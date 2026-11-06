Novosti HAC ima 4 milijuna za transformaciju odmorišta: Sprema se veća rekonstrukcija na trasi kod Zagreba

HAC ima 4 milijuna za transformaciju odmorišta: Sprema se veća rekonstrukcija na trasi kod Zagreba

Nina Šantek
Nina Šantek

06. studeni 2026.

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HAC ima 4 milijuna za transformaciju odmorišta: Sprema se veća rekonstrukcija na trasi kod Zagreba

novo odmorište na A4, Sesvetski Kraljevec | Foto: Unsplash, Canva

Hrvatske ceste spremaju rekonstrukciju važnog odmorišta sjeverno od Zagreba, između čvorova Ivanja Reka i Sveta Helena. Donosi više mjesta i uređenje.

Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za rekonstrukciju odmorišta Sesvete na autocesti A4, na pravcu Goričan-Zagreb. Glavni projekt uključuje rekonstrukciju postojećih prometnih površina i njihovu dogradnju, odnosno povećanje kapaciteta parkirališta.

U sklopu odmorišta Sesvete istok i zapad planirano je povećanje broja parkirališnih mjesta za osobna vozila, izgradnja bloka za punjenje električnih vozila, uređenje parkirališta za autobuse i kampere, povećanje kapaciteta parkirališta za teretna vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju, stoji u projektu iz javne nabave. Rok za dostavu ponuda je kraj studenoga.

Povećanje parkinga s obje strane

Od ključnih zahvata, projekt rekonstrukcije odmorišta u Sesvetama na istočnoj strani uz autocestu planira zaseban blok odvojen od prometovanja kamionskog prometa predviđen za osobna vozila, a imao bi ukupno 69 parkirališnih mjesta. Bilo bi još šest mjesta za invalide i 20 parkirališnih mjesta za elektro-vozila. 

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