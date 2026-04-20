Plenković posjetio mjesto iz bajke: Stara kurija iz 1804. sada je baštinski hotel okružen vinovom lozom

Nakon obnove kurije iz 1804. godine, u njoj je otvoren obiteljski baštinski hotel. Radovi su trajali 2 godine, a na otvaranju je bio i premijer.

U posjetu Međimurskoj županiji prošli tjedan, premijer Andrej Plenković bio je i u Štrigovi na otvorenju hotela Terbotz. Kako su objavili iz Vlade RH, novi hotel dodatno će osnažiti Međimurje kao prepoznatljivu destinaciju na turističkoj karti Hrvatske.

Otvaranje starog hotela po završetku obnove kurije iz Terbotza su najavljivali još u lipnju 2025. godine, a gostima sada i službeno otvara vrata. Luksuzni baštinski smještaj okružen je vinogradima i ima dugu priču, a velikim dijelom je uređen bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ukupna cijena obnove bila je 4,9 milijuna eura, a iza posla stoji obitelj Jakopić.

Projekt od 5 milijuna eura

Hotel raspolaže s 34 kreveta u 16 soba, a sastoji se od starog dijela, zaštićenog kao kulturna baština i novog dijela u kojemu su različiti sadržaji za odmor - sauna, wellness, masaža i drugo. Svečano otvorenje i službeno je obilježilo završetak obnove povijesne kurije Zichy-Terbocz koja je u protekle dvije godine pažljivo rekonstruirana kako bi ju se prenamijenilo u baštinski hotel.

Iza projekta stoji obitelj Jakopić koja unutar kompleksa vodi i obiteljsku vinariju. Inače, projekt Heritage hotela realiziran je u okviru Operativnog programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, pri čemu je ukupna vrijednost projekta 4,9 milijuna eura. Od tog ukupnog iznosa, 3,5 milijuna eura osigurano je kroz bespovratna sredstva. Premijer na otvaranju Heritage hotela | foto: Vlada RH Na otvaranju baštinskog hotela bio je premijer Plenković | foto: Vlada RH

Od konjušnice do kurije

Na stranicama novootvorenog baštinskog hotela koji se nalazi u kompleksu s vinarijom i spa sadržajima, u srcu vinograda, opisana je povijest objekata. Navedeno je da je kurija na imanju Zichy-Terbocz izgrađena davne 1804. godine, te je posljednja vlasnica bila Ilona Terbocz. Martin Jakopić kasnije kupuje to imanje, i kreće čistiti staru konjušnicu kako bi ondje uredio restoran.

Kreće graditi 2000. godine, a na svom imanju Ana i Martin Jakopić sade prvi plantažni nasad u obitelji. Vinograd 'Orehovčak' smješten je nedaleko od obiteljske kuće. Otprilike u razdoblju otvorenja restorana, bračni par kupuje četiri hrastove bačve od 500 litara i tako i ozbiljnije pokreću proizvodnju i prodaju.

Restoran otvaraju dvije godine nakon početka radova, nakon čega se u narednim godinama razvijaju u vinarstvu. U 2024. godini pokreću i obnovu stare kurije, a završetak rekonstrukcije obilježen je svečanim otvaranjem prošli tjedan. Obitelj će se ovdje nastaviti baviti turizmom i ugostiteljstvom.