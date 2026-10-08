Još 7 zgrada u najbrže rastućem dijelu Zagreba: Poznat investitor, kao i cijena kvadrata

Na jugu Zagrebu bit će još novih zgrada. Iako se radi o manjim višestambenim zgradama, bit će pritisak na ionako vrlo opterećenu infrastrukturu.
Trokut je manje stambeno naselje u zapadnom dijelu Novog Zagreba. Okruženo je Trnskom na istoku, Savskim gajem na zapadu te Svetom Klarom na jugu. Prevladavaju niže zgrade i manje gradske kuće, a vrlo blizu je željeznička pruga. Iako je predio oblika trokuta (što kaže i ime naselja) već prilično izgrađeno, da ima mjesta za gradnju pokazuje novi projekt od sedam zgrada - kako se čini, uz samu prugu.
Novi stanovi na jugu Zagreba
Nedavno je na oglasima nekretnina osvanuo novi projekt stanova u naselju Trokut u Zagrebu. Oglašena je i cijena, a stanove prodaje Franc S Gradnja. Tvrtka posluje malo više od dvije godine, a vodi ju direktor F. Svalina.
U ovom projektu, investitor prodaje 42 stana u sedam stambenih objekata, a svi su dvosobni i trosobni. S obzirom na prirodu kvarta može se očekivati da će za nekretnine biti primarno zainteresirane obitelji. Iz oglasa je vidljivo da će trosobni stanovi imati oko 60 četvornih metara, s loggiom i terasom, odnosno s dvorištem i spremištem. Manji stanovi mogli bi imati oko 40 kvadrata, a cijena kvadrata za svaki je 4.200 eura po četvornome metru kako je navedeno u oglasu.
Naselje bi moglo stvoriti pritisak
Isti oglas neki dan se počeo širiti u društvenim mrežama, kada je jedan stanovnik Trokuta objavio da će 'u našoj maloj ulici niknuti ovoliko objekata i stanova'. Prema nazivu projekta, vidi se da bi se sedam objekata gradilo u ulici XIV. Trokut, a lokacija je po svemu sudeći pored željezničke pruge.
- Kad vidim koliko će niknuti novih stanova pa da ce se sve spojiti na postojeću infrastrukturu u ulici u kojoj se ne mogu dva auta normalno mimoići i kad se sjetim da će većina stanova imati po dva automobila, odmah mi je toplo oko srca. Zahvala gradskom uredu za graditeljstvo što je prepoznao jednu slobodnu livadu uz prugu i izdao građevinsku dozvole, napisao je isti korisnik u jednoj kvartovskoj grupi ističući kako bi novi objekti, unatoč manjim gabaritima svejedno mogli stvoriti pritisak na postojeću infrastrukturu.
Prema Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) gradit će se na nekoliko čestica u krajnjem zapadnom dijelu naselja. Za gradnju na parcelama 1332/6, 1332/7, 1332/8, 1330/2, 1330/4, 1332/9 te 1330/1 podić će se sedam novih objekata, ali će se neki graditi jedan do drugoga, praktički kao jedinstveni volumen.
Zahtjev za lokacijsku dozvolu izvorno je usvojen u svibnju 2024. godine, dok su izmjene i dopune dozvole usvojene prvo u veljači 2025. pa 5. rujna te iste godine, kada je usvojeno posljednje Rješenje o izmjeni i dopuni. Zahtjev za građevinsku dozvolu usvojen je tek krajem srpnja ove godine, iako je zaprimljen još u prosincu 2024. godine, nakon dobivanja lokacijske dozvole. Građeinske dozvole za građenje novih stambenih zgrada stigli su u srpnju i kolovozu ove godine, ovisno o objektu. Zahtjev za pročetak rekonstrukcije na predmetnim česticama odbačen je u rujnu ove godine prema trenutno dostupnim informacijama.