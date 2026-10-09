Novi bazenski kompleks na sjeveru Hrvatske: Posao od oko 10 milijuna uključuje 'valove' na fasadi

Sjever Hrvatske, točnije Varaždin, iščekuje izgradnju novih gradskih bazena. Prošle godine u ožujku znalo se kako izgleda odabrano idejno rješenje i nagoviještalo se da bi ubrzo mogla krenuti i izgradnja. Mjesecima kasnije u javnoj nabavi konačno su 'opipljivi' znakovi da je gradnja iza ugla. Izvedba nove zgrade s unutarnjim i vanjskih bazena prema procjeni će koštati oko 10 milijuna eura.

'Valovi' na fasadi

Fluidna vanjština nalik na valove koja prolaznike zove 'na kupanje' glavni je element idejnog rješenja dogradnje koja će Gradskim bazenima Varaždin podariti potpuno novi izgled. Projekt autora Ivice Vizingera i Luke Gotala iz Vix Ez-a pažljivo planira dodatnih kvadrata, uključujući i vanjske sadržaje, a ideja ima i elemente ekološke osvještenosti i funkcionalnosti.

Kako smo već pisali, idejni projekt opisuje pročelje koje kombinira polikarbonate i tekstilne panele sa staklenim površinama. Takva fasada omogućila bi refleksiju svjetlosti i stvorila dinamične vizualne efekte. Zgrada je osmišljena kao da 'lebdi iznad staklene baze' kroz koju bi prirodno svjetlo dopiralo duboko u unutrašnjost objekta, dok bi transparentnost donjeg dijela bila način da se ostvari komunikacija između unutarnje i vanjske zone.

Idejni projekt opisuje i da je dogradnja bazena planirana u sjevernom, trenutno neizgrađenom dijelu postojećeg kompleksa, na koji bi se vezala 'toplim mostom'. Odabir mikrolokacije omogućuje idealnu orijentaciju za smještaj vanjskog dijela kupališta, kao i podizanje pomoćnih građevina koje će stvoriti barijeru prema željezničkoj pruzi te otvoriti mogućnost da se na parceli zadrži postojeća vegetacija. Uz parcelu je zamišljen i novi park, stoji u arhitektonskom opisu.

Traže se ključne uloge

Da bi uskoro mogla krenuti izvedba planiranog, daje naslutiti stanje u javnoj nabavi. Za gradnju novog dijela Gradskih bazena dodijeljen je ugovor odabranom ponuditelju za provođenje postupka javne nabave radova, dok su aktivni i postupak voditelja projekta, te stručnog nadzora građenja.

Nakon što je u veljači 2025. ugovor za izradu potrebne dokumentacije dodijeljen studiju Vix-Ez koji je izradio i idejni projekt, s Odvjetničkim društvom Kožul i Petrinović ugovoreno je provođenje postupka javne nabave radova, u vrijednosti od 24.000 eura, bez uključenog PDV-a. Ugovor je sklopljen na pola godine.

Uz to je otvoren postupak voditelja projekta gradnje nove zgrade, s rokom za slanje ponuda zainteresiranih ponuditelja do 28. listopada ove godine. Procijenjena vrijednost tog posla je 187.500 eura, a stručni nadzor trebao bi se provesti za 319.200 eura, za vrijeme trajanja postupka. Tvrtke zainteresirane za provedbu nadzora projekta mogu poslati svoje ponude do 13. studenog ove godine. Doduše, koliko vidimo, još treba pokrenuti postupak izvedbe građevinskih radova.