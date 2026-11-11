Održavanje skijališta: Popularna domaća crvena staza dobiva veliko unaprjeđenje pred novu sezonu

Na skijalištu Platak u zimskim radostima može se uživati na sedam skijaških staza ukupne dužine 5,5 kilometara. Četiri staze su crvene, a tri plave. Za Radeševo 1, po duljini drugu crvenu stazu, traži se održavanje. Goranski sportski centar održavanje procjenjuje na 99.900 eura, bez uključenog PDV-a, a rok za dostavu ponuda nije previše dugačak, a građevinski projekt sadrži tehnički opis planiranih zahvata.

Za nesmetano održavanje skijaških aktivnosti

Kako je navedeno u projektu, priprema se izvođenje radova na održavanju i unaprjeđenju postojeće skijaške staze Radeševo 1, unutar skijaškog centra Platak na području Primorsko-goranske županije. Centar je već prešao na zimsko radno vrijeme.

Projekt je izrađen na zahtjev investitora Goranskog sportskog centra, a uključuje radove na uređenju i niveliranju dijela skijaške staze, poboljšanju sustava odvodnje oborinskih voda, sanaciji postojeće rasvjete te sanaciji stijenskog pokosa ispod gornje stanice žičare. Uz navedene zahvate predviđena je i izvedba triju čeličnih stupova koji će služiti kao dodatna pomoć i osiguranje ratraka prilikom održavanja snježne površine na strmijim dijelovima staze, piše u dokumentaciji.

Osnovni cilj projekta je poboljšati tehničke, funkcionalne i sigurnosne karakteristike postojeće skijaške staze, osigurati kvalitetnije uvjete za njezino održavanje te produžiti vijek trajanja. Budući da je riječ o crvenoj skijaškoj stazi srednje težine, duljine približno 900 metara, koja se koristi i u uvjetima nedostatka prirodnog snijega zahvaljujući sustavu umjetnog zasnježenja, njezina kvalitetna priprema i održavanje od posebne su važnosti za sigurno i nesmetano odvijanje skijaških aktivnosti.

Regulacija oborinskih voda

Uređenje staze obuhvaća zahvat na površini od približno 9.100 četvornih metara, odnosno dionicu duljine oko 240 do 275 metara, pri čemu se zadržava postojeća trasa. Radovi uključuju usitnjavanje površinskog kamenog i vegetacijskog sloja do dubine od približno 25 centimetara, uklanjanje većih kamenih blokova te oblikovanje i niveliranje terena.

Završna površina treba biti ravna, bez izraženih udubljenja i ispupčenja, kako bi se omogućilo ravnomjerno raspoređivanje snijega i kvalitetnije održavanje staze tijekom zimske sezone, opisano je. Takvim uređenjem smanjuje se potreba za većom količinom snijega za postizanje odgovarajuće skijaške podloge, a ujedno se stvaraju povoljniji uvjeti za naknadno ozelenjavanje površine postupkom hidrosjetve.

Posebna pozornost u radovima će se posvetiti regulaciji oborinskih voda - budući da njihovo nekontrolirano otjecanje može uzrokovati ispiranje i eroziju tla te narušavanje kvalitete i stabilnosti skijaške staze. U tu svrhu predviđena je izvedba četiri poprečna odvodna kanala kojima će se voda prikupljati s površine staze i usmjeravati prema prirodnoj depresiji izvan njezine desne granice. Time se nastoji smanjiti zadržavanje vode na stazi, spriječiti nastanak erozijskih procesa i očuvati uređena površina terena, isto tako je opisano u projektu.

Ilustracija, foto: Unsplash; Jackson Blackhurst

Bolji uvjeti, sigurnija staza

Uz dosad navedeno, radovi bi trebali obuhvatiti i sanaciju stijenskog pokosa duljine približno 76 do 83 četra, a koji je neposredno ispod platoa gornje stanice žičare. Treba očistiti nestabilne dijelove stijenske mase i postaviti sidrene zaštitne čelične mreže s integriranom trodimenzionalnom geomrežom. Svrha tog zahvata je spriječiti odlamanje i obrušavanje manjih stijenskih blokova na skijašku stazu, zaštita korisnika i smanjenje površinske erozije pokosa.

Sanacija rasvjete podrazumijeva demontažu postojeće instalacije, koja je u koliziji s planiranim uređenjem terena, te izvedbu novog podzemnog kabelskog razvoda, novih stupnih mjesta i ugradnju energetski učinkovitih LED reflektora. Time će se osigurati kvalitetnija i ravnomjernija osvijetljenost staze, uz pouzdaniji i funkcionalniji sustav rasvjete. Dodatno, izvedbom triju čeličnih stupova visine približno 2,5 metra, s pripadajućim armiranobetonskim temeljima i elementima za prihvat sajle, omogućit će se sigurniji rad ratraka na strmijim dijelovima staze.

Očekivani rezultat projekta jest tehnički uređena, stabilnija, sigurnija i funkcionalnija skijaška staza, s unaprijeđenom odvodnjom i rasvjetom te općenito s boljim uvjetima. Provedbom planiranih radova smanjit će se rizici od erozije, odlamanja stijenskog materijala i oštećenja infrastrukture, poboljšati kvaliteta skijaške podloge te omogućiti učinkovitije korištenje staze tijekom zimske sezone. Inače, veće strukturno održavanje skijaških staza (izvan sezone) na Platku se uglavnom provodi jednom godišnje.