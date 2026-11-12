Vlasnike čestica na 'kamenom' otoku čeka važna obveza: Krenule katastarske izmjere od gotovo 1,4 milijuna €

Danas su službeno započele katastarske izmjere na području Grada Korčule. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 1,4 milijuna eura koji obuhvaća dijelove katastarskih općina Žrnovo i Korčula, izvještava Dubrovačko-neretvanska županija.

Ovaj projekt dio je Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. – 2030., koji je pokrenula Vlada Republike Hrvatske, a provodi ga Državna geodetska uprava. Godišnjim programom za 2026. godinu na području Dubrovačko-neretvanske županije predviđena su ulaganja u ukupnom iznosu od 2,7 milijuna eura.

Izmjerama će biti obuhvaćeno 4.019 katastarskih čestica i 1.305 zgrada na području dviju katastarskih općina, a radove će izvoditi zagrebačka tvrtka Zavod za fotogrametriju. Početak radova svečano su obilježili potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, te glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, Antonio Šustić.

Preduvjet za nove investicije

Kako ističu iz Državne geodetske uprave, jedan od temeljnih ciljeva Višegodišnjeg programa jest usklađivanje službenih evidencija o nekretninama sa stvarnim stanjem na terenu. Uređeni katastarski i zemljišnoknjižni podaci predstavljaju važan preduvjet za kvalitetno prostorno planiranje, realizaciju građevinskih projekata i učinkovitije upravljanje nekretninama. Njihovim ažuriranjem povećava se pravna sigurnost investitora te stvaraju povoljniji uvjeti za pripremu budućih infrastrukturnih zahvata.

Prema podacima DGU-a, Godišnji program za 2026. godinu obuhvaća 57 jedinica lokalne samouprave u 20 hrvatskih županija. Tijekom 2026. i 2027. godine planirane su izmjere više od 132 tisuće katastarskih čestica na gotovo 15 tisuća hektara površine. Procijenjena vrijednost radova na nacionalnoj razini u tom dvogodišnjem razdoblju iznosi 32,1 milijun eura.

Katastarski izmjeri građevinskih područja, ilustracija | foto: Freepik

Aktivno sudjelovanje vlasnika

Iz Državne geodetske uprave naglašavaju kako je za uspješnu provedbu katastarskih izmjera od posebne važnosti aktivno sudjelovanje vlasnika nekretnina i drugih nositelja prava na zemljištu. Građani će biti pozvani na obilježavanje granica svojih katastarskih čestica, pri čemu će im stručnu pomoć i trajne međne oznake bez naknade osigurati izvođač geodetskih radova.

Nakon obilježavanja međa slijede terenska mjerenja, prikupljanje podataka i izrada elaborata katastarske izmjere. Vlasnicima će potom biti omogućeno upoznavanje s novoprikupljenim podacima te zaštita njihovih prava i interesa u slučaju utvrđenih nesuglasica.