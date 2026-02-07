Ovu zagrebačku četvrt je prije pet godina uzdrmao potres, a sada su dobili 'mali Lisinski'

Markuševec je dobio novi prostor za susrete, kulturu i zajedništvo. Nakon temeljite obnove, nekada zapuštena dvorana pretvorena je u suvremeno multifunkcionalno središte namijenjeno građanima svih generacija. Projektom Grad Zagreb nastavlja ulaganja u ravnomjeran razvoj društvene infrastrukture po gradskim četvrtima. Uz to, spremaju se i drugi projekti.

Grad Zagreb dovršio je obnovu dvorane u Markuševcu, smještene u gradskoj četvrti Podsljeme, čime je lokalnoj zajednici osiguran suvremen i funkcionalan prostor za kulturna, društvena i edukativna događanja. Kada zavirite unutra, podsjeća na pravi ‘mali Lisinski’, što će zaista i biti stanovnicima ovog dijela grada.

Novi centar okupljanja

Dosadašnja derutna i nefunkcionalna dvorana obnovljena je u potpuno novu multifunkcionalnu dvoranu, namijenjenu održavanju kulturnih programa, radionica i raznih oblika društvenih okupljanja. Poseban naglasak u obnovi stavljen je na kvalitetnu akustiku prostora, dok nefiksirane stolice omogućuju brzu i jednostavnu prenamjenu dvorane, ovisno o potrebama pojedinog programa.

Kino-dvorana koristit će se za veća događanja i okupljanja, poput zborova građana, prezentacija, dječjih predstava, proba i nastupa lokalnih kulturno-umjetničkih društava. Time dvorana postaje središnje mjesto društvenog i kulturnog života Markuševca.

Dvorana se nalazi na Trgu Svetog Šimuna, a njezinom obnovom Grad Zagreb nastavlja sustavna ulaganja u unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture, s ciljem podizanja kvalitete života građana te ravnomjernog razvoja kulturnog i društvenog života u svim gradskim četvrtima.

Markuševec čekaju veliki projekti

Osim dovršene obnove dvorane, Grad Zagreb je prošle godine najavio i niz važnih projekata koji će dodatno unaprijediti kvalitetu života u Markuševcu. Jedan od ključnih zahvata je uređenje Trga Svetog Šimuna, koji je predviđen za cjelovitu rekonstrukciju, čime bi se dobio uređen i funkcionalan javni prostor za svakodnevno okupljanje građana.

U pripremljenim izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana predložene su i važne mjere usmjerene na poboljšanje prometne i komunalne infrastrukture. Iako je rekonstrukcija Markuševečke ulice već godinama u planovima, tek je nedavno donesena odluka o njezinoj potpunoj obnovi, ponajprije zbog loše izvedenih vodoopskrbnih cjevovoda i kanalizacije.

Riječ je o projektu od iznimne važnosti, s obzirom na to da je Markuševečka ulica izrazito prometno opterećena. Rekonstrukcijom bi se trebali riješiti dugogodišnji problemi prometnih zastoja, posebice na izlazima iz Jazbine i Črne vode. Projekt uključuje i izgradnju rotora na križanju Markuševečke ulice i Blizneca, no prije toga bit će potrebno riješiti i problem oborinskih voda na tom području.

Dodatno, Grad Zagreb podržao je idejni projekt nove zgrade Osnovne škole Markuševec. Projekt donosi kvalitetna rješenja ne samo za uvođenje jednosmjenske nastave, već i za uređenje okoliša škole, čime bi se učenicima osigurao sigurniji pristup, a ujedno bi se ublažili i prometni problemi u neposrednoj blizini škole.