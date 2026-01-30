Elitni kvart na Medvednici dobiva milijunski projekt: Javni park pretvara se u trg s top sadržajima

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
U gradu Zagrebu postoji velik broj zanimljivih parkova i zelenih površina koje čekaju na bolje sutra, a jedan od njih je i park u elitnom naselju Šestine, koji će uskoro zasjati u novom ruhu. Plan je da prostor postane trg prilagođen lokalnoj zajednici i posjetiteljima.
Prvi korak u realizaciji projekta je izrada idejnog krajobrazno-urbanističko-arhitektonskog rješenja, za koje je upravo zaključen natječaj. Iza pobjedničkog rada stoje ve-la studio i MORPHAROS arhitekti, na čelu s krajobraznim arhitektom Janom Vrabecom i arhitektom, Bornom Pavičićem. Trenutačno se očekuje natječaj za izvođača radova, a cijeli projekt vrijedan je 1,1 milijun eura.
Naselje Šestine smješteno je na južnim obroncima Medvednice i odlikuje se bogatom poviješću i kulturnom baštinom. U neposrednoj blizini parka nalaze se crkva sv. Mirka s pripadajućom kapelom obitelji Kulmer te mjesno groblje Šestine s grobom Ante Starčevića, čime se prostor ističe kao poseban urbani ambijent koji treba uvažiti prilikom projektiranja.
Šestine se nalaze na raskrižju važnih prometnih pravaca koji povezuju Zagreb s Medvednicom i okolnim predgrađima. Ova lokacija predstavlja izazov u organizaciji prostora, ali i priliku za razvoj javnog parka kao mjesta okupljanja, odmora i rekreacije unutar gradske prometne mreže. Nedavno izvedeni rotor i nova prometna regulacija u blizini crkve dodatno oblikuju urbanu strukturu prostora i definiraju okvir za buduće uređenje trga.
Obuhvat natječaja uključuje katastarske čestice k.č.br. 1704, 1705, 1706, 1707 i 1708, ukupne površine približno 5.556 kvadrata, nepravilnog trokutastog oblika, podijeljene na dvije zone. Zona A pokriva postojeći park (oko 4.060 kvadrata) i prioritetna je za realizaciju, dok Zona B uključuje privatne čestice (oko 1.496 kvadrata) koje će se integrirati u projekt kada uvjeti to dopuste.
Zona A obuhvaća postojeći park uređen 2016. godine, kroz koji prolazi poprečna pješačka staza povezana s nogostupima Šestinskog trga i Šestinske ceste. Teren je deniveliran, a park krase visoke stablašice, klupe, stolovi i kante za otpad. Drvored uz rub parka dodatno obogaćuje zelenu strukturu, dok su dijelovi zone omeđeni betonskim zidovima.
Zona B obuhvaća dvije privatne čestice, stambenu građevinu i nedavno izgrađenu autopraonicu, koje će se integrirati u projekt u skladu s uvjetima korištenja. Obuhvat se nalazi u seizmičkoj zoni 8,0 stupnjeva prema MCS skali, što će se morati uzeti u obzir pri projektiranju konstrukcija i uređenju terena.
Topografski, teren Zone A ima pad od zapada prema istoku od približno 11,5 metara, što omogućuje pogled na okolna naselja i brežuljke. Zapadna granica parka graniči s privatnim česticama, dok se sjeverna i južna strana protežu uz prometnice Šestinski trg i Šestinska cesta. Unutar zone nalaze se pješačke staze, drvored mladih stabala, klupe, stolovi i urbani namještaj, dok je teren deniveliran i djelomično omeđen zidovima i žardinjerama.
Glavni cilj natječaja je razviti cjelovito i održivo idejno rješenje javnog parka i trga koje uvažava prirodna obilježja, kulturno-povijesni kontekst Šestina i potrebe budućih korisnika. Novi javni prostor trebao bi biti atraktivan, funkcionalan i ekonomičan u izvedbi i održavanju, pružajući prostor za rekreaciju, društvene aktivnosti i događaje.
