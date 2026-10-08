Hrvatski stručnjaci u Tokiju predstavili domaće: Razvoj platforme hrBIM za digitalizaciju graditeljstva

Na međunarodnoj konferenciji buildingSMART International Summit 2026, koja se od 6. do 8. listopada održala u Tokiju pod temom 'openBIM: Built on Tradition, Shaping the Future', predstavljen je hrvatski pristup razvoju informacijskog modeliranja građevina (BIM) i uspostavi nacionalne platforme hrBIM.

Riječ je o međunarodnom skupu posvećenom digitalizaciji graditeljstva, otvorenim standardima i razmjeni podataka, koji okuplja stručnjake iz javne uprave, građevinske industrije, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Hrvatski rad predstavile su Snježana Đurišić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za prostorno uređenje, i dr. sc. Margareta Premužić, načelnica Sektora za investicije i digitalizaciju investicijskih procesa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Hrvatski pristup BIM-u

Predstavljeni rad prikazuje hrvatski pristup sustavnom uvođenju BIM-a u javnu upravu, s naglaskom na povezivanje digitalnih modela građevina s postupcima izdavanja dozvola i upravljanja infrastrukturnim projektima. U središtu tog pristupa nalazi se razvoj nacionalne platforme hrBIM, zamišljene kao zajedničko podatkovno okruženje utemeljeno na otvorenim standardima.

Takav sustav trebao bi omogućiti učinkovitiju razmjenu informacija između projektanata, investitora i nadležnih tijela, uz veću dostupnost i sljedivost projektnih podataka. Predstavljanjem u Tokiju Hrvatska je svoj model digitalizacije graditeljstva uključila u međunarodnu razmjenu iskustava o primjeni BIM-a u javnom sektoru.

hrBIM | foto: Ministrasvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine

Novi zakonski okvir

Važan korak u razvoju hrvatskog BIM sustava predstavlja njegovo uključivanje u novi Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji, koji su stupili na snagu 1. siječnja 2026. godine. Na taj su način stvorene zakonske pretpostavke za postupno uvođenje digitalnih modela u postupke prostornog uređenja i gradnje.

Od 2027. godine planirano je omogućiti projektantima predaju idejnog projekta za lokacijsku dozvolu u obliku BIM modela, putem platforme hrBIM i u međunarodnom IFC formatu. Ovaj otvoreni standard omogućuje razmjenu podataka između različitih softverskih rješenja, neovisno o njihovu proizvođaču. Njegovom primjenom otvara se mogućnost učinkovitijeg povezivanja projektne dokumentacije s informacijskim sustavima javne uprave.

hrBIM | foto: Ministrasvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine

Učinkovitije upravljanje projektima

Razvoj platforme hrBIM za državu predstavlja važan instrument odgovornijeg upravljanja javnim ulaganjima i infrastrukturnim projektima. Primjena informacijskog modeliranja građevina može pridonijeti ranijem otkrivanju projektnih pogrešaka, smanjenju nepredviđenih troškova i boljoj kontroli rokova tijekom gradnje. Istodobno omogućuje kvalitetnije planiranje, veću sigurnost i učinkovitije korištenje prostora i resursa.

Ističe se kako posebna vrijednost sustava proizlazi iz mogućnosti povezivanja i praćenja podataka tijekom životnog ciklusa građevine, od početnog planiranja i projektiranja do izgradnje, uporabe i održavanja. Očekuje se da će hrBIM tijekom 2027. godine ući u produkcijski rad, čime će se stvoriti temelj za širu primjenu digitalnih procesa u hrvatskom graditeljstvu.

Otvoreni digitalni standardi

Jedna od središnjih tema konferencije u Tokiju jest interoperabilnost, odnosno mogućnost razmjene i korištenja podataka između različitih informacijskih sustava i sudionika u gradnji. Posebna pozornost posvećena je otvorenim standardima IFC, IDS i BCF, koji imaju različite, ali povezane uloge u razmjeni projektnih podataka, definiranju informacijskih zahtjeva i koordinaciji sudionika.