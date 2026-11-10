Domaća građevinska tvrtka gradi apartmansko naselje, zamijenit će bungalove za radnike iz 1960-tih

Kad je u 2020. provođena, prodaja nekadašnjeg odmarališta Hrvatske pošte u uvali Dječji rat u Sukošanu dobila je priličnu pažnju medija. Okolnosti pod kojima je nekada državno zemljište postalo privatno vlasništvo, pisalo se, istraživao je i USKOK, no promjena je 'uredno' popraćena u zemljišnim knjigama. Velika je novost što na nekadašnjem odmaralištu PTT-a (Pošta, Telegraf i Telefon) niče 48 novih apartmana, nakon što je investitoru, tvrtki GIP Pionir, izdana lokacijska dozvola.

Stare bungalove zamijenit će apartmani

U Sukošanu pored Zadra, bivše PTT odmaralište otvoreno 1963. godine sadržavalo je motel, upravnu zgradu, i više bungalova s oko 150 ležajeva za odmor posjetitelja. One su bile namijenjene radnicima i njihovim obiteljima, a prema dokumentaciji Hrvatske pošte izrađenoj 2016. nalazilo se na više zasebnih čestica.

Jedan dio, čestice 8913 i 8910 zajedno su pokrivale oko 5.800 četvornih metara površine, a prodaja je oglašena u toj godini za oko 1,5 milijuna eura. Čestice 8898 i 8896/2 od oko 500 kvadrata prodavale su se za 150 tisuća eura. Nekretnine, tada u vlasništvu Hrvatske pošte uključivale su upravnu zgradu, restoran i bungalove, a prva 'cjelina' pripala je tvrtki GIP Pionir. Ubrzo nakon prodaje, stare zgrade krenule su padati, jer investitor ima planove za novogradnju. Prema najnovijoj dozvoli koja je izdana vlasniku, na svojoj parceli gradit će 48 apartmana.

Zadarska županija izdala je GIP Pioniru lokacijsku dozvolu za gradnju četiri zgrade ugostiteljsko-turističke namjene, označene A, B, C i D, s gotovo 48 apartmana, na čestici 8913/1 katastarske općine Sukošan, na adresi Punta 3. Projekt obuhvaća parcelu površine 5.681 četvornih metara, dok ukupna građevinska bruto površina iznosi 4.543,17 kvadrata. Zgrade su predviđene kao podrum, prizemlje i dva kata, s najvećom visinom vijenca od 11,03 metra, opisano je u dozvoli.

Bungalovi | Foto: snimka zaslona, HP

ISPU, nova dozvola | Foto: snimka zaslona

Novi apartmani na tri etaže

Koeficijent izgrađenosti iznosi 0,29, a iskoristivosti 0,80. Prirodni teren zauzimat će 30 posto parcele, a osigurano je 76 parkirališnih mjesta. Građevine će se priključiti na javni sustav odvodnje, vodovodnu i elektroenergetsku mrežu te na nerazvrstanu cestu, Ulicu Punta, uz rezervaciju zemljišta za njezino proširenje, opisano je u dokumentu koji objavljuje Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo.

Projekt je ocijenjen usklađenim s Prostornim planom Općine Sukošan, a pribavljeni su i posebni uvjeti nadležnih tijela, uključujući Hrvatske vode, Vodovod Zadar, MUP i Općinu Sukošan. Lokacijska dozvola vrijedi četiri godine od pravomoćnosti, a prije početka gradnje investitor mora ishoditi zaseban akt za građenje. Sama dozvola, dakle, još ne predstavlja odobrenje za početak radova, napominje se u izdanom dokumentu.

Prodaja zemljišta prije 6 godina

Prema zemljišnoknjižnim podacima, GIP Pioniru zemljište je pripalo postupkom provedenim u ožujku 2020. godine. Dana 11. ožujka te godine na temelju kupoprodajnog ugovora 10. ožujka 2020. Mladena Ježeka u Zagrebu predbilježeno je stjecanje prava vlasništva u korist tvrtke. Dana 19. ožujka 2020., pod brojem Z-7079/2020, zabilježeno je opravdanje predbilježbe te je provedena uknjižba prava vlasništva na temelju javnobilježnički ovjerene izjave od 10. ožujka 2020. godine. Time je GIP Pionir upisan kao vlasnik, stoji u povijesnom pregledu zemljišno-knjižnih podataka.

Kako je u 2020. za novilist.hr pisala Vanja Vesić, promjena vlasništva nad ovom iznimnom lokacijom prema informacijama u medijima bila je popraćena u medijima. Prema pisanju Novog lista od 30. rujna 2020., USKOK je istraživao okolnosti prodaje dviju nekretnina Hrvatskih pošta - zgrade u zagrebačkom Maksimiru i nekadašnjeg odmarališta u Uvali Dječji raj u Sukošanu, ukupne površine oko 13.000 četvorna metra.

Nekretnine su prodane zajedno za 31 milijun kuna tvrtki GIP-Pionir u vlasništvu Ranka Predovića. Posebno je sporno bilo povlačenje ponude tvrtke Paron, koja je ponudila 40 milijuna kuna, čime je kupnja pripala jeftinijem ponuditelju. Mediji su propitivali i ulogu tadašnjeg ministra državne imovine Marija Banožića i Uprave Hrvatskih pošta. Općina Sukošan prethodno je iskazala interes za odmaralište, ali njezin prijedlog zamjene zemljišta nije prihvaćen.