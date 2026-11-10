Kreće adaptacija 33 stana za azilante: Najviše ih je na istoku Hrvatske, znamo gdje i koji su radovi u planu

Uređenje stanova za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom može krenuti nakon ugovaranja radova, ali jedna grupa ipak još uvijek čeka na izvođača.
Nakon odabira izvođača i potpisa ugovora, može krenuti dovođenje u stanje uporabljivosti 33 stana za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Stanovi će ići u radove prema tehničkoj dokumentaciji raspoređenoj u pet skupina, no za jednu grupu nabava je poništena. Za ukupno 549.163 eura, radove na ugovorenim skupinama izvodit će tri izvođača - Knjigovodstveno-građevinski obrt D.M., Nikson gradnja, i Mont-ing. Poništena je odluka za grupu 1.
Tri tvrtke, četiri posla: Jedan još 'na čekanju'
U sklopu projekta predviđene vrijednosti od preko pola milijuna eura, u stanje uporabljivosti zasad će krenuti dovođenje u stanje uporabljivosti 27 od ukupno 33 stana u koje bi se po završetku radova trebale useliti osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom. Sklopljeni su sporazumi s četiri tvrtke, a poništena je jedna odluka, za prvu grupu radova.
S tvrtkom Kjigovodstveno-građevinski obrt D.M. 3. studenog 2026. sklopljen je ugovor od 93.906 eura, bez uključenog PDV-a, za uređenje tri stambene jedinice, u okviru Grupe 5. Prema trajanju sporazuma radovi bi trebali trajati četiri mjeseca.
Još 9. listopada ove godine sklopljeni su ugovori s Nikson gradnjom i ponuditeljem Mont-ing, za Grupe 2, 3 i 4. S prvim ponuditeljem za pet stambenih jedinica, koje bi se trebale urediti u četiri mjeseca, za iznos od 186.825,12 eura, a Grupe 2 i 3 uredit će Mont-ing. U Grupi 2 deset stambenih jedinica u razdoblju od pet mjeseci, za 188.081 eura, odnosno u Grupi 2 devet stambenih jedinica za 80.379 eura unutar pet mjeseci. Cijela nabava financirana je iz EU fondova, navedeno je.
Posao poništen zbog cijene
Jedan ugovor, za prvu grupu radova koja uključuje radove na šest stanova u trajanju od oko pet mjeseci ipak je poništen. Kako piše u nabavi, jer je ponuda prešla osigurana sredstva nabave.
Odluku o poništenju naručitelj donosi još u kolovozu ove godine. U pojašnjenju stoji da naručitelj poništava grupu 'zbog previsokih iznosa ponuditelja od procijenjene vrijednosti Grupe 1'.
- Za navedenu grupu u kratkom roku ponoviti će se postupak javne nabave, odnosno nakon dobivanja suglasnosti upravljačkog tijela i angažiranja stručnjaka (projektanta) za analizu tržišta, pojašnjeno je, ali zasad nema novog odabira za ovaj posao.
Inače, za ovaj dio nabave predviđeno je oko 115.000 eura za planirane radove uređenja, a ponudu su poslale tvrtke Mont-ing i Ma3ca 22. U oba slučaja ponuda je premašena za nekoliko desetaka tisuća eura.
Najviše stanova za uređenje na istoku
Napomenimo, stanovi se nalaze u Đakovu, Požegi i Slavonskom Brodu (za poništenu grupu), u Osijeku je 19 stanova iz Grupa 2 i 3, u Bjelovaru, Velikoj Gorici, Zagrebu i Kutini je raspoređeno pet stambenih jedinica iz Grupe 4. U Karlovcu, to jest u Rijeci su tri stana iz Grupe 5.
Najkraće razdoblje za uređenje za grupe s manjim brojem jedinica je četiri, a za 'veće' grupe rok za uređenje je pet mjeseci. U svibnju smo pisali da je planirani početak renovacija rujan ove godine, no ugovori su potpisani tek nakon tog roka.
Sami radovi uredit će se za osobe s međunarodnom zaštitom, a u skladu sa sustavom uređenim Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Riječ je o osobama kojima je Republika Hrvatska priznala status azilanta ili supsidijarne zaštite. Ovim statusom država preuzima obvezu osiguravanja osnovnih uvjeta za život i integraciju u društvo.
Jedan od ključnih elemenata te obveze je privremeni organizirani smještaj. Pravo na korištenje državnog ili unajmljenog stana traje ograničeno vrijeme, u pravilu do dvije godine od priznavanja zaštite, o čemu smo već pisali.
Treba napomenuti da se smještaj odobrava samo osobama koje nemaju vlastite financijske mogućnosti ili imovinu. Sustav bi trebao biti prijelazno rješenje koje olakšava integraciju u lokalnu zajednicu.
Na popisu državni stanovi
Ove stambene jedinice nisu posebni ili specijalizirani objekti, nego standardni stanovi iz državnog ili unajmljenog fonda. To mogu biti stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske ili stanovi koje država uzima u najam od privatnih vlasnika.
Riječ je o klasičnim stambenim prostorima koji su prilagođeni obiteljskom životu. Dakle, u pravilu se ne radi o kolektivnom smještaju poput prihvatnih centara, već o individualnim stanovima. Naravno, oni moraju zadovoljavati osnovne tehničke i higijenske uvjete za stanovanje.
Prije useljenja često se provodi adaptacija ili osnovno opremanje prostora kakva se upravo sprema, a cilj je osigurati dostojanstvene uvjete života tijekom početnog razdoblja integracije.