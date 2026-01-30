Gradi se afrički aerotropolis uz Atlanski ocean: Šareni grad u gradu sa 3 'kvarta' i zelenom petljom

U blizini Luande gradi će se jedan od najambicioznijih urbanističkih projekata u Africi – aerotropolis koji spaja zračnu luku, poslovanje, prirodu i luksuz. Arhitektonski studio Foster + Partners osmislio je holistički masterplan koji bi trebao pozicionirati Angolu kao novo regionalno i globalno središte. Projekt se temelji na trima različitim okruzima povezanim 42 kilometra dugom zelenom petljom za javni prijevoz i rekreaciju. Cilj je stvoriti grad koji istovremeno potiče lokalni razvoj, privlači međunarodne investicije i poštuje jedinstveni krajolik Angole. Izgleda jako primamljivo!

Britanski studio Foster + Partners predstavio je svoj prvi projekt u Angoli, glavni plan za preobrazbu 13.480 hektara zemljišta oko zračne luke u blizini Luande. Nazvan Icolo e Bengo Aerotropolis, golemi razvojni projekt okružit će nedavno dovršenu međunarodnu zračnu luku Dr. Antonio Agostinho Neto, 40 kilometara jugoistočno od glavnog grada.

Prema Foster + Partnersu, aerotropolis bi trebao ojačati globalnu prisutnost Angole, te donijeti veće prihode u Luandu.

– Oduševljeni smo što predstavljamo naše dizajne za prvi projekt tvrtke u Angoli. Nova zračna luka djeluje kao katalizator za budući grad, koji će biti uspješno novo središte za poslovanje, obrazovanje i ugostiteljstvo koje se uklapa u nevjerojatan krajolik Luande, rekao je za dezeen.com voditelj studija Foster + Partners, Gerard Evenden dodavši kako je glavni plan za revitalizaciju lokacije holistički osmišljen kako bi stvorio prilike za lokalno stanovništvo i privukao nove posjetitelje iz cijelog svijeta.

Zelena petlja

Icolo e Bengo Aerotropolis sastojat će se od tri okruga, smještena sjeverno, zapadno i južno od zračne luke. Međusobno će biti povezani ‘zelenom petljom‘. Ova petlja bit će duga 42 kilometra i uključivat će prometnu mrežu s javnim autobusima, tramvajima i biciklističkim stazama.

Također projekt uključuje uređenje zelenih površina za usmjeravanje kišnice prema rijeci Kwanza. Također obuhvaća sadnju autohtonih biljka, te formiranje područja za opuštanje i rekreaciju.

Tri okruga

Sjeverni okrug afričkog aerotropolisa bit će posvećen poslovanju i kulturi, povezujući se s postojećim gradskim središtem Luande. Planiran kao prva faza projekta, očekuje se da će sadržavati visoke zgrade.

Na zapadu će se s druge strane nalaziti pak niskopoloženi istraživački i inovacijski okrug, dok će zona na jugu biti područje orijentirano na gostoprimstvo uz Nacionalni park Quisama. Ovaj južni okrug bit će opremljen hotelima, vilama i sportskim sadržajima, a planirano je da postane luksuzna destinacija u Angoli.

Održivo rješenje

Foster + Partners planira da će se razvojni projekt napajati zelenom energijom. U tu svrhu uz zračnu luku trebali bi se postaviti na tri četvorna kilometra fotonaponski paneli.

Glavni plan bit će organiziran tako da se maksimizira prevladavajući vjetar, osiguravajući hladne i ugodne temperature u cijelom projektu. Na ovaj način projekt bi trebao izvići maksimum iz svoje lokacije i okruženja.