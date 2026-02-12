Poznata dalmatinska riva opet će postati gradilište: Prije godinu i pol zasjala je u novom ruhu, a sada novi radovi

U pripremi je veliki projekt rekonstrukcije i dogradnje makarske rive, za koji je već izrađen elaborat i zatražena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Zahvat obuhvaća uređenje šetnice, više zelenila, novu javnu rasvjetu, prenamjenu dijela prometnice u pješačku zonu te izgradnju novog pristanišnog gata za trajekt. Cilj projekta je funkcionalno i estetski ujednačiti rivu te je pretvoriti u suvremen, višenamjenski prostor prilagođen građanima i turistima.

Prije godinu i pol dovršen je projekt uređenja dijela makarske rive od kućice Lučke uprave do lukobrana, čime je jugoistočni dio luke, zajedno s novim uredom Lučke uprave, napokon dobio izgled kakav zaslužuje. Time radovi na rivi ne završavaju. U pripremi je novi, veliki projekt rekonstrukcije i dogradnje gradske rive, a već je izrađen elaborat te je upućen zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Zahvat na 27.000 kvadrata

Obuhvat zahvata smješten je u središnjem gradskom području, na kopnenom dijelu obalnog pojasa od hotela Miramare do sjevernog ruba parka fra Jure Radića, u duljini od oko 785 metara obalne linije, uz dio morske površine. Riječ je o prostoru površine približno 27.200 četvornih metara, omeđenom sjeverno pročeljima postojećih zgrada, a južno morem.

Na tom se području nalazi šetnica duga oko 665 metara, uz koju su posađena stabla, dok se s njezine sjeverne strane proteže prometnica s gradskim parkingom, duljine oko 785 metara. Luka otvorena za javni promet županijskog značaja raspolaže s 140 vezova, kopnenom površinom od 2.676 četvornih metara i akvatorijem od 6.530 četvornih metara. U sklopu luke nalaze se i gat benzinske postaje, Veliki mul te plutajući gatovi za privez plovila lokalnog stanovništva.

Iako riva ima iznimno važnu ambijentalnu, prostornu i društvenu ulogu, osobito s obzirom na turistički značaj Makarske, prostor je tijekom godina doživio niz parcijalnih zahvata. Rezultat su neujednačeno popločenje, dotrajali dijelovi kamene podloge, neusklađeni elementi urbane opreme te privremena rješenja poput kioska i terasa. Sve to stvorilo je dojam prostorne i vizualne neujednačenosti koji novi projekt nastoji ukloniti.

Vizija uređenja i transformacija rive

Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju gradske rive unutar akvatorija luke, pri čemu se kapacitet od 140 vezova ne mijenja. Izgradnjom novog pristanišnog gata smanjit će se površina akvatorija, ali će se kopneni dio luke povećati za istu površinu, čime ukupna površina ostaje nepromijenjena.

Projekt predviđa izgradnju pristanišnog gata za trajekt, izvedbu gradskog svjetionika na Velikom mulu, uklanjanje postojeće benzinske postaje i izgradnju zamjenske građevine s rekonstrukcijom spremnika za gorivo, uređenje partera šetnice, sadnju novog zelenila, postavljanje nove javne rasvjete te prenamjenu dijela prometnice u pješačku zonu.

Temeljna ideja je razlomiti i oplemeniti prostor parternim oblikovanjem te uvesti bogate hortikulturne ‘zelene otoke’ koji će stvarati manje ambijente različitih atmosfera i poboljšati mikroklimatske uvjete. Postojeće kameno opločenje djelomično će se reciklirati i presložiti na nove pozicije, čime će se očuvati povijesni identitet prostora. Zelenilo će se proširiti i obogatiti dodatnim biljem kako bi se riva oblikovala kao jedinstveni mediteranski vrt.

Prometnica će biti izvedena u istom tipu opločenja kao i trajna pješačka zona, ali s drugačijim smjerom polaganja, čime će se vizualno naznačiti koridor za dostavu i interventna vozila. Tijekom ljetnih mjeseci prostor će se koristiti gotovo isključivo kao pješačka zona, dok će se izvan sezone omogućiti kolni promet.

Novi pristanišni gat

Jedan od ključnih elemenata projekta je izgradnja novog pristanišnog gata s ukrcajno-iskrcajnom rampom. Položaj gata određen je prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, uzimajući u obzir dominantne smjerove i jačinu bure. Budući da najjači udari bure dolaze iz smjera NNE, gat će biti postavljen okomito na obalu, s rampom okrenutom prema istoku. Takvo rješenje olakšat će pristajanje trajekta pri jakom vjetru, jer će udari vjetra brod naslanjati na gat te mu omogućiti sigurniji manevar bez ulaska u uži zapadni dio lučkog bazena.

Predviđena duljina gata iznosit će oko 43 metra sa zapadne strane, dok će istočna strana imati rampu širine 15 metara i gat duljine oko 33 metra, što je dovoljno za privez manjih trajekata. Širina gata bit će sedam metara. Konstrukcija će se temeljiti na armiranobetonskim bušenim pilotima, njih 30 promjera jednog metra. Visina gata iznosit će oko +1,50 metara, dok će dubina mora na trasi varirati od približno -4,50 do -6,50 metara. Gat i dio rampe bit će obloženi kamenom, uključujući poklopnice, obložnice i kameni pločnik, čime će se osigurati trajnost i uklopljenost u ambijent rive.