Nova obilaznica i tunel na autocesti: Sve bliže otvaranje nove trase uz more, skoro 10 km

Hrvatske autoceste (HAC) trebaju privesti kraju opsežan postupak nabave i ugradnje opreme za dionicu Selce-Novi Vinodolski, etapu 3., fazu 2., na autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva. Riječ je o projektu koji je već duboko u građevinskoj fazi, a dionica se gradi kao prva faza buduće autoceste A7, odnosno kao obilaznica Novog Vinodolskog s jednim kolnikom za dvosmjerni promet.

Ovaj pravac vrlo je značajan za resterećenje ljetnih prometnih gužvi na Jadranskoj magistrali, a natječaj za opremanje se odnosi na trasu dugu oko 9,8 kilometara. Građevinski na dionici su pred završetkom, ali novi dio autoceste još čeka novu opremu. Rok za dostavu ponuda za posao od 13 milijuna eura je 24. studenog.

Nova oprema od 13 milijuna eura

Podsjetimo da su krajem kolovoza ove godine, na vijaduktu Ričina dugom 1.055 metara, bili su završeni svi stupovi i postavljeno je oko 65 posto čelične rasponske konstrukcije. Na tunelu Zagori, dugom 834 metra, glavni građevinski radovi također su znatno odmakli, a u rujnu i listopadu sigurno je napravljen dodatni napredak. Nakon izgradnje trase i velikih objekata slijedi opremanje potrebno za sigurno puštanje prometnice u promet.