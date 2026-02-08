Hrvatska susjedima osigurava 5 milijuna eura za gradnju novog mosta koji će nas povezati

Vlada RH na posljednjoj sjednici donijela je odluku o financijskoj pomoći vladi u susjedstvu za realizaciju važnog infrastrukturnog projekta o kojemu se već neko vrijeme priča. U pitanju je most preko rijeke Neretve u Čapljini, za koji će u naredne tri godine Hrvatska dati 5 milijuna eura. Od tog iznosa, procijenjeno je da bi se most mogao izgraditi za 4 milijuna, dok će preostali iznos ići za pristupne ceste. Inače, ideja je prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a glavni cilj povezivanje je u pograničnom području s ‘domaćim’ terenom.

O tome da će Hrvatska susjednoj Bosni i Hercegovini sredstvima pomoći oko izgradnje novog mosta u Čapljini pričalo se već prošle godine. A na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Vlada je sad donijela odluku o dodjeli financijske pomoći u tu svrhu u vrijednosti od 5 milijuna eura. Novac se dodjeljuje za prometnu povezanost i integraciju, a poslužit će u svrhu izvedbe projekta preko rijeke Neretve, odlučeno je 5. veljače 2026. na sjednici Vlade RH.

Izdvojeni članak Na južnom Jadranu sprema se izgradnja velike obilaznice: Na trasi će biti čak 11 mostova

Dodjela sredstava u naredne 3 godine

Odlukom se utvrđuje da će se financijska pomoć Bosni i Hercegovini koristiti namjenski za financiranje projekta izgradnje novog mosta preko rijeke Neretve u Čapljini. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 5.000.000 eura s porezom na dodanu vrijednost, pri čemu se sama izgradnja procjenjuje na 4.000.000 eura, a izvedba priključnih cesta s obje strane rijeke na dodatnih 1.000.000 eura.

Sredstva će osigurati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim proračunskim pozicijama, i to u iznosu od 1.000.000 eura u 2026. godini, 3.000.000 eura u 2027. godini te 1.000.000 eura u 2028. godini, u okvirima ograničenja ukupnih rashoda utvrđenih državnim proračunom i proračunskim okvirom za navedeno razdoblje od tri godine.

Integracija u pograničnom području

Novi most planira se izgraditi neposredno uzvodno od postojećeg čeličnog mosta izgrađenog 1971. godine, srušenog 1992. te obnovljenog 2002. godine. Postojeći most ima jednu kolničku traku, nalazi se u izrazito lošem stanju te prometno i nosivošću ne može zadovoljiti lokalne ni regionalne potrebe, osobito u razdobljima povećanog prometnog opterećenja, zbog čega je predviđeno njegovo uklanjanje nakon izgradnje novog mosta, također je pojašnjeno u Vladinoj odluci.

Građevina je projektirana sukladno europskim normama kao sandučasta prednapregnuta armiranobetonska konstrukcija s tri raspona ukupne dužine 142 metra, predviđena za dvosmjerni promet s pješačkim i potencijalno biciklističkim trakama. Glavni projekt izradio je Infra inženjerski biro iz Sarajeva, a o izgledu novog mosta pisalo se u studenom. Projekt ima značaj za povezivanje dviju obala rijeke Neretve u Čapljini, šire prometno okruženje južne Bosne i Hercegovine te prometnu integraciju u pograničnom području s Republikom Hrvatskom, uključujući povezivanje s magistralnim cestama M17 i M6, koridorom E73 i autocestom na koridoru Vc. Za projekt je izrađena idejna i glavna tehnička dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola, a postupak ishođenja odobrenja za građenje je u tijeku, s planiranim početkom radova u 2026. godini, ovisno o financijskim mogućnostima.

U obrazloženju odluke Vlade stoji da će se sredstva planirati u Razdjelu 065 Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u sklopu projekta T754082-Pomoći Bosni i Hercegovini u prometnoj povezanosti i integraciji, na kontu 361, što stoji za ‘Pomoći inozemnim vladama’. Ministarstvo će sredstva doznačavati Gradu Čapljini temeljem podnesenih zahtjeva za isplatom, isključivo za podmirivanje dospjelih obveza prema izvođačima radova te za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova. O načinu utroška sredstava Ministarstvo i Grad Čapljina potpisat će poseban ugovor, a Ministarstvo je obvezno pratiti njihovo korištenje te po svakoj doznaci zatražiti izvješće o utrošku s pripadajućim dokazima.