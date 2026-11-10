Kreće adaptacija 33 stana za azilante: Najviše ih je na istoku Hrvatske, znamo gdje i koji su radovi u planu

Nakon odabira izvođača i potpisa ugovora, može krenuti dovođenje u stanje uporabljivosti 33 stana za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Stanovi će ići u radove prema tehničkoj dokumentaciji raspoređenoj u pet skupina, no za jednu grupu nabava je poništena. Za ukupno 549.163 eura, radove na ugovorenim skupinama izvodit će tri izvođača - Knjigovodstveno-građevinski obrt D.M., Nikson gradnja, i Mont-ing. Poništena je odluka za grupu 1.

Tri tvrtke, četiri posla: Jedan još 'na čekanju'

U sklopu projekta predviđene vrijednosti od preko pola milijuna eura, u stanje uporabljivosti zasad će krenuti dovođenje u stanje uporabljivosti 27 od ukupno 33 stana u koje bi se po završetku radova trebale useliti osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Sklopljeni su sporazumi s četiri tvrtke, a poništena je jedna odluka, za prvu grupu radova.

S tvrtkom Kjigovodstveno-građevinski obrt D.M. 3. studenog 2026. sklopljen je ugovor od 93.906 eura, bez uključenog PDV-a, za uređenje tri stambene jedinice, u okviru Grupe 5. Prema trajanju sporazuma radovi bi trebali trajati četiri mjeseca.

Još 9. listopada ove godine sklopljeni su ugovori s Nikson gradnjom i ponuditeljem Mont-ing, za Grupe 2, 3 i 4. S prvim ponuditeljem za pet stambenih jedinica, koje bi se trebale urediti u četiri mjeseca, za iznos od 186.825,12 eura, a Grupe 2 i 3 uredit će Mont-ing. U Grupi 2 deset stambenih jedinica u razdoblju od pet mjeseci, za 188.081 eura, odnosno u Grupi 2 devet stambenih jedinica za 80.379 eura unutar pet mjeseci. Cijela nabava financirana je iz EU fondova, navedeno je.

Stari stan, ilustracija | foto: Freepik

Posao poništen zbog cijene

Jedan ugovor, za prvu grupu radova koja uključuje radove na šest stanova u trajanju od oko pet mjeseci ipak je poništen. Kako piše u nabavi, jer je ponuda prešla osigurana sredstva nabave.

Odluku o poništenju naručitelj donosi još u kolovozu ove godine. U pojašnjenju stoji da naručitelj poništava grupu 'zbog previsokih iznosa ponuditelja od procijenjene vrijednosti Grupe 1'.

- Za navedenu grupu u kratkom roku ponoviti će se postupak javne nabave, odnosno nakon dobivanja suglasnosti upravljačkog tijela i angažiranja stručnjaka (projektanta) za analizu tržišta, pojašnjeno je, ali zasad nema novog odabira za ovaj posao.

Inače, za ovaj dio nabave predviđeno je oko 115.000 eura za planirane radove uređenja, a ponudu su poslale tvrtke Mont-ing i Ma3ca 22. U oba slučaja ponuda je premašena za nekoliko desetaka tisuća eura.

Najviše stanova za uređenje na istoku

Napomenimo, stanovi se nalaze u Đakovu, Požegi i Slavonskom Brodu (za poništenu grupu), u Osijeku je 19 stanova iz Grupa 2 i 3, u Bjelovaru, Velikoj Gorici, Zagrebu i Kutini je raspoređeno pet stambenih jedinica iz Grupe 4. U Karlovcu, to jest u Rijeci su tri stana iz Grupe 5.

Najkraće razdoblje za uređenje za grupe s manjim brojem jedinica je četiri, a za 'veće' grupe rok za uređenje je pet mjeseci. U svibnju smo pisali da je planirani početak renovacija rujan ove godine, no ugovori su potpisani tek nakon tog roka.

Dovođenje u bolje stanje po Zakonu

Sami radovi uredit će se za osobe s međunarodnom zaštitom, a u skladu sa sustavom uređenim Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Riječ je o osobama kojima je Republika Hrvatska priznala status azilanta ili supsidijarne zaštite. Ovim statusom država preuzima obvezu osiguravanja osnovnih uvjeta za život i integraciju u društvo.

Jedan od ključnih elemenata te obveze je privremeni organizirani smještaj. Pravo na korištenje državnog ili unajmljenog stana traje ograničeno vrijeme, u pravilu do dvije godine od priznavanja zaštite, o čemu smo već pisali.

Treba napomenuti da se smještaj odobrava samo osobama koje nemaju vlastite financijske mogućnosti ili imovinu. Sustav bi trebao biti prijelazno rješenje koje olakšava integraciju u lokalnu zajednicu. Stanje u javnoj nabavi | Foto: Snimka zaslona, EOJN

Na popisu državni stanovi

Ove stambene jedinice nisu posebni ili specijalizirani objekti, nego standardni stanovi iz državnog ili unajmljenog fonda. To mogu biti stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske ili stanovi koje država uzima u najam od privatnih vlasnika.

Riječ je o klasičnim stambenim prostorima koji su prilagođeni obiteljskom životu. Dakle, u pravilu se ne radi o kolektivnom smještaju poput prihvatnih centara, već o individualnim stanovima. Naravno, oni moraju zadovoljavati osnovne tehničke i higijenske uvjete za stanovanje.

Prije useljenja često se provodi adaptacija ili osnovno opremanje prostora kakva se upravo sprema, a cilj je osigurati dostojanstvene uvjete života tijekom početnog razdoblja integracije.