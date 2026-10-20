Kreće obnova ceste koja košta gotovo milijun eura po kilometru: Vodi do jedne od najprometnijih otočkih luka

Turistička sezona privedena je kraju, što je glavni znak da se u Dalmaciji mogu pokrenuti pomalo uspavani građevinski projekti. Tako i Hrvatske ceste (HC) kreću s velikim projektom na otoku Pašmanu. Točnije, odabran je izvođač radova na izvanrednom održavanju državne ceste DC110, na dionici Barotul - trajektno pristanište Tkon, a riječ je o tvrtki Colas Hrvatska.

Podsjetimo, samo trajektno pristanište u Tkonu uređeno je i obnovljeno 2022. godine, a njegova je važnost za prometni sustav velika. Luka Tkon godišnje bilježi oko 500 tisuća putnika, čime zauzima deveto mjesto u Hrvatskoj, dok je prema broju prevezenih vozila, kojih je oko 120 tisuća godišnje, na 11. mjestu. Ujedno je riječ o drugoj najprometnijoj luci u Zadarskoj županiji, odmah nakon Zadra.

Prometnica od 7 kilometara

Projekt obuhvaća obnovu državne ceste D110, dionice 002, od kilometra 2+233 do kilometra 9+233 na otoku Pašmanu, u ukupnoj dužini od sedam kilometara. Radovi započinju neposredno iza križanja prema naselju Barotul, gdje se trasa uklapa u već rekonstruiranu poddionicu most Ugljan - Pašman - Barotul, obnovljenu 2009. godine u sklopu programa Betterment II. Ovim se zahvatom nastavlja obnova ceste sve do završne stacionaže, neposredno pred pristupnom rampom starog trajektnog pristaništa u Tkonu.