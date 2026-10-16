Novosti Dalmacija dobiva novu cestu dugu gotovo 15 kilometara: Zbog arheoloških nalazišta morali mijenjati trasu

Dalmacija dobiva novu cestu dugu gotovo 15 kilometara: Zbog arheoloških nalazišta morali mijenjati trasu

Luka Bumbak
Luka Bumbak

16. listopad 2026.

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Dalmacija dobiva novu cestu dugu gotovo 15 kilometara: Zbog arheoloških nalazišta morali mijenjati trasu

ilustracija, izmještanje državne ceste, Trilj | Foto: Google Earth, Canva

Nova prometnica zaobići će Trilj i rasteretiti gradsko središte, a projekt je dobio lokacijsku dozvolu.

U Dalmatinskoj zagori planira se niz novih cesta kojima bi se trebala poboljšati povezanost s autocestom A1 i susjednom Bosnom i Hercegovinom. Jedan od tih projekata nalazi se na području Trilja, grada na rijeci Cetini kroz koji prolaze važni prometni pravci. Upravo bi izgradnja nove prometnice trebala rasteretiti gradsko središte i olakšati promet u ovom dijelu Dalmacije.

Riječ je o izmještanju državne ceste DC220 na dionici između Čaporica i Velića, projektu koji predviđa izgradnju približno 14,4 kilometra nove prometnice. Glavni je cilj izmjestiti tranzitni promet izvan naseljenog područja Trilja, povećati sigurnost prometovanja i omogućiti kvalitetnije povezivanje autoceste A1 s prometnim pravcima prema graničnom prijelazu Kamensko.

Projekt je sada napravio važan korak prema realizaciji. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je lokacijsku dozvolu Hrvatskim cestama, čime su utvrđeni prostorni i lokacijski uvjeti za buduću prometnicu. Dokumentacija otkriva i kako će se nova cesta graditi, koje su faze predviđene te zašto je tijekom projektiranja na jednom dijelu morala biti promijenjena njezina trasa.

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