Tragedija na gradilištu u Zadru: Radnik poginuo nakon pada s visine

Nažalost, na hrvatskim gradilištima dogodila se još jedna tragična nesreća. Danas, u 13:30 sati, u Zadru je na gradilištu poginuo radnik. Policija je potvrdila da je u 13:34 zaprimila dojavu o padu muškarca na gradilištu nove Medicinske škole, te je na mjesto događaja izašla ekipa hitne medicinske pomoći. Radnik je preminuo, a na teren je izašlo i Državno odvjetništvo, koje će provesti istragu.
O nesreći se oglasila i ravnateljica Medicinske škole, Anita Basioli. Izrazila je žaljenje zbog ovog tragičnog slučaja.
– Duboko nas je potresla vijest o smrtnom stradavanju radnika na gradilištu zgrade Medicinske škole. Izražavamo iskrenu sućut obitelji preminulog, njegovim kolegama i svima pogođenima ovim tragičnim događajem. Trenutno ne raspolažemo detaljima o okolnostima nesreće. Na mjestu događaja nadležne službe provode očevid, a više informacija očekujemo po njegovu završetku, piše zadarskilist.novilist.hr.
Rad na gradilištima već se godinama ubraja među najrizičnije djelatnosti, ponajprije zbog čestih ozljeda koje se događaju na terenu. Nažalost, velik broj tih ozljeda ima teške ili kobne posljedice.
Prošle je godine više od polovice smrtno stradalih radnika bilo zaposleno upravo u građevinskom sektoru, a sličan je omjer zabilježen i kada su u pitanju kaznene prijave protiv poslodavaca. Nažalost, situacija nije nimalo bolja ni u prvom kvartalu 2024. godine, već su zabilježena tri smrtna slučaja na gradilištima povezana s povredama zaštite na radu, a podnesene su i tri kaznene prijave protiv šest osoba.
Najčešće nepravilnosti koje se utvrđuju u inspekcijskim nadzorima u graditeljstvu odnose se na neispravnost sredstava rada i osobne zaštitne opreme, rad bez zaštitne opreme te neosposobljenost radnika za siguran rad. Česti su i slučajevi neispunjavanja uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poput isteka liječničke svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
Iz Državnog inspektorata ističu kako je među čestim prekršajima i izostanak procjene rizika na mjestu rada te izvođenje radova bez propisanih sigurnosnih mjera. O ovim problemima govorio je i Domagoj Federbar u gostovanju na bauštela.hr podcastu, naglašavajući potrebu za sustavnijim nadzorom i većom odgovornošću poslodavaca.
