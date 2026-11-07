Koliko košta metar drva? Stiže poskupljenje, evo što pokazuje računica prema lanjskim cijenama

Za kućanstva koja se griju na drva početak nove godine donosi najavu većih troškova. Hrvatske šume od 1. siječnja 2027. godine podižu cijene drvnih sortimenata u prosjeku za deset posto. Koliko takvo povećanje može značiti pri kupnji ogrjeva, izračunali smo na primjeru cijena koje smo na našem portalu objavili u listopadu 2025. godine. To je okvirna usporedba, a ne novi cjenik. Odnosno, najava Hrvatskih šuma ne znači da će svi privatni prodavatelji jednako podići cijene.

Zašto rastu cijene?

Hrvatske šume u priopćenju poskupljenje objašnjavaju rastom troškova rada i proizvodnje te približavanjem cijena drvne sirovine onima u susjednim zemljama. Ističu da pri tome vode računa o potrebama kupaca i očuvanju šumskih resursa.

Nove pojedinačne cijene nisu navedene, pa još nije poznato koliko će poskupjeti pojedina vrsta drva. Najavljenih deset posto predstavlja prosjek, a ne jednako povećanje za svaki proizvod.