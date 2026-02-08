Hrvatska susjedima osigurava 5 milijuna eura za gradnju novog mosta koji će nas povezati

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
08. veljača 2026.
O tome da će Hrvatska susjednoj Bosni i Hercegovini sredstvima pomoći oko izgradnje novog mosta u Čapljini pričalo se već prošle godine. A na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Vlada je sad donijela odluku o dodjeli financijske pomoći u tu svrhu u vrijednosti od 5 milijuna eura. Novac se dodjeljuje za prometnu povezanost i integraciju, a poslužit će u svrhu izvedbe projekta preko rijeke Neretve, odlučeno je 5. veljače 2026. na sjednici Vlade RH.
Odlukom se utvrđuje da će se financijska pomoć Bosni i Hercegovini koristiti namjenski za financiranje projekta izgradnje novog mosta preko rijeke Neretve u Čapljini. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 5.000.000 eura s porezom na dodanu vrijednost, pri čemu se sama izgradnja procjenjuje na 4.000.000 eura, a izvedba priključnih cesta s obje strane rijeke na dodatnih 1.000.000 eura.
Sredstva će osigurati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim proračunskim pozicijama, i to u iznosu od 1.000.000 eura u 2026. godini, 3.000.000 eura u 2027. godini te 1.000.000 eura u 2028. godini, u okvirima ograničenja ukupnih rashoda utvrđenih državnim proračunom i proračunskim okvirom za navedeno razdoblje od tri godine.
Novi most planira se izgraditi neposredno uzvodno od postojećeg čeličnog mosta izgrađenog 1971. godine, srušenog 1992. te obnovljenog 2002. godine. Postojeći most ima jednu kolničku traku, nalazi se u izrazito lošem stanju te prometno i nosivošću ne može zadovoljiti lokalne ni regionalne potrebe, osobito u razdobljima povećanog prometnog opterećenja, zbog čega je predviđeno njegovo uklanjanje nakon izgradnje novog mosta, također je pojašnjeno u Vladinoj odluci.
Građevina je projektirana sukladno europskim normama kao sandučasta prednapregnuta armiranobetonska konstrukcija s tri raspona ukupne dužine 142 metra, predviđena za dvosmjerni promet s pješačkim i potencijalno biciklističkim trakama. Glavni projekt izradio je Infra inženjerski biro iz Sarajeva, a o izgledu novog mosta pisalo se u studenom. Projekt ima značaj za povezivanje dviju obala rijeke Neretve u Čapljini, šire prometno okruženje južne Bosne i Hercegovine te prometnu integraciju u pograničnom području s Republikom Hrvatskom, uključujući povezivanje s magistralnim cestama M17 i M6, koridorom E73 i autocestom na koridoru Vc. Za projekt je izrađena idejna i glavna tehnička dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola, a postupak ishođenja odobrenja za građenje je u tijeku, s planiranim početkom radova u 2026. godini, ovisno o financijskim mogućnostima.
U obrazloženju odluke Vlade stoji da će se sredstva planirati u Razdjelu 065 Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u sklopu projekta T754082-Pomoći Bosni i Hercegovini u prometnoj povezanosti i integraciji, na kontu 361, što stoji za ‘Pomoći inozemnim vladama’. Ministarstvo će sredstva doznačavati Gradu Čapljini temeljem podnesenih zahtjeva za isplatom, isključivo za podmirivanje dospjelih obveza prema izvođačima radova te za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova. O načinu utroška sredstava Ministarstvo i Grad Čapljina potpisat će poseban ugovor, a Ministarstvo je obvezno pratiti njihovo korištenje te po svakoj doznaci zatražiti izvješće o utrošku s pripadajućim dokazima.
Galerija: Susjedi grade najdublji lukobran u Europi, postavili su keson velik poput zgrade
U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 16. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.
12:14 16 h 26.02.2026
Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje
Imotsko polje već dugi niz godina čeka na 'vodu'. Za veliki projekt navodnjavanja, najprije je potrebno sanirati branu Ričice.
14:00 1 d 25.02.2026
Novi hrvatski tunel bit će probijen u travnju, Dalmacija željno čeka rasterećenje prometa
Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.
08:25 1 d 25.02.2026
Video: Gradilište 'Kranjče' kao u mravinjaku, prvi obrisi su tu, tempo se ubrzava
Šest mjeseci nakon početka radova na prvom novom stadionu u Zagrebu u posljednjih 50 godina, radovi na Kranjči snažno napreduju.
14:54 139 d 10.10.2025