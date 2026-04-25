Svugdje u Hrvatskoj fali stanova za mlade: U ovoj županiji traže se i zbog brakova i zbog razvoda

U jednoj županiji u Hrvatskoj stanovi se traže i zbog razvoda i zbog brakova. Koliko jeftinih kvadrata treba za mlade obitelji pokazat će studija.

Posljednjih dana 'kotrljala' se vijest o tome kako Varaždin ima problema s manjkom kvadrata ni manje ni više zbog - razvoda. Po stan više traže bivši supružnici nakon okončanja braka, dok, s druge strane, u skladu s državnom strategijom cijela Varaždinska županija planira nove priuštive stanove za mlade obitelji.

Kako će se riješiti drugi problem - onaj manjka stanova za mlade u bračnim i vanbračnim zajednicama te za one s djecom, odgovara Nacionalni plan stambene politike do 2030. godine, predstavljen u 2025. U okvirima tog plana orijentira se i Varaždinska županija koja traži izradu studije Postojećeg stanja potreba i mogućnosti za stanovanje po jedinicama lokalnih samouprava unutar županije. Izrada studije ugovorena je između Ernst&Young Savjetovanje, u vrijednosti od 29.857 eura, bez uključenog PDV-a, a za izradu imaju godinu dana.

Ključni poticaj za demografiju

Na početku projektnog zadatka navedeno je da se Hrvatska, kao i ostatak Europe, suočava s ozbiljnim demografskim izazovima. Navodi se kako je poznato da je priuštivo stanovanje jedan od ključnih elemenata demografske politike. Izravno utječe na kvalitetu života građana, a osobito mladih i mladih obitelji.

Zadatak zatim podsjeća da je baš s ciljem rješavanja tog pitanja Vlada RH u 2025. donijela Nacionalni plan stambene politike do 2030. godine. To je prvi takav strateški dokument od 1990-ih, odnosno od osamostaljenja. Već je poznato kako se plan temelji na trima glavnim ciljevima - priuštivom i održivom stanovanju te učinkovitom korištenju prostora u funkciji stanovanja.

U projektnom zadatku stoji kako i Varaždinska županija aktivno sudjeluje u provedbi ovog plana. Naglasak im je na jačanju infrastrukture i sprječavanju depopulacije, posebice u ruralnim područjima. No, za postizanje cilja potrebna je suradnja s jedinicama lokalne samouprave, a izrada analitičke studije trebala bi pružiti detaljan uvid u stanje stambenog fonda, potrebe stanovništva, te razvojne mogućnosti u pojedinim JLS.

Analiza bi trebala pokazati kolika je potreba za stanovima | foto: Freepik

Koliko stanova 'fali' svakoj jedinici?

Dalje je navedeno da je predmet studije analiza postojećeg stanja stanovanja te potreba i potencijala razvoja po zasebnim jedinicama lokalne samouprave u županiji. Studija bi trebala pomoći da se omoguće donošenje kvalitetnih strateških i operativnih odluka, planiranje javnih politika, izrada razvojnih dokumenata, kao i prijava na EU fondove. Sve to nezaobilazni su koraci u planiranju projekata stanovanja.

Poseban naglasak stavlja se na prikupljanje preciznih podataka na lokalnoj razini, budući da nacionalni pokazatelji ukazuju na značajan rast broja stambenih jedinica koje se ne koriste za stanovanje. Takve jedinice dodatno opterećuju tržište, navedeno je u projektnom zadatku.

Analiza mogućnosti kupnje ili najma

Kako bi se postigao željeni cilj u studiji se traži analiza stambenog fonda, demografskih i socioekonomskih pokazatelja, potreba različitih skupina te mogućnosti kupnje ili najma stanova. Studija će procijeniti i razvojne potencijale i uloge lokalnih i regionalnih vlasti u rješavanju stambenog pitanja, uz izradu konkretnih preporuka i mjera.

Metodologija uključuje analizu statističkih i prostornih podataka, strateških dokumenata, kao i suradnju s lokalnim jedinicama. Očekivani rezultati su jasna slika stanja, identificirani problemi i potrebe te prijedlozi za unaprjeđenje stambene politike.

Studija će sadržavati tekstualni i grafički dio, biti izrađena u digitalnom i analognom obliku te usklađena s važećim zakonodavstvom i strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini.