Ovu zagrebačku četvrt je prije pet godina uzdrmao potres, a sada su dobili 'mali Lisinski'

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 11 h 26.02.2026
07. veljača 2026.
Grad Zagreb dovršio je obnovu dvorane u Markuševcu, smještene u gradskoj četvrti Podsljeme, čime je lokalnoj zajednici osiguran suvremen i funkcionalan prostor za kulturna, društvena i edukativna događanja. Kada zavirite unutra, podsjeća na pravi ‘mali Lisinski’, što će zaista i biti stanovnicima ovog dijela grada.
Dosadašnja derutna i nefunkcionalna dvorana obnovljena je u potpuno novu multifunkcionalnu dvoranu, namijenjenu održavanju kulturnih programa, radionica i raznih oblika društvenih okupljanja. Poseban naglasak u obnovi stavljen je na kvalitetnu akustiku prostora, dok nefiksirane stolice omogućuju brzu i jednostavnu prenamjenu dvorane, ovisno o potrebama pojedinog programa.
Kino-dvorana koristit će se za veća događanja i okupljanja, poput zborova građana, prezentacija, dječjih predstava, proba i nastupa lokalnih kulturno-umjetničkih društava. Time dvorana postaje središnje mjesto društvenog i kulturnog života Markuševca.
Dvorana se nalazi na Trgu Svetog Šimuna, a njezinom obnovom Grad Zagreb nastavlja sustavna ulaganja u unaprjeđenje komunalne i društvene infrastrukture, s ciljem podizanja kvalitete života građana te ravnomjernog razvoja kulturnog i društvenog života u svim gradskim četvrtima.
Osim dovršene obnove dvorane, Grad Zagreb je prošle godine najavio i niz važnih projekata koji će dodatno unaprijediti kvalitetu života u Markuševcu. Jedan od ključnih zahvata je uređenje Trga Svetog Šimuna, koji je predviđen za cjelovitu rekonstrukciju, čime bi se dobio uređen i funkcionalan javni prostor za svakodnevno okupljanje građana.
U pripremljenim izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana predložene su i važne mjere usmjerene na poboljšanje prometne i komunalne infrastrukture. Iako je rekonstrukcija Markuševečke ulice već godinama u planovima, tek je nedavno donesena odluka o njezinoj potpunoj obnovi, ponajprije zbog loše izvedenih vodoopskrbnih cjevovoda i kanalizacije.
Riječ je o projektu od iznimne važnosti, s obzirom na to da je Markuševečka ulica izrazito prometno opterećena. Rekonstrukcijom bi se trebali riješiti dugogodišnji problemi prometnih zastoja, posebice na izlazima iz Jazbine i Črne vode. Projekt uključuje i izgradnju rotora na križanju Markuševečke ulice i Blizneca, no prije toga bit će potrebno riješiti i problem oborinskih voda na tom području.
Dodatno, Grad Zagreb podržao je idejni projekt nove zgrade Osnovne škole Markuševec. Projekt donosi kvalitetna rješenja ne samo za uvođenje jednosmjenske nastave, već i za uređenje okoliša škole, čime bi se učenicima osigurao sigurniji pristup, a ujedno bi se ublažili i prometni problemi u neposrednoj blizini škole.
Zna se kako će izgledati Kaštelanski most, ali i kakva je bila konkurencija
Objavljeno je idejno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva, pobijedio je rad zajednice ponuditelja Studio 3LHD i Pipenbaher Inženirji. Ovako izgledaju radovi konkurencije.
14:21 2 d 24.02.2026