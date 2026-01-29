Nova tramvajska pruga i zelena avenija: Nakon Sarajevske i Heinzelove, Zagreb je korak bliže velikom projektu

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
29. siječanj 2026.
I ptice na grani znaju da bi, nakon Sarajevske, Heinzelove, produžetka tramvajske pruge od Kampusa Borongaj te produžetka Vatikanske do Horvaćanske, Zagreb trebao dobiti još jedan važan prometni i tramvajski koridor. Riječ je o produžetku Ulice Črnomerec, odnosno Zaprešićke ulice, te produženju Fallerovog šetališta do budućeg Jarunskog mosta.
Grad Zagreb je još ranije u javnoj nabavi tražio izvođača za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu Ulicu Črnomerec, na potezu od Ulice kralja Tomislava do budućeg pješačko-biciklističkog mosta. Sada je i izabran izvođač, a posao vrijedan 90.000 eura povjeren je tvrtki Rencon.
Bit će to svojevrsna zelena avenija duga oko tri i pol kilometra, prvenstveno namijenjena pješacima i biciklistima. Protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec, a projektom je predviđeno i uvođenje tramvajske linije koja će povezivati Remizu na Trešnjevci s Horvaćanskom cestom.
Duž cijele trase, u razmacima od nekoliko stotina metara, planiraju se klupe i odmorišta, punionice za električne bicikle te servisni minipunktovi, dok će se uz potok urediti prostori za rekreaciju i vježbanje na otvorenom. Na taj je način zamišljeno produljenje Ulice Črnomerec, koja je već u ranijim verzijama Generalnog urbanističkog plana (GUP) bila predviđena na potezu od Ilice do savskog nasipa.
U projektnoj dokumentaciji navodi se da bi se zahvat izveo u smjeru sjever – jug, s glavnim ciljem uspostave cjelovite pješačke, a dijelom i tramvajske infrastrukture na tom potezu. Za pješake bi trebalo isplanirati staze ondje gdje ih trenutno nema te razmotriti obostrano vođenje pješačkih staza uz uređena korita potoka.
Što se tiče biciklističke infrastrukture, planiraju se punionice za električne bicikle te rampe na raskrižjima s postojećim prometnicama. Već sada postoji djelomično izgrađeni koridor s elementima kolnih prometnica i pješačkih staza, kao i pojedini elementi stajališta javnog prijevoza, no trenutačno nema tramvajske ni biciklističke infrastrukture, zbog čega će upravo na tom dijelu biti najviše zahvata.
Uz elemente za pješake i bicikliste, idejno rješenje uključuje i novi produžetak tramvajske pruge. Prema grafičkom prikazu, planirani potez vodi od tramvajskog terminala na Ljubljanici do Horvaćanske ceste.
U projektnom zadatku stoji kako tramvajsku prugu treba planirati na dijelu koridora od postojećeg okretišta tramvaja Ljubljanica u Ozaljskoj ulici do Horvaćanske ceste. Tramvaj bi na Ljubljanici krenuo duž Ozaljske ulice prema Fallerovom šetalištu, a zatim nastavio prema jugu. Zamisao mora uključiti i mogućnost kasnijeg proširenja tramvajske pruge prema sjeveru, duž Fallerovog šetališta.
Sve planirane zahvate potrebno je uskladiti sa ZET-om i Sektorom za ceste, među ostalim i radi utvrđivanja potrebe za rekonstrukcijom postojećeg okretišta. Na raskrižju s Horvaćanskom cestom mora se omogućiti kretanje tramvaja u svim smjerovima, uz i preko Horvaćanske ceste, a rješenje treba predvidjeti i mogućnost kasnijeg širenja pruge prema jugu.
Idejno rješenje mora obuhvatiti i planiranje tramvajskih stajališta. Predviđa se novo stajalište na raskrižju sa Zagrebačkom avenijom, razmatranje dodatnih stajališta između Zagrebačke avenije i Horvaćanske ceste te analiza postojećih stajališta na samom raskrižju s Horvaćanskom. Moguće je i izmještanje postojećih stajališta nakon raskrižja, no konačna rješenja tek će se definirati.
Preporučuje se planiranje tramvajske pruge na zelenoj podlozi, dok je u zonama semaforiziranih raskrižja potrebno osigurati prioritetni prolazak tramvaja. Rješenja trebaju ponuditi najmanji mogući broj kolizija s motornim prometom, zaključuje se u projektnom zadatku.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 16 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 14 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 15 h 26.02.2026