Končar ima ugovorenih 3,3 milijarde eura poslova, samo dva ugovora za dalekovode vrijede više od 435 milijuna

Grupa Končar na kraju rujna imala je 3,3 milijarde eura ugovorenih poslova koje još treba realizirati, pokazuje nerevidirano konsolidirano izvješće za prvih devet mjeseci 2026. godine, objavljeno krajem listopada na Zagrebačkoj burzi. Među najvećim poslovima koje je Grupa ugovorila ove godine izdvajaju se dva projekta na visokonaponskim mrežama u Švedskoj i Njemačkoj. Oba je dobio zagrebački Dalekovod, a zajedno vrijede više od 435 milijuna eura.

Od siječnja do kraja rujna Končar je ugovorio 1,75 milijardi eura novih poslova, odnosno 45,2 posto više nego u istom razdoblju lani. Samo u trećem tromjesečju ugovoreno je 731,2 milijuna eura. Na inozemna tržišta otpada 82,6 posto vrijednosti novih poslova, a na vrhu su Švedska i Njemačka.

Dva dalekovoda na trasi od 94 kilometra

Najveći pojedinačni posao izdvojen u izvješću Dalekovod je ugovorio sa švedskim operatorom prijenosnog sustava Svenska kraftnät. Vrijedan je više od 300 milijuna eura, a obuhvaća gradnju dvaju paralelnih dalekovoda napona 400 kilovolti između trafostanica Mehedeby i Uppsala. Trasa je duga 94 kilometra, a realizacija je predviđena od 2027. do 2031. godine.