Koliko košta metar drva? Stiže poskupljenje, evo što pokazuje računica prema lanjskim cijenama

Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 2 d 05.11.2026
07. studeni 2026.
Prema ranijim cijenama izračunali smo koliko bi poskupljenje od deset posto povećalo trošak sezonske zalihe drva.
Za kućanstva koja se griju na drva početak nove godine donosi najavu većih troškova. Hrvatske šume od 1. siječnja 2027. godine podižu cijene drvnih sortimenata u prosjeku za deset posto. Koliko takvo povećanje može značiti pri kupnji ogrjeva, izračunali smo na primjeru cijena koje smo na našem portalu objavili u listopadu 2025. godine. To je okvirna usporedba, a ne novi cjenik. Odnosno, najava Hrvatskih šuma ne znači da će svi privatni prodavatelji jednako podići cijene.
Hrvatske šume u priopćenju poskupljenje objašnjavaju rastom troškova rada i proizvodnje te približavanjem cijena drvne sirovine onima u susjednim zemljama. Ističu da pri tome vode računa o potrebama kupaca i očuvanju šumskih resursa.
Nove pojedinačne cijene nisu navedene, pa još nije poznato koliko će poskupjeti pojedina vrsta drva. Najavljenih deset posto predstavlja prosjek, a ne jednako povećanje za svaki proizvod.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 2 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 5 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 12 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 37 d 01.10.2026
Hrvatski milijuni za BiH bauštelu: Susjedima s preko 30 milijuna eura gradimo most, zračnu luku i dvije ceste
Samo za četiri mega projekta osigurani su deseci milijuna eura. Neki radovi već traju, drugi se tek pripremaju, ali novac je osiguran
07:41 22 h 07.11.2026
Hrvatski građevinski div u devet mjeseci nadmašio cijelu lanjsku godinu: Ugovorili i najveći posao dosad
ING-GRAD ostvario je rekordne prihode, a velike poslove predvode bolnički kompleks i budući neboder na Zavrtnici.
07:41 22 h 07.11.2026
HAC ima 4 milijuna za transformaciju odmorišta: Sprema se veća rekonstrukcija na trasi kod Zagreba
Hrvatske ceste spremaju rekonstrukciju važnog odmorišta sjeverno od Zagreba, između čvorova Ivanja Reka i Sveta Helena. Donosi više mjesta i uređenje.
16:24 1 d 06.11.2026
Izgradnja karlovačkog prometnog prstena: Nakon 20 godina čekanja, prva faza je pola kilometra ceste
Izgradnja samo pola kilometra prometnice jednog grada mogla bi u potpunosti transformirati promet čitavog grada, a ovo je tek prva faza.
16:23 1 d 06.11.2026
Što radi zamjenik ravnatelja škole i tko ga imenuje? Ovo su pravila
Prema zakonu ravnatelj škole može imati svog zamjenika. Imenuje ga školski odbor.
07:56 22 h 07.11.2026
Poluciju u pubertetu ima 70 do 90 posto dječaka: To je posve normalno, samo se držite higijene
Javlja se zbog naglog povećanja testosterona u tijelu, a uz nju ne moraju biti prisutni seksualni snovi. Većina dječaka prvi put je ima oko 13. godine
07:56 22 h 07.11.2026
'Poziv u pomoć' vrijedi 50.000 eura: Dom za starije u Zagrebu uzima SOS sustav
SOS uređaji u domovima za starije služe brzom pozivanju pomoći u hitnim situacijama. Dom za starije u Dubravi platit će SOS sustav skoro 50.000 eura.
07:38 22 h 07.11.2026
Besplatna radionica za umirovljenike: Dođite na 'kulturno i kreativno' druženje
Besplatna kreativna radionica za umirovljenike održat će se u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Kreativnost dijelom može prevenirati demenciju.
07:38 22 h 07.11.2026