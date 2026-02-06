Građevinci sa srcem: Dres Luke Modrića s posebnim dodatkom prodan za izdašnu cifru

Humanitarna večer hrvatskih građevinara i ove je godine pokazala snažnu povezanost struke i društvene odgovornosti. U hotelu Westin u Zagrebu okupili su se brojni predstavnici građevinskog sektora, institucija i gospodarstva s ciljem pružanja pomoći najpotrebitijima. Središnji dio večeri obilježila je humanitarna licitacija u okviru koje je bio ponuđen i dres Luke Modrića, ambasadora događanja. Prodan je za zavidnu cifru, a uz njega išao i poseban dodatak.

U hotelu Westin u Zagrebu sinoć je održana je Humanitarna večer hrvatskih građevinara, tradicionalno okupljanje koje već četvrtu godinu zaredom potvrđuje snažnu humanitarnu dimenziju građevinske struke u Hrvatskoj. Događaj, koji se održava u organizaciji Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI), posvećen je djeci i onima kojima je pomoć najpotrebnija, a ovoga puta bio je to Dječji dom Sv. Ana u Vinkovcima.

Događaj je održan uz visoko pokroviteljstvo Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva kulture i medija te Hrvatske gospodarske komore. Prema navodima HCPI-ja, ovogodišnja humanitarna večer imala je za cilj potaknuti empatiju i konkretno pomaganje najranjivijim skupinama. Prikupljeno je više od 250.000 eura.

Na aukciji Modrićev dres

Humanitarna večer prepoznata je kao prostor povezivanja profesionalnih i društveno odgovornih vrijednosti. Organizatori su istaknuli važnost kontinuiranog djelovanja struke izvan uskih poslovnih okvira. Upravo takva okupljanja potvrđuju da građevinari, osim infrastrukturnih projekata, grade i snažne temelje solidarnosti u društvu.

Posebnu vrijednost večeri dao je ambasador događaja, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Modrić je za humanitarnu licitaciju darovao svoj potpisani dres, uz posebnu nagradu za pobjednika, zajedničku večeru nakon utakmice Milana u Milanu. Taj je čin dodatno potaknuo velik interes sudionika i naglasio poruku solidarnosti. Humanitarna licitacija postala je jedan od središnjih trenutaka večeri.

Empatije i humanosti nikada nije previše

O događaju se oglasio i direktor tvrtke Spegra koja je jedan od generalnih sponzora događanja, Berislav Borovina. Poručio je kako ovakvi događaji potvrđuju da empatije i humanosti nikada nije previše. Posebno je istaknuo važnost okupljanja s ciljem pomaganja drugima.

Tijekom večeri su, kaže, prikupljena značajna sredstva, a potpisani dres Luke Modrića izlicitiran je za iznos od čak 36.000 eura! Taj je trenutak dočekan s velikim odobravanjem okupljenih i snažnim emotivnim nabojem.

Iz HCPI-ja poručuju kako će se slične humanitarne inicijative nastaviti i u budućnosti, s ciljem jačanja solidarnosti i odgovornosti unutar struke i društva u cjelini.