Kreće obnova ceste koja košta gotovo milijun eura po kilometru: Vodi do jedne od najprometnijih otočkih luka

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20. listopad 2026.
Posao vrijedan šest milijuna eura dobila je hrvatska podružnica poznate francuske građevinske kompanije.
Turistička sezona privedena je kraju, što je glavni znak da se u Dalmaciji mogu pokrenuti pomalo uspavani građevinski projekti. Tako i Hrvatske ceste (HC) kreću s velikim projektom na otoku Pašmanu. Točnije, odabran je izvođač radova na izvanrednom održavanju državne ceste DC110, na dionici Barotul - trajektno pristanište Tkon, a riječ je o tvrtki Colas Hrvatska.
Podsjetimo, samo trajektno pristanište u Tkonu uređeno je i obnovljeno 2022. godine, a njegova je važnost za prometni sustav velika. Luka Tkon godišnje bilježi oko 500 tisuća putnika, čime zauzima deveto mjesto u Hrvatskoj, dok je prema broju prevezenih vozila, kojih je oko 120 tisuća godišnje, na 11. mjestu. Ujedno je riječ o drugoj najprometnijoj luci u Zadarskoj županiji, odmah nakon Zadra.
Projekt obuhvaća obnovu državne ceste D110, dionice 002, od kilometra 2+233 do kilometra 9+233 na otoku Pašmanu, u ukupnoj dužini od sedam kilometara. Radovi započinju neposredno iza križanja prema naselju Barotul, gdje se trasa uklapa u već rekonstruiranu poddionicu most Ugljan - Pašman - Barotul, obnovljenu 2009. godine u sklopu programa Betterment II. Ovim se zahvatom nastavlja obnova ceste sve do završne stacionaže, neposredno pred pristupnom rampom starog trajektnog pristaništa u Tkonu.
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