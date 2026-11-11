Pljačka na gradilištu u Ogulinu: Provalio u kontejner i ukrao alat vrijedan skoro 30 tisuća eura

Na gradilištu u Ogulinu dogodila se provala u kojoj su dvije tvrtke ostale bez veće količine profesionalnog alata. Slučaj je evidentiran krajem kolovoza, a sada policija izvještava da su pronašli osumnjičenika, i to ni manje ni više nego šezdesetogodišnjaka.

Prema informacijama PU Karlovačke, počinitelj je provalio u kontejner jednog trgovačkog društva te u sanduk za pohranu alata drugog društva, nakon čega je otuđio različiti alat velike vrijednosti.

Materijalna šteta za prvo trgovačko društvo iznosi 20.370,87 eura, dok je drugoj tvrtki ukraden alat vrijedan 8.120,07 eura. Ukupna vrijednost otuđenog alata tako iznosi 28.490,94 eura, što predstavlja značajan financijski gubitak.

Pronađen dio alata

Nakon prijave provale policijski službenici Policijske postaje Ogulin proveli su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela na štetu dvaju trgovačkih društava. Dovršenim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je upravo on tijekom noći provalio u kontejner i sanduk na gradilištu te otuđio veću količinu alata.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je obavila pretrage vozila i prostorija kojima se osumnjičeni koristi. Pritom je pronađen dio otuđenih predmeta, no nije objavljeno o kakvom je točno alatu riječ, kolika je njegova vrijednost niti je li pronađena oprema već vraćena oštećenim tvrtkama.

Protiv osumnjičenog je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave. Muškarac je nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.

Rizici za izvođače

Krađe profesionalnog alata predstavljaju ozbiljan sigurnosni i financijski rizik za građevinske tvrtke, osobito na gradilištima na kojima se svakodnevno koristi veća količina skupocjene opreme. Električni i akumulatorski alati, mjerni uređaji te specijalizirana oprema često imaju visoku pojedinačnu vrijednost, a njihov nestanak može prouzročiti dodatne troškove i otežati organizaciju radova.

Osim izravne materijalne štete, krađa alata može dovesti do privremenog prekida pojedinih aktivnosti, kašnjenja u realizaciji ugovorenih poslova i potrebe za hitnom nabavom zamjenske opreme. Za izvođače koji rade prema unaprijed utvrđenim rokovima takve situacije mogu predstavljati dodatno organizacijsko i financijsko opterećenje. U slučaju provale u Ogulinu zasad nije poznato jesu li radovi bili obustavljeni ili usporeni.

Posebno su osjetljiva gradilišta na kojima se alat nakon završetka radnog dana pohranjuje u privremenim objektima, poput građevinskih kontejnera, mobilnih skladišta i metalnih sanduka. Iako su takvi prostori uobičajeni na gradilištima, razina njihove sigurnosti ovisi o kvaliteti zaključavanja, organizaciji nadzora i dodatnim zaštitnim mjerama.

Zaštita građevinske opreme

Provala u Ogulinu ponovno otvara pitanje zaštite vrijedne opreme na gradilištima, posebno tijekom noći i neradnih dana kada na lokacijama često nema zaposlenika. Kvalitetni sustavi zaključavanja, videonadzor, alarmni uređaji i odgovarajuća rasvjeta mogu smanjiti rizik od neovlaštenog ulaska i krađe inventara.

Važnu ulogu ima i organizacija samog gradilišta, uključujući ograničavanje pristupa skladišnim prostorima te redovitu kontrolu opreme. Građevinskim tvrtkama preporučuje se vođenje detaljne evidencije alata sa serijskim brojevima, fotografijama i podacima o nabavnoj vrijednosti, što može olakšati identifikaciju ukradenih predmeta i njihovo eventualno vraćanje.

Ulaganje u zaštitu gradilišta stoga nije samo pitanje sigurnosti imovine, nego i očuvanja kontinuiteta poslovanja. Kada vrijednost pohranjenog alata doseže nekoliko desetaka tisuća eura, čak i jedna provala može imati znatne posljedice za izvođača radova.