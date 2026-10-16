Gradi se novi most preko Neretve i 5 kilometara ceste, ali zbog jednog problema sve mora na dodatnu provjeru

Metković je jedan od dalmatinskih gradova u kojima rijeka ima veliku ulogu u svakodnevnom životu, ali i prometu. Neretva dijeli grad na dvije obale, a postojeći mostovi i prometnice već godinama predstavljaju izazov, posebno kada je riječ o tranzitnom prometu. Upravo zato već se dugo govori o izgradnji nove obilaznice i još jednog mosta preko Neretve, koji bi trebali rasteretiti gradsko središte i omogućiti kvalitetnije povezivanje okolnih prometnih pravaca.

Projekt je sada ponovno došao u fokus nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo novo rješenje. Riječ je o zahvatu koji obuhvaća izgradnju približno 4,6 kilometara nove prometnice i mosta preko Neretve, a nositelj projekta su Hrvatske ceste. Međutim, prije nastavka pripreme projekta bit će potrebno detaljnije ispitati njegov utjecaj na okoliš, odnosno na zaštićena staništa i životinjske vrste karakteristične za deltu Neretve.

U rješenju donesenom 14. listopada 2026. godine Ministarstvo je utvrdilo da se u ovoj fazi ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na područja ekološke mreže. Zbog toga je propisana provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. To ne znači da je projekt odbijen, već da će prije daljnjih odluka biti potrebno provesti dodatna istraživanja i procjene.