Otvoren spektakularni most u obliku piramide: Težak je gotovo 7.000 tona, a visok čak 30 metara

U Europi se posljednjih godina grade brojni zanimljivi mostovi, a jedan od najneobičnijih upravo je otvoren u Belgiji. U gradu Gentu, iznad kanala Ringvaart, izgrađen je novi most koji se svojim izgledom poprilično razlikuje od klasičnih cestovnih mostova. Riječ je o konstrukciji u obliku piramide, dugoj 106 metara i teškoj gotovo 7.000 tona.

Most je službeno otvoren 17. listopada, a u njegovoj izgradnji sudjelovala je poznata belgijska građevinska kompanija BESIX, zajedno s ostalim članovima konzorcija BRAVO4. Projekt je dio velike modernizacije cestovne infrastrukture oko Genta, jednog od važnijih gospodarskih središta Belgije.

Most težak gotovo 7.000 tona

Novi most, nazvan Pyramid Bridge, projektirao je arhitektonsko-inženjerski ured Ney & Partners. Njegova najveća posebnost svakako je izgled, odnosno velika konstrukcija piramidalnog oblika koja se uzdiže iznad kanala Ringvaart.

Most je dugačak 106 metara, uzdiže se približno 30 metara iznad kanala, a ukupna masa konstrukcije iznosi 6.687 tona. Zahvaljujući neobičnom dizajnu, već je postao jedan od prepoznatljivijih novih infrastrukturnih objekata u Belgiji.

Osim atraktivnog izgleda, most ima i važnu prometnu funkciju. Njime će se odvijati promet na obilaznici R4, a projekt uključuje i vezu s regionalnom mrežom biciklističkih autocesta. Posebno je zanimljiv i ekološki prijelaz koji će divljim životinjama omogućiti siguran prelazak preko kanala. Pyramid Bridge | Foto: Screenshot, BESIX

Veliki izazov za građevinare

Izgradnja ovakvog mosta zahtijevala je složenu organizaciju i suradnju brojnih stručnjaka. Kako ističu iz kompanije BESIX, jedan od najvećih tehničkih izazova bilo je premještanje postojećeg mosta, i to uz održavanje prometa na ovoj važnoj prometnici.

Time je omogućeno da se radovi nastave bez potpunog prekida prometne povezanosti. Riječ je o posebno važnom koridoru koji svakodnevno koriste stanovnici, ali i gospodarski promet povezan sa širom regijom Genta. Novi most zasad je svečano otvoren, dok se postupno preusmjeravanje prometa na novu konstrukciju očekuje tijekom vikenda.

Na otvorenje stiglo 3.000 ljudi

Svečano otvaranje privuklo je velik broj stanovnika Genta i okolnih naselja. Prema podacima kompanije BESIX, na mostu se okupilo približno 3.000 ljudi koji su imali priliku prošetati novom konstrukcijom prije njezina puštanja u redoviti promet.

Otvaranje je označilo važnu prekretnicu u realizaciji velikog infrastrukturnog projekta R4WO. Njegov je cilj poboljšati sigurnost prometa, povećati dostupnost pojedinih dijelova grada te omogućiti jednostavnije i učinkovitije prometovanje. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje različitih oblika prijevoza, uključujući cestovni i biciklistički promet.

Pyramid Bridge | Foto: Screenshot, BESIX

Dio jednog od najvećih projekata u Flandriji

Piramidalni most samo je jedan dio velikog projekta R4WO, kojim se moderniziraju zapadni i istočni dijelovi obilaznice R4 oko Genta. Riječ je o jednom od najvećih aktualnih infrastrukturnih projekata u belgijskoj regiji Flandriji.

Projekt obuhvaća izgradnju novih mostova i tunela, modernizaciju biciklističke infrastrukture te rekonstrukciju prometnih čvorišta. Posebna pozornost posvećena je prometu prema luci Gent, koja ima važnu ulogu u gospodarstvu regije.

U realizaciji sudjeluje konzorcij BRAVO4, čiji su članovi BESIX i BESIX Infra. Njihova uloga obuhvaća projektiranje, izgradnju, financiranje i dugoročno održavanje infrastrukture.