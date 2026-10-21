Još ništa od novih tobogana na sjeveru Hrvatske: Jedina zainteresirana tvrtka gradu bila preskupa

Izgleda, još uvijek ništa od novih tobogana i elemenata na novim vanjskim bazenima na sjeveru Hrvatske - u Čakovcu. Naime, umjesto odabira, za predmet nabave 'ITU vanjski bazeni građevinsko-obrtnički radovi' procijenjene vrijednosti od 698.776 eura, donesena je Odluka o poništenju. Cijeli postupak morat će se pokrenuti ispočetka, a zadan je i rok dokad.

'Nema valjanih ponuda'

Još ništa od građevinsko-obrtničkih radova na vanjskim bazenima u Čakovcu, budući da je umjesto odabira postupak u nabavi poništen. Odluka o poništenju objavljena je u kolovozu, a sada se pojavila u Elektroničkom sustavu nabave (EOJN). U pojašnjenju piše da 'nema valjanih ponuda'.

Prisjetimo se, riječ je o fazi projekta izgradnje četiri vanjska bazena odnosno rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena, s dodatnim sadržajima. Sredstva su osigurana kroz ITU mehanizam, pri čemu je odlučeno da će 64,37 posto ukupne vrijednosti financirati Europski fond za regionalni razvoj, a radovi su podijeljeni u dvije faze.

Prva uključuje izgradnju vanjskih bazena, rekonstrukciju strojarnice i kuhinje te uređenje zelenih površina, i već je završena, dok druga je faza procijenjena na oko 950 milijuna eura trebala biti završena do početka kupališne sezone. U nju ulaze izgradnja tobogana visokog 12 metara, ali i uređenje sunčališta, zaštitu dječjeg dijela od sunca kao i ugradnju fotonaponskih panela površine 600 četvornih metara, te sustava za iskorištavanje topline bazenske vode. Međutim, ovaj dio 'zapeo' je u javnoj nabavi.

Trebali se izgraditi novi tobogani

Nakon pokretanja nadmetanja u vrijednosti od gotovo 700 tisuća eura u srpnju 2026., postupak je poništen. Napominjemo, rekonstrukcijom kompleksa Gradskih bazena u Čakovcu planirana je izgradnja četiriju građevina: vodenog tobogana, ukopane strojarnice za tobogan, ograđenog platoa s dizalicom topline te nadstrešnice s fotonaponskom elektranom. Zahvat se provodi na postojećoj čestici u Športskoj ulici 2, a namjena kompleksa i dalje ostaje javna i društvena, odnosno korištenje zatvorenih i otvorenih bazena s pratećim sadržajima.

Glavni dio projekta je vodeni tobogan koji će se oslanjati na čeličnu konstrukciju, stupove i stubište postavljene na betonske temelje. Najviši podest bit će na visini od 12 metara, dok će ukupna visina konstrukcije iznositi 13,37 metara. Ispod sunčališta, zapadno od plivačkog bazena, izgradit će se potpuno ukopana strojarnica površine 8,75 četvornih metara, namijenjena radu tobogana.

Predviđena je i izgradnja armiranobetonskog platoa za dizalicu topline, koja će služiti za dogrijavanje bazenske vode. Plato će biti ograđen zidovima od opeke visine do 2,5 metara, s vratima za pristup opremi. Uz južni rub postojećeg sunčališta postavit će se nadstrešnica površine 280,15 četvornih metara, koja će pružati zaštitu od sunca, a njezin krov činit će fotonaponski paneli. No u ovom pokušaju očito nije bilo zadovoljavajućih ponuda za planirane građevinsko-obrtničke radove.

Jedina tvrtka bila preskupa

Kako je u sustavu javne nabave objavljeno 19. listopada ove godine, radovi koji bi mogli potrajati oko 9 mjeseci od obstranog potpisa izvedbe, nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostaje nijedna valjana ponuda. U Zapisniku s otvaranja ponuda vidljivo je da je na natječaj pristigla jedna ponuda.

Za ITU vanjske bazene; građevinsko-obrtničke radove, kako stoji u javnoj nabavi, svoju ponudu poslao je izvoditelj DIVI construction, a cijena je iznosila znatno više od procjenjene vrijednosti. U odnosu na procjenu od 698.776 eura, tvrtka je dostavila ponudu od 937.087 eura bez uključenog PDV-a, što je prelazilo pripremljena sredstva za izvedbu.