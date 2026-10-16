'Širi' se Zagrebački velesajam: Zbog rekonstrukcije oronulog paviljona, kupuju novu parcelu

Prostorom Zagrebačkog velesajma upravlja istoimeno društvo čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Cijeli kompleks pokriva oko 560.895 četvornih metara, a zgrade se nižu uz Aveniju Dubrovnik i sjeverno, prema hipodromu. Prostor je smješten na iznimno dobroj lokaciji, a nakon zadnje sjednice Gradske skupštine, priključena mu je još jedna manja parcela. Riječ je o pridodanih 521 kvadrata na krajnjem zapadnom dijelu kompleksa. Sve je na području katastarske općine Klara Nova.

Dvorište i oronuli paviljon

Prilično mala čestica površine 521 četvornih metara smještena je na samom zapadnom kraju kompleksa Velesajam, a uključuje dvorište i dio zgrade, paviljona 28. Upisano je u zemljišno-knjižni uložak 1558 katastarske općine Klara Nova, a novom odlukom Grada prodaje se društvu Zagrebački velesajam, za nešto više od 300 tisuća eura.

Prodaju zemljišta predložio je Grad Zagreb, a u dokumentaciji o prodaji parcele navedeno je da se čestica nalazi uz paviljon 28 'Đuro Đaković'. Gradonačelnik je 6. listopada 2026. utvrdio prijedlog zaključka o prodaji, koji je izradio Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje, te ga uputio Gradskoj skupštini na razmatranje i donošenje. Zaključak o prodaji | Foto: GoogleMaps, snimka zaslona

Cijena 411 eura po kvadrata

Prema prijedlogu, zemljište bi se prodalo po cijeni od 411,46 eura po četvornom metru, odnosno za 214.000 eura bez PDV-a. Na taj se iznos obračunava 53.500 eura PDV-a, čime ukupna kupoprodajna cijena doseže 267.500 eura.

Prodaja je povezana s planiranom rekonstrukcijom, sanacijom i obnovom zgrade i okoliša paviljona 'Đuro Đaković', kao i uređenjem kolnih i parkirališnih površina, pojašnjeno je u obrazloženju prijedloga za prodaju. U studenom 2025., za zahvat je izdana pravomoćna lokacijska dozvola, a pravomoćnost je stekao i naknadni ispravak dozvole, čitamo u dokumentima.

Geodetskim elaboratom predviđeno je spajanje gradske parcele s postojećim zemljištem Zagrebačkog velesajma površine 2918 četvornih metara. Tako bi nastala nova građevna čestica ukupne površine 3439 četvornih metara. Ako Gradska skupština prihvati prijedlog, Grad Zagreb i Zagrebački velesajam sklopit će kupoprodajni ugovor, a zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Spremaju se prvi radovi

Inače, paviljon koji će se rekonstruirati izgrađen je 1961. prema projektu arhitekta Miroslava Begovića, ali desetljećima propada. Kroz godine se nije ulagalo u održavanje niti u obnove ovog objekta čelične konstrukcije staklenih pročelja za koji se ističe arhitektonska vrijednost.