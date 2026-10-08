Još 7 zgrada u najbrže rastućem dijelu Zagreba: Poznat investitor, kao i cijena kvadrata

Na jugu Zagrebu bit će još novih zgrada. Iako se radi o manjim višestambenim zgradama, bit će pritisak na ionako vrlo opterećenu infrastrukturu.

Trokut je manje stambeno naselje u zapadnom dijelu Novog Zagreba. Okruženo je Trnskom na istoku, Savskim gajem na zapadu te Svetom Klarom na jugu. Prevladavaju niže zgrade i manje gradske kuće, a vrlo blizu je željeznička pruga. Iako je predio oblika trokuta (što kaže i ime naselja) već prilično izgrađeno, da ima mjesta za gradnju pokazuje novi projekt od sedam zgrada - kako se čini, uz samu prugu.

Novi stanovi na jugu Zagreba

Nedavno je na oglasima nekretnina osvanuo novi projekt stanova u naselju Trokut u Zagrebu. Oglašena je i cijena, a stanove prodaje Franc S Gradnja. Tvrtka posluje malo više od dvije godine, a vodi ju direktor F. Svalina.

U ovom projektu, investitor prodaje 42 stana u sedam stambenih objekata, a svi su dvosobni i trosobni. S obzirom na prirodu kvarta može se očekivati da će za nekretnine biti primarno zainteresirane obitelji. Iz oglasa je vidljivo da će trosobni stanovi imati oko 60 četvornih metara, s loggiom i terasom, odnosno s dvorištem i spremištem. Manji stanovi mogli bi imati oko 40 kvadrata, a cijena kvadrata za svaki je 4.200 eura po četvornome metru kako je navedeno u oglasu. Izgleda da je ovo lokacija | Foto: ISPU

Naselje bi moglo stvoriti pritisak

Isti oglas neki dan se počeo širiti u društvenim mrežama, kada je jedan stanovnik Trokuta objavio da će 'u našoj maloj ulici niknuti ovoliko objekata i stanova'. Prema nazivu projekta, vidi se da bi se sedam objekata gradilo u ulici XIV. Trokut, a lokacija je po svemu sudeći pored željezničke pruge.

- Kad vidim koliko će niknuti novih stanova pa da ce se sve spojiti na postojeću infrastrukturu u ulici u kojoj se ne mogu dva auta normalno mimoići i kad se sjetim da će većina stanova imati po dva automobila, odmah mi je toplo oko srca. Zahvala gradskom uredu za graditeljstvo što je prepoznao jednu slobodnu livadu uz prugu i izdao građevinsku dozvole, napisao je isti korisnik u jednoj kvartovskoj grupi ističući kako bi novi objekti, unatoč manjim gabaritima svejedno mogli stvoriti pritisak na postojeću infrastrukturu.

Ishođene dozvole, treba krenuti gradnja

Prema Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) gradit će se na nekoliko čestica u krajnjem zapadnom dijelu naselja. Za gradnju na parcelama 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1330/2, 1330/4, 1332/9 te 1330/1 podić će se sedam novih objekata, ali će se neki graditi jedan do drugoga, praktički kao jedinstveni volumen.

Zahtjev za lokacijsku dozvolu izvorno je usvojen u svibnju 2024. godine, dok su izmjene i dopune dozvole usvojene prvo u veljači 2025. pa 5. rujna te iste godine, kada je usvojeno posljednje Rješenje o izmjeni i dopuni. Zahtjev za građevinsku dozvolu usvojen je tek krajem srpnja ove godine, iako je zaprimljen još u prosincu 2024. godine, nakon dobivanja lokacijske dozvole. Građeinske dozvole za građenje novih stambenih zgrada stigli su u srpnju i kolovozu ove godine, ovisno o objektu. Zahtjev za pročetak rekonstrukcije na predmetnim česticama odbačen je u rujnu ove godine prema trenutno dostupnim informacijama.