Dalmacija dobiva novu cestu dugu gotovo 15 kilometara: Zbog arheoloških nalazišta morali mijenjati trasu

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13:58 1 d 15.10.2026
16. listopad 2026.
Nova prometnica zaobići će Trilj i rasteretiti gradsko središte, a projekt je dobio lokacijsku dozvolu.
U Dalmatinskoj zagori planira se niz novih cesta kojima bi se trebala poboljšati povezanost s autocestom A1 i susjednom Bosnom i Hercegovinom. Jedan od tih projekata nalazi se na području Trilja, grada na rijeci Cetini kroz koji prolaze važni prometni pravci. Upravo bi izgradnja nove prometnice trebala rasteretiti gradsko središte i olakšati promet u ovom dijelu Dalmacije.
Riječ je o izmještanju državne ceste DC220 na dionici između Čaporica i Velića, projektu koji predviđa izgradnju približno 14,4 kilometra nove prometnice. Glavni je cilj izmjestiti tranzitni promet izvan naseljenog područja Trilja, povećati sigurnost prometovanja i omogućiti kvalitetnije povezivanje autoceste A1 s prometnim pravcima prema graničnom prijelazu Kamensko.
Projekt je sada napravio važan korak prema realizaciji. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je lokacijsku dozvolu Hrvatskim cestama, čime su utvrđeni prostorni i lokacijski uvjeti za buduću prometnicu. Dokumentacija otkriva i kako će se nova cesta graditi, koje su faze predviđene te zašto je tijekom projektiranja na jednom dijelu morala biti promijenjena njezina trasa.
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