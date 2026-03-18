'Stoji' dogradnja najpoznatijeg muzeja na sjeveru Hrvatske: Postupak poništen zbog premalog budžeta

U Krapini se sprema dogradnja jednog od sigurno najpopularnijih muzeja na sjeveru Hrvatske. Naravno, riječ je o Muzeju krapinskih neandertalaca smještenom na Hušnjakovom brdu, koji je otvoren 2010. godine.

Nešto više od 15 godina nakon otvorenja, traži se tvrtka koja će proširiti zgradu u svrhu uvođenja novih kulturnih i edukativnih sadržaja. No, čini se da je 'zapelo' kod osiguranih sredstava koja u prošlom postupku nisu bila dovoljna da bi se odabrao izvođač. U stvari, jedina prihvatljiva ponuda tvrtke Ing-grad bila je skoro dvostruko skuplja od zadanog 'budžeta'. Iz tog razloga, postupak se pokreće iznova.

Proširenje i novi sadržaji

Na lokalitetu Hušnjakovo brdo u Krapini, na paleolitičkom nalazištu na kojem su pronađeni ostaci neandertalaca, prije malo više od 15 godina otvoren je Muzej krapinskih neandertalaca. Nakon svečanog otvorenja kojemu je nazočila tadašnja premijerka Jadranka Kosor, muzej je stekao veliku popularnost te njime godišnje prošeće do 150 tisuća posjetitelja. Kako stoji na stranicama Muzeja, suvremenom muzeju koji prati paleontološka, paleoantropološka i arheološka istraživanja tog lokaliteta.

Sada se planira njegovo proširenje. Projekt provode Muzeji Hrvatskog zagorja, a financira se kroz program 'Obnova javne kulturne infrastrukture' u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027., kako stoji u javnoj nabavi. Cilj projekta je proširiti postojeću infrastrukturu muzeja i dodati nove sadržaje.

Dogradnja Muzeja krapinskih neandertalaca |foto: Muzej

Sprema se dogradnja na krovu

Dogradnja se planira na krovu postojeće zgrade, bez izmjena već izgrađenog objekta. Na zapadnom dijelu krova predviđena je izgradnja paviljona s konzolnim istakom od oko četiri metra izvan gabarita postojeće građevine. Paviljon bi bio uvučen u odnosu na ulazno pročelje zbog čega ne bi bio vidljiv s ulaznog platoa. Time bi se, stoji u projektu, zadržao postojeći izgled muzejske zgrade, čiji oblik podsjeća na spilju - referencu na stanište krapinskog pračovjeka.

U novom prostoru planiraju se dvije multifunkcionalne dvorane za izložbe i radionice, interaktivna muzejska čitaonica te dodatni edukativni sadržaji. Predviđen je i ugostiteljski prostor tipa bistro u kojem će se moći održavati manji kulturni programi. Projekt uključuje i tematsko dječje igralište prilagođeno djeci s invaliditetom te ljetnu pozornicu s amfiteatralnim gledalištem. Uz to, planirana je prilagodba sanitarnih prostora radi pristupačnosti te ugradnja fotonaponske elektrane na krovu.

Poništenje zbog premalih sredstava

No, nabava procijenjene vrijednosti od 2,55 milijuna eura već jednom je poništena zbog nedostatnih sredstava u odnosu na ponudu tvrtke koja je odgovarala prema svim drugim kriterijima javne nabave. Podsjećamo da je prethodni postupak pokrenut sredinom studenoga 2025., ali je poništen 30. siječnja 2026. godine.

Zaprimljene su četiri ponude, tvrtki Vodolim, MDK Građevinar, Hedom i Ing-Grad. Tri ponude, Vodolima, MDK Građevinara i Hedoma, odbijene su kao nepravilne, dok je jedina pravilna bila ponuda tvrtke Ing-grad, u iznosu od 4,49 milijuna eura bez PDV-a. Ali, i preskupa.

- S obzirom da cijena ekonomski najpovoljnije ponude ponuditelja Ing-grad prelazi procijenjenu vrijednost nabave, a da naručitelj nije u mogućnosti osigurati dodatna sredstva, odnosno nije dobio suglasnost Ministarstva kulture i medija za osiguranje dodatnih sredstava, naručitelj sukladno članku 298. stavku 1. točki 9. ZJN 2016, poništava ovaj postupak nabave, stoji u Odluci o poništenju od datuma 30. siječnja 2026., nakon čega je u veljači ove godine postupak ponovno pokrenut, s istim iznosom.