Vlasnike čestica na 'kamenom' otoku čeka važna obveza: Krenule katastarske izmjere od gotovo 1,4 milijuna €

Ulaganje u podatke koji oblikuju prostor: Kreću nove katastarske izmjere na 15 tisuća hektara!
Predstavljen je prijedlog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu.
16:10 141 d 24.06.2026
12. studeni 2026.
Vlasnici će biti pozvani na obilježavanje granica svojih katastarskih čestica, presudno je odazvati se i sudjelovati.
Danas su službeno započele katastarske izmjere na području Grada Korčule. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 1,4 milijuna eura koji obuhvaća dijelove katastarskih općina Žrnovo i Korčula, izvještava Dubrovačko-neretvanska županija.
Ovaj projekt dio je Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. – 2030., koji je pokrenula Vlada Republike Hrvatske, a provodi ga Državna geodetska uprava. Godišnjim programom za 2026. godinu na području Dubrovačko-neretvanske županije predviđena su ulaganja u ukupnom iznosu od 2,7 milijuna eura.
Izmjerama će biti obuhvaćeno 4.019 katastarskih čestica i 1.305 zgrada na području dviju katastarskih općina, a radove će izvoditi zagrebačka tvrtka Zavod za fotogrametriju. Početak radova svečano su obilježili potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, te glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, Antonio Šustić.
Ulaganje u podatke koji oblikuju prostor: Kreću nove katastarske izmjere na 15 tisuća hektara!
Predstavljen je prijedlog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu.
16:10 141 d 24.06.2026
Kako ističu iz Državne geodetske uprave, jedan od temeljnih ciljeva Višegodišnjeg programa jest usklađivanje službenih evidencija o nekretninama sa stvarnim stanjem na terenu. Uređeni katastarski i zemljišnoknjižni podaci predstavljaju važan preduvjet za kvalitetno prostorno planiranje, realizaciju građevinskih projekata i učinkovitije upravljanje nekretninama. Njihovim ažuriranjem povećava se pravna sigurnost investitora te stvaraju povoljniji uvjeti za pripremu budućih infrastrukturnih zahvata.
Prema podacima DGU-a, Godišnji program za 2026. godinu obuhvaća 57 jedinica lokalne samouprave u 20 hrvatskih županija. Tijekom 2026. i 2027. godine planirane su izmjere više od 132 tisuće katastarskih čestica na gotovo 15 tisuća hektara površine. Procijenjena vrijednost radova na nacionalnoj razini u tom dvogodišnjem razdoblju iznosi 32,1 milijun eura.
Iz Državne geodetske uprave naglašavaju kako je za uspješnu provedbu katastarskih izmjera od posebne važnosti aktivno sudjelovanje vlasnika nekretnina i drugih nositelja prava na zemljištu. Građani će biti pozvani na obilježavanje granica svojih katastarskih čestica, pri čemu će im stručnu pomoć i trajne međne oznake bez naknade osigurati izvođač geodetskih radova.
Nakon obilježavanja međa slijede terenska mjerenja, prikupljanje podataka i izrada elaborata katastarske izmjere. Vlasnicima će potom biti omogućeno upoznavanje s novoprikupljenim podacima te zaštita njihovih prava i interesa u slučaju utvrđenih nesuglasica.
DGU je na službenim mrežnim stranicama Višegodišnjeg programa omogućio i digitalnu provjeru obuhvata izmjera, termina obilježavanja međa te kontaktnih podataka nadležnog geodetskog izvođača. Završetkom postupka i obnovom zemljišnih knjiga uspostavit će se pouzdanije evidencije o nekretninama kao temelj daljnjeg prostornog i gospodarskog razvoja Korčule.
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