'Širi' se Zagrebački velesajam: Zbog rekonstrukcije oronulog paviljona, kupuju novu parcelu

Rekonstrukcija oronulog paviljona planira se više od 20 godina. Paviljon je sagrađen još 1961. godine, a ovog puta, izgleda, mogao bi u sanaciju.
Prostorom Zagrebačkog velesajma upravlja istoimeno društvo čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Cijeli kompleks pokriva oko 560.895 četvornih metara, a zgrade se nižu uz Aveniju Dubrovnik i sjeverno, prema hipodromu. Prostor je smješten na iznimno dobroj lokaciji, a nakon zadnje sjednice Gradske skupštine, priključena mu je još jedna manja parcela. Riječ je o pridodanih 521 kvadrata na krajnjem zapadnom dijelu kompleksa. Sve je na području katastarske općine Klara Nova.
Dvorište i oronuli paviljon
Prilično mala čestica površine 521 četvornih metara smještena je na samom zapadnom kraju kompleksa Velesajam, a uključuje dvorište i dio zgrade, paviljona 28. Upisano je u zemljišno-knjižni uložak 1558 katastarske općine Klara Nova, a novom odlukom Grada prodaje se društvu Zagrebački velesajam, za nešto više od 300 tisuća eura.
Prodaju zemljišta predložio je Grad Zagreb, a u dokumentaciji o prodaji parcele navedeno je da se čestica nalazi uz paviljon 28 'Đuro Đaković'. Gradonačelnik je 6. listopada 2026. utvrdio prijedlog zaključka o prodaji, koji je izradio Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje, te ga uputio Gradskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
Cijena 411 eura po kvadrata
Prema prijedlogu, zemljište bi se prodalo po cijeni od 411,46 eura po četvornom metru, odnosno za 214.000 eura bez PDV-a. Na taj se iznos obračunava 53.500 eura PDV-a, čime ukupna kupoprodajna cijena doseže 267.500 eura.
Prodaja je povezana s planiranom rekonstrukcijom, sanacijom i obnovom zgrade i okoliša paviljona 'Đuro Đaković', kao i uređenjem kolnih i parkirališnih površina, pojašnjeno je u obrazloženju prijedloga za prodaju. U studenom 2025., za zahvat je izdana pravomoćna lokacijska dozvola, a pravomoćnost je stekao i naknadni ispravak dozvole, čitamo u dokumentima.
Geodetskim elaboratom predviđeno je spajanje gradske parcele s postojećim zemljištem Zagrebačkog velesajma površine 2918 četvornih metara. Tako bi nastala nova građevna čestica ukupne površine 3439 četvornih metara. Ako Gradska skupština prihvati prijedlog, Grad Zagreb i Zagrebački velesajam sklopit će kupoprodajni ugovor, a zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.
Inače, paviljon koji će se rekonstruirati izgrađen je 1961. prema projektu arhitekta Miroslava Begovića, ali desetljećima propada. Kroz godine se nije ulagalo u održavanje niti u obnove ovog objekta čelične konstrukcije staklenih pročelja za koji se ističe arhitektonska vrijednost.
Iako se rekonstrukciju planiralo od 1999., sada se sprema cjelovita obnova do koje dosad nije došlo zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Prema izvještaju Zagrebačkog velesajma za prvo polugodište 2025., izrađivala se projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju. Obnova je najvjerojatnije u fazi pripreme zahvata.