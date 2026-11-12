HEP sprema obnovu podzemne hidroelektrane stare 70 godina: Do nje vodi tunel od gotovo 200 metara

Hidroelektrana Vinodol proizvodi struju od 1952. godine, a njezina je strojarnica smještena duboko u stijeni. Do nje vodi pristupni tunel dug 185,5 metara, a u podzemnoj prostoriji jajolikog presjeka rade tri agregata ukupne snage 90 megavata. Nakon više od sedam desetljeća rada HEP-Proizvodnja priprema rekonstrukciju elektrane, a dokumentaciju za nabavu glavnog projekta uputila je u prethodno savjetovanje. Vrijednost projektiranja procijenjena je na 635.125 eura.

U strojarnici se planira sanacija stropa i zidova zbog prodora vode, gradnja novog stubišta te provjera temelja koji trebaju prihvatiti novu opremu. Obnova je podijeljena u tri faze kako bi, dok traju radovi na jednom agregatu, preostala dva bila spremna za pogon.

Glavni projekt korak je do građevinske dozvole

Lokacijska dozvola ishođena je 2025. godine, a glavni projekt poslužit će za ishođenje građevinske dozvole. Nabava obuhvaća i pripremne elaborate, projekt organizacije građenja te planove demontaže i zbrinjavanja stare opreme.

Projektant će u sklopu glavnog građevinskog projekta procijeniti i troškove radova. Za predaju radne verzije glavnog projekta za sve tri faze predviđeno je 460 dana od stupanja ugovora na snagu.

Rekonstrukcija HE Vinodol | Foto: HEP, press, HEP proizvodnja

Sanacija podzemne strojarnice

Strojarnica je izvedena u podzemnoj kaverni, odnosno prostoriji iskopanoj u stijeni. Njezin jajoliki presjek prilagođen je slabijim mehaničkim svojstvima okolne stijenske mase. U prvoj fazi planirana je sanacija stropa i zidova zbog procjednih voda, kao i obnova rashladnog bazena i transformatorske jame.

Predviđena je i gradnja novog stubišta te podjela prostora na požarne odjeljke kako bi se ograničilo širenje požara i omogućila evakuacija. Projektirat će se odvod dima i topline iz cijele kaverne i evakuacijskih stubišta. Ispred strojarnice planirani su spremnik hidrantske vode s radnom i rezervnom crpkom te dizelski agregat u kontejneru.

Rekonstrukcija HE Vinodol | Foto: HEP, press, HEP proizvodnja

Mogu li stari temelji nositi novu opremu?

Zamjena generatora i bloktransformatora traži provjeru temelja, postolja i drugih konstrukcija koje će preuzeti nova opterećenja. Posebnu pozornost projektanti moraju posvetiti sidrenju generatora i nosivosti konstrukcija preko kojih će se premještati teški dijelovi turbina i generatora. Projektni zadatak traži i proračun vibracija te provjeru otpornosti na potresna opterećenja.

Treba urediti i prostor za nove bloktransformatore, uključujući odvodnju prema postojećoj uljnoj jami. U tunelu prema rasklopnom postrojenju provjerit će se nosivost čeličnih nosača kabelskih polica. Ako se pokaže da ne mogu prihvatiti nove kabele, projektant će predvidjeti njihovo ojačanje.

Od tlačnog cjevovoda do triju agregata

Voda iz akumulacije Bajer do brda Razromir stiže armiranobetonskim tunelima i cjevovodima, a zatim se čeličnim tlačnim cjevovodom dovodi do strojarnice. Rekonstrukcija obuhvaća i dio postrojenja u zasunskoj komori Razromir, kao i obnovu zaštite od korozije na dijelovima tlačnog cjevovoda i njegovoj razdjelnoj račvi.

Radovi će se izvoditi u tri faze. Prvi je na redu agregat B jer ima najviše radnih sati. Nakon njegova povratka u pogon slijedi agregat A, a zatim C. Nakon svake faze predviđeni su tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za izvedene radove. HEP rekonstrukcijom želi produljiti vijek elektrane za još pedesetak godina, uz zadržavanje postojeće instalirane snage od 90 megavata.