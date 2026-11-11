Končar ima ugovorenih 3,3 milijarde eura poslova, samo dva ugovora za dalekovode vrijede više od 435 milijuna

Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom
U Velikoj Gorici gradi se novi pročistač otpadnih voda, a iza projekta krije se posao koji počinje mnogo prije prvog zamaha lopate.
11:34 5 h 11.11.2026
11. studeni 2026.
Dalekovod je ugovorio velike poslove u Švedskoj i Njemačkoj, a Končar najavljuje i širenje proizvodnih kapaciteta.
Grupa Končar na kraju rujna imala je 3,3 milijarde eura ugovorenih poslova koje još treba realizirati, pokazuje nerevidirano konsolidirano izvješće za prvih devet mjeseci 2026. godine, objavljeno krajem listopada na Zagrebačkoj burzi. Među najvećim poslovima koje je Grupa ugovorila ove godine izdvajaju se dva projekta na visokonaponskim mrežama u Švedskoj i Njemačkoj. Oba je dobio zagrebački Dalekovod, a zajedno vrijede više od 435 milijuna eura.
Od siječnja do kraja rujna Končar je ugovorio 1,75 milijardi eura novih poslova, odnosno 45,2 posto više nego u istom razdoblju lani. Samo u trećem tromjesečju ugovoreno je 731,2 milijuna eura. Na inozemna tržišta otpada 82,6 posto vrijednosti novih poslova, a na vrhu su Švedska i Njemačka.
Najveći pojedinačni posao izdvojen u izvješću Dalekovod je ugovorio sa švedskim operatorom prijenosnog sustava Svenska kraftnät. Vrijedan je više od 300 milijuna eura, a obuhvaća gradnju dvaju paralelnih dalekovoda napona 400 kilovolti između trafostanica Mehedeby i Uppsala. Trasa je duga 94 kilometra, a realizacija je predviđena od 2027. do 2031. godine.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom
U Velikoj Gorici gradi se novi pročistač otpadnih voda, a iza projekta krije se posao koji počinje mnogo prije prvog zamaha lopate.
11:34 5 h 11.11.2026
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 6 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 9 d 02.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 41 d 01.10.2026
Održavanje skijališta: Popularna domaća crvena staza dobiva veliko unaprjeđenje pred novu sezonu
Prije početka sezone, treba urediti postojeće skijaške staze kako bi bile sigurnije za korisnike. Jedna jako poznata sređuje se za 100.000 eura.
16:14 52.866666666667 min 11.11.2026
HC htio zaustaviti preglede vijadukta i dva mosta, ali se umiješao DKOM, postupak ide dalje
Čini se, ipak ide dalje postupak glavnog pregleda triju objekata Hrvatskih cesta u Primorsko-goranskoj županiji. Sve je skoro zaustavio naručitelj.
16:09 57.866666666667 min 11.11.2026
Pljačka na gradilištu u Ogulinu: Provalio u kontejner i ukrao alat vrijedan skoro 30 tisuća eura
Građevinske tvrtke suočene su s velikom štetom nakon noćne provale u Ogulinu koju je, izgledno, počinio šezdesetogodišnjak.
15:26 1 h 11.11.2026
Ima li kraja? Već godinu dana razvlači se obnova mosta koji se skoro srušio u Savu, a sada nova odgoda radova
Nova odgoda za Podsusedski most koji se već hitno popravljao stiže nakon poništenja Odluke o odabiru. Izgleda da se gradilište neće brzo otvoriti.
12:31 4 h 11.11.2026
Studentski rad neće svima ulaziti u staž: Provjerili smo i imaju li SC-ovi stare ugovore
Studenti zazivaju da se njihov rad u staž prizna retroaktivno od 2018. godine. Tada je, naime, na snagu stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova.
16:41 24.1 min 11.11.2026
Roditelji i studentski život djece: Gdje prestaje briga, a počinje pretjerana uključenost?
Roditeljska briga ne nestaje kada postanete studenti i to je normalno. Međutim, s početkom studiranja mijenja se njihova uloga u vašem obrazovanju.
16:27 38.1 min 11.11.2026
Radnici Iride pred mirovinu ostaju bez posla: Kakva im je sudbina pitali smo vlasnika Leda
Još jedna tvornica ribe odlazi u povijesti. O zbrinjavanju radnika Iride odgovorili su nam iz Nomad Foodsa, britanskog vlasnika koji drži i Ledo.
16:49 16.1 min 11.11.2026
Niste platili račun? Evo kada nastupa zastara za plaćanje komunalnih usluga
Rok zastare za dimnjačarske i druge komunalne usluge je godina dana. No, vjerovnik ipak može postaviti zahtjev za plaćanjem duga.
16:36 29.1 min 11.11.2026