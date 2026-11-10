Hrvatska dobiva novu karting stazu na 30 tisuća kvadrata, ponude izvođača premašile milijun eura

Grad Županja izabrao je izvođača za realizaciju nesvakidašnjeg projekta u slavonskoj ravnici koji je oduševio sve zaljubljenike u auto utrke. Za milijun eura upravo u ovom gradu na istoku hrvatske gradit će se vrhunska karting staza, a sada se zna i čijim bagerima. Za posao procijenjene vrijednosti od milijun eura odabran je Pavošević obrt za graditeljstvo i usluge koji će radove obaviti za 1.109.112,27 eura bez PDV-a, odnosno 1.386.390,33 eura s PDV-om.

Prema objavi natječaja otvaranje gradilišta očekuje se u studenom ove godine. Jednom kada radovi krenu sve bi trebalo biti završeno u roku od 12 mjeseci, odnosno do kraja 2027. godine.

Zanimljiva konkurencija

Treba reći da je u sklopu natječaja zaprimljeno ukupno pet ponuda, te da su sve premašile spomenutu procijenjenu vrijednost, pa je, čini se, kod odabiru bilo presudno tko je to napravio u najmanjem omjeru.

Naime, drugu najnižu ponudu za izgradnju karting staze dostavila je tvrtka Cestorad iz Vinkovaca, u iznosu od 1.159.296,66 eura bez PDV-a, odnosno 1.449.120,82 eura s PDV-om. Tvrtka Jet-Set iz Vrbanje ponudila je pak 1.344.213,23 eura bez PDV-a, odnosno 1.680.266,54 eura s PDV-om.

Konkurirao je i zagrebački s ponudom od 1.502.199,19 eura bez PDV-a, odnosno 1.877.748,98 eura s PDV-om, dok je najvišu ponudu dostavila tvrtka Raafourty Holding iz Zagreba, u iznosu od 1.636.696,66 eura bez PDV-a, odnosno 2.045.870,83 eura s PDV-om. Međutim, ponuda Raafourty Holdinga odbijena je kao nepravilna jer tvrtka nije u cijelosti popunila troškovnik, odnosno nije navela cijenu za punionicu električnih vozila.

Gradilište na 30 tisuća kvadrata

Karting staze s pratećim sadržajima planirana je na novoformiranoj čestici u Županji, unutar građevinskog područja grada. Riječ je o zemljištu gospodarske, pretežito poslovne namjene, na kojem trenutačno nema izgrađenih objekata.

Projektom je obuhvaćena čestica površine 30.681 četvorni metar, približno kvadratnog oblika. Na njoj su predviđeni karting staza, dvoetažna prateća zgrada te parkirališne i manipulativne površine.

Sama karting staza zauzet će približno 7.311 četvornih metara, odnosno gotovo četvrtinu ukupne parcele. Zanimljivo je da će najveći dio zemljišta ipak ostati ozelenjen. Naime, projektom je predviđeno 21.829,53 četvornih metara zelenih površina, što odgovara udjelu od 71,15 posto parcele.

karting staza, Županja | foto: screen shot EOJN

karting staza, Županja | foto: screen shot EOJN

Deset garažnih otvora

Iz grafičkih i tehničkih priloga vidljivo je da će se uz samu stazu formirati i asfaltirane manipulativne površine te prostor neposredno povezan s garažama za kartinge. Projekt za asfaltirane površine predviđa konstrukciju ukupne debljine 27 centimetara, sastavljenu od 15 centimetara nabijene mješavine šljunka i pijeska, 8 centimetara bitumeniziranog nosivog sloja te završna 4 centimetra valjanog asfalta, uz geotekstil i nabijeno tlo u podlozi.

Funkcioniranje staze oslanjat će se na prateću zgradu u čijem je prizemlju projektirana garaža površine 104,51 četvorni metar, s deset garažnih otvora, dok su vozačima na istoj etaži namijenjene garderoba i sanitarije. Garažni prostor projektiran je za rad s karting vozilima i njihovo održavanje, a dokumentacija pritom posebno računa na rad s alatima, dizalicama, uljima, gorivima, kočionim tekućinama i akumulatorima.

Prizemlje je izvedbeno zamišljeno u istoj razini kao okolni uređeni teren, upravo kako bi se omogućilo neometano kretanje trkaćih vozila između garaža i vanjskih površina. Tako će staza, servisno-garažni dio i prateće manipulativne površine funkcionirati kao povezana cjelina, dok je glavni tehnički razrad same staze obuhvaćen zasebnim projektom niskogradnje.

Poslovna zgrada

Središnji prateći objekt zamišljen je kao samostojeća poslovna zgrada, jednokatnica, ukupne bruto površine 390,12 četvornih metara. Objekt pravokutnog tlocrta smjestit će se unutar gabarita 6,60 x 29,62 metra, a svaka etaža imat će po 195,06 četvornih metara.

Prizemlje je neposredno vezano uz funkcioniranje karting staze: projektirano je čak deset garažnih otvora, uz servisne prostore namijenjene vozačima. Na katu se mijenja karakter sadržaja pa su ondje planirani restoran sa 63 sjedeća mjesta, sanitarije i ured upravitelja. Povezivanje etaža riješit će se stubištem i dizalom, dok je prizemlje postavljeno u razini okolnog terena kako bi pristup garažama bio bez visinskih prepreka. karting staza, Županja | foto: screen shot EOJN karting staza, Županja | foto: screen shot EOJN

AB konstrukcija i ravni krov

Nosivi sustav prateće zgrade projektiran je kao kombinacija armiranobetonskih zidova i skeletne konstrukcije, uz zidanu ispunu. Armiranobetonski stupovi povezuju se gredama, dok su u oba smjera predviđeni AB zidovi debljine 30 centimetara koji imaju funkciju seizmičkog ukrućenja.

Međukatne i stropne konstrukcije izvodit će se kao pune armiranobetonske ploče debljine 20 centimetara, a nadzemna konstrukcija betonom razreda C30/37. Zgrada će biti temeljena na temeljnim gredama, uz armiranobetonsku podnu ploču debljine 15 centimetara.

Projekt predviđa i ravni neprohodni krov završno pokriven šljunkom. Fasada će biti izvedena kao ETICS toplinska fasada debljine 15 centimetara, dok su za vanjsku stolariju predviđeni PVC profili s trostrukim IZO staklom.

Parkiralište, novi priključci i dizalica topline

Promet unutar kompleksa zamišljen je kao jednosmjeran, a parkirališne površine smještaju se na vlastitoj parceli ispred odnosno uz prateću zgradu. U tehničkom opisu zgrade navodi se 20 parkirališnih mjesta, kojima će se pokriti potrebe gostiju restorana, ureda i povremenih korisnika karting staze.

Kompleks će dobiti i novi priključak DN25 na javnu vodoopskrbnu mrežu te kanalizacijski priključak na sustav odvodnje u Poduzetničkoj zoni Sječine. Oborinske vode planiraju se ispuštati u zelene površine unutar vlastite čestice, bez nepovoljnog utjecaja na okolno zemljište.