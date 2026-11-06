Zagrebački građevinar ima ugovoreno 127 milijuna eura radova: Među njima su i novi neboderi pokraj kolodvora

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06. studeni 2026.
Uz obnovu i industrijske objekte, Tehnika priprema vlastitu stanogradnju te najavljuje početak još triju novih projekata.
Tehnika priprema gradnju stambeno-poslovnog objekta sa 144 stana u Gradićima kod Velike Gorice, čime se želi vratiti razvoju vlastitih projekata za tržište. Istovremeno radi na nizu ugovorenih poslova, među kojima su industrijski objekti i obnova kulturne baštine. Prema izvještaju Zagrebačke burze za prvih devet mjeseci 2026., ukupna vrijednost ugovorenih radova Grupe iznosi gotovo 127,5 milijuna eura, a preostaje izvesti radove vrijedne 87,4 milijuna eura.
Zagrebačka građevinska tvrtka, osnovana 1947. godine, bilježi rast prihoda i povratak Grupe u dobit. Uz popunjavanje kapaciteta, među važnijim su aktivnostima priprema novih gradilišta, modernizacija poslovanja i podmirenje preostalih obveza prema redovnim vjerovnicima iz predstečajnog postupka.
Među najzanimljivijim najavama iz izvještaja ističe se stambeno-poslovni projekt u Gradićima. Tehnika ondje priprema objekt sa 144 stana, kojim bi ponovno pokrenula značajniju gradnju za tržište.
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