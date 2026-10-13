Stali radovi na tek otvorenom gradilištu: Milijunski posao izgradnje novih bazena zablokiralo opasno smeće

Tek su krenuli radovi od 15,5 milijuna eura na novom kupalištu u Sisku, a Tehnika već je morala zaustaviti kopanje i prekinuti rad teške mehanizacije. Stala je izedba novih bazena koje se ozbiljnije planira od raspisivanja natječaja za projekt, od kolovoza 2025. godine.

Prisjetimo se, dio stanovništva nije se slagalo projektom izgradnje pored odlagališta otpada i, po novome, uz crno brdo koje je u Sisak stiglo iz Biljana Donjih - no, sve je to legalno, a ovi radovi su prekinuti zbog ilegalnog odlagališta. O svemu smo pitali naručitelja, Sisačko-moslavačku županiju.

Projekt se ne prekida

Odabrani izvođač novih termi oko pola sata vožnje od Zagreba tek je krenuo s kopanjem temelja, kad je prve radove zaustavilo potpuno neočekivano otkriće. Izgradnja i opremanje termi u Sisku od 15,49 milijuna eura s tvrtkom Tehnika ugovoreno je u svibnju ove godine, ali su nakon izlaska na teren radnici pronašli znakove industrijske aktivnosti i, moguće, ilegalnog otpada. Isto nam potvrđuju i iz Sisačko-morlavačke županije koja je nositelj projekta. Na naš upit ističu i da ovo otkriće ne znači zaustavljanje radova.

- Prilikom izvođenja zemljanih radova Izvođač je naišao na otpad. Privremeno su obustavljeni radovi. Sisačko-moslavačka županija je odmah izvršila prijavu nadležnim tijelima čiji su postupci sada u tijeku. Dinamika realizacije projekta odvijat će se u skladu s daljnjim postupanjima nadležnih tijela, pišu nam iz Sisačko-moslavačke županije.

Dio građana od ranije nije bio za lokaciju

Kako će se nastaviti radovi te hoće li biti značajnih produžetaka ugovora ili povežanja vrijednosti projekta, pratit ćemo u javnoj nabavi. A kako su pisali mediji, radovi su privremeno prekinuti nakon pronalaska početkom listopada ove godine, a sve se dogodilo kada su bageri tijekom iskopa temelja pronašli zakopani opasni otpad.

Ne zaboravimo, dijelu Šišćana lokacija novih bazena bila je sporna i zbog lokacije odlagališta neopadnog otpada, koja je vrlo blizu građevinskoj parceli. Naime, dok je lokacija blizu popularne Ciglarske grabe, najvećega umjetnog jezera u Sisku, u gradskoj industrijskoj zoni. Ciglarska graba inače je vezana za industrijski kompleks Herbos tako da je s druge strane građevinske zone novih bazena odlagalište neopasnog otpada. Uz to, odnedavno je na Kemokopovu lokaciju u Sisku, pored odlagališta, i troska u Sisak dopremljena iz Biljana Donjih. O prosvjedu građana zbog otpada u Sisku više pročitajte ovdje.

Novi dio starog lječilišta

Naručitelj napominje da se projekt izvodi na lokaviji u vlasništvu Opće bolnice dr. Ivo Pedišić, a bit će nastavak postojeće bolničke zgrade i bivšeg Jodnog lječilišta. Lječilište je na tom mjestu djelovalo od 1932. godine, a dvije zgrade povezat će se toplim hodnikom na istom zemljištu.