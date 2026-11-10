Domaća građevinska tvrtka gradi apartmansko naselje, zamijenit će bungalove za radnike iz 1960-tih

Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 5 d 05.11.2026
10. studeni 2026.
U bungalovima ljetovališta PTT-a u Sukošanu ljeta i odmore provodili su radnici sa svojim obiteljima. Nakon prodaje stigla je dozvola za novogradnju.
Kad je u 2020. provođena, prodaja nekadašnjeg odmarališta Hrvatske pošte u uvali Dječji rat u Sukošanu dobila je priličnu pažnju medija. Okolnosti pod kojima je nekada državno zemljište postalo privatno vlasništvo, pisalo se, istraživao je i USKOK, no promjena je 'uredno' popraćena u zemljišnim knjigama. Velika je novost što na nekadašnjem odmaralištu PTT-a (Pošta, Telegraf i Telefon) niče 48 novih apartmana, nakon što je investitoru, tvrtki GIP Pionir, izdana lokacijska dozvola.
U Sukošanu pored Zadra, bivše PTT odmaralište otvoreno 1963. godine sadržavalo je motel, upravnu zgradu, i više bungalova s oko 150 ležajeva za odmor posjetitelja. One su bile namijenjene radnicima i njihovim obiteljima, a prema dokumentaciji Hrvatske pošte izrađenoj 2016. nalazilo se na više zasebnih čestica.
Jedan dio, čestice 8913 i 8910 zajedno su pokrivale oko 5.800 četvornih metara površine, a prodaja je oglašena u toj godini za oko 1,5 milijuna eura. Čestice 8898 i 8896/2 od oko 500 kvadrata prodavale su se za 150 tisuća eura. Nekretnine, tada u vlasništvu Hrvatske pošte uključivale su upravnu zgradu, restoran i bungalove, a prva 'cjelina' pripala je tvrtki GIP Pionir. Ubrzo nakon prodaje, stare zgrade krenule su padati, jer investitor ima planove za novogradnju. Prema najnovijoj dozvoli koja je izdana vlasniku, na svojoj parceli gradit će 48 apartmana.
Zadarska županija izdala je GIP Pioniru lokacijsku dozvolu za gradnju četiri zgrade ugostiteljsko-turističke namjene, označene A, B, C i D, s gotovo 48 apartmana, na čestici 8913/1 katastarske općine Sukošan, na adresi Punta 3. Projekt obuhvaća parcelu površine 5.681 četvornih metara, dok ukupna građevinska bruto površina iznosi 4.543,17 kvadrata. Zgrade su predviđene kao podrum, prizemlje i dva kata, s najvećom visinom vijenca od 11,03 metra, opisano je u dozvoli.
Koeficijent izgrađenosti iznosi 0,29, a iskoristivosti 0,80. Prirodni teren zauzimat će 30 posto parcele, a osigurano je 76 parkirališnih mjesta. Građevine će se priključiti na javni sustav odvodnje, vodovodnu i elektroenergetsku mrežu te na nerazvrstanu cestu, Ulicu Punta, uz rezervaciju zemljišta za njezino proširenje, opisano je u dokumentu koji objavljuje Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo.
Projekt je ocijenjen usklađenim s Prostornim planom Općine Sukošan, a pribavljeni su i posebni uvjeti nadležnih tijela, uključujući Hrvatske vode, Vodovod Zadar, MUP i Općinu Sukošan. Lokacijska dozvola vrijedi četiri godine od pravomoćnosti, a prije početka gradnje investitor mora ishoditi zaseban akt za građenje. Sama dozvola, dakle, još ne predstavlja odobrenje za početak radova, napominje se u izdanom dokumentu.
Prema zemljišnoknjižnim podacima, GIP Pioniru zemljište je pripalo postupkom provedenim u ožujku 2020. godine. Dana 11. ožujka te godine na temelju kupoprodajnog ugovora 10. ožujka 2020. Mladena Ježeka u Zagrebu predbilježeno je stjecanje prava vlasništva u korist tvrtke. Dana 19. ožujka 2020., pod brojem Z-7079/2020, zabilježeno je opravdanje predbilježbe te je provedena uknjižba prava vlasništva na temelju javnobilježnički ovjerene izjave od 10. ožujka 2020. godine. Time je GIP Pionir upisan kao vlasnik, stoji u povijesnom pregledu zemljišno-knjižnih podataka.
Kako je u 2020. za novilist.hr pisala Vanja Vesić, promjena vlasništva nad ovom iznimnom lokacijom prema informacijama u medijima bila je popraćena u medijima. Prema pisanju Novog lista od 30. rujna 2020., USKOK je istraživao okolnosti prodaje dviju nekretnina Hrvatskih pošta - zgrade u zagrebačkom Maksimiru i nekadašnjeg odmarališta u Uvali Dječji raj u Sukošanu, ukupne površine oko 13.000 četvorna metra.
Nekretnine su prodane zajedno za 31 milijun kuna tvrtki GIP-Pionir u vlasništvu Ranka Predovića. Posebno je sporno bilo povlačenje ponude tvrtke Paron, koja je ponudila 40 milijuna kuna, čime je kupnja pripala jeftinijem ponuditelju. Mediji su propitivali i ulogu tadašnjeg ministra državne imovine Marija Banožića i Uprave Hrvatskih pošta. Općina Sukošan prethodno je iskazala interes za odmaralište, ali njezin prijedlog zamjene zemljišta nije prihvaćen.
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 5 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 8 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 15 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 40 d 01.10.2026
Milijunski posao na trasi autoceste A7: Dalekovod miču s vijadukta i prebacuju iznad budućeg tunela
Dva stara stupa uklanjaju se zbog buduće autoceste, a nova trasa prolazit će iznad tunela. Neće biti lako.
16:38 1 h 10.11.2026
Kreće adaptacija 33 stana za azilante: Najviše ih je na istoku Hrvatske, znamo gdje i koji su radovi u planu
Uređenje stanova za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom može krenuti nakon ugovaranja radova, ali jedna grupa ipak još uvijek čeka na izvođača.
16:35 1 h 10.11.2026
Hrvatska dobiva novu karting stazu na 30 tisuća kvadrata, ponude izvođača premašile milijun eura
Uz vrhunsku stazu gradit će se poslovna zgrada, garaže i prateći sadržaji među kojima je i ugostiteljski objekt. Imamo nacrte.
06:15 11 h 10.11.2026
Dionica kojom dnevno prođe 80.000 vozila: Čini se da više nema prepreka za treći trak Zagrebačke obilaznice
Iako su još prije turističke sezone Hrvatske autoceste (HAC) odgađale dogradnju trećeg traka obilaznice nakon odlaska turista, i ovo je kočilo radove.
16:47 1 d 09.11.2026
Ovo nije samo posao: Deset izlagača koji su nas podsjetili zašto obrazovanje ima smisla
Nije bilo dovoljno stolica, ali je bilo dovoljno emocija. U drugoj dvorani na konferenciji riječ su preuzeli pobjednici s natječaja za izlagače.
17:00 45.05 min 10.11.2026
Ona je profesorica godine, a njen odnos sa studentima je poseban: 'Imaju i moj broj'
Senka Borovac Zekan, profesorica Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu ovogodišnja je dobitnica Zlatne krede u kategoriji najprofesorice.
16:01 1 h 10.11.2026
Besplatni vlak za umirovljenike i starije od 65: U pola godine 16 posto više korisnika
Stariji najčešće putuju u gradsko-prigradskom prijevozu Zagreba gdje je izdano i 30 posto profila. Slijede Zagrebačka i Osječko-baranjska županija.
16:27 1 h 10.11.2026
Pregled kod doktora čekate godinu dana? Evo kada imate pravo na putne troškove
Putne troškove dobivaju osigurane osobe upućene na pregled u 50 i više kilometara udaljenu ordinaciju. Doktor uz uputnicu mora izdati putni nalog.
16:25 1 h 10.11.2026