeriju rendera budućeg projekta.

Rijeka s jedne, grad s druge strane

Zona 31 je na sjeveru omeđena Kišpatićevom ulicom, na zapadu Trgom Nikole Tesle, a na jugu dvorištem Osnovne škole Jagode Truhelke. U ponudi su dvosobni, dvoiposobni, trosobni i četverosobni stanovi u prizemlju i na četiri kata, veličine od 38 do 119 četvornih metara.

Najveći, četverosobni stan na trećem katu, ima i terasu od čak 46 četvornih metara. Dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica tog stana otvaraju se prema natkrivenoj terasi, dok su sobe povučene u mirniji dio stana.

Što stanari dobivaju?

Što se ugode tiče, razmišljalo se i o zimskim i o ljetnim uvjetima. Grijanje je podno i spojeno na gradsku toplanu, a hlađenje je zasebno za svaki stan, dizalicom topline zrak-zrak. Prema projektu, buka u zatvorenim prostorijama ne bi trebala prelaziti 40 dB(A), a ulazna vrata stanova zvučno su izolirana, protuprovalna i protupožarna. Zadržati opeku i karakter postojeće građevine, a unutra ponuditi suvremene stanove: to je ideja koja vodi projekt.

Informacije u katalogu informativne su prirode, a za provjeru podataka može se pisati na službeni e-mail. Više o samom projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta.