Otkriveni novi detalji stadiona na Kantridi: Do 20.000 gledatelja, ništa od nebodera?

Rijeka bi u budućnosti trebala dobiti jedan od najatraktivnijih nogometnih stadiona u Hrvatskoj. Riječ je o novoj Kantridi, stadionu koji bi se gradio na jednoj od najpoznatijih sportskih lokacija u državi, tik uz more i podno velikih stijena nekadašnjeg kamenoloma. Projekt je prvi put predstavljen krajem 2023. godine, a sada su ponovno objavljene njegove vizualizacije i otkriveni zanimljivi detalji.

Idejno rješenje potpisuje riječki arhitektonski ured ZDL Studio, odnosno arhitekt Siniša Zdjelar, dok je inicijator projekta predsjednik HNK Rijeke Damir Mišković. Predviđen je stadion s približno 12.000 do 15.000 mjesta, uz mogućnost povećanja kapaciteta na gotovo 20.000 gledatelja. Izvorni projekt uključivao je i tri nebodera, hotel te brojne prateće sadržaje, ali gradske vlasti u međuvremenu su promijenile planove.

Podsjetimo, HNK Rijeka posljednju je utakmicu na staroj Kantridi odigrala 2015. godine, nakon čega se preselila na Rujevicu. Povratak na Kantridu ostao je velika želja navijača. Više o prvotnom projektu i njegovim posebnostima arhitekt Zdjelar otkrio je u podcastu Krepat ma ne molat.

Stadion u obliku školjke, s pogledom na more

Posebnost nove Kantride svakako je njezina lokacija. Malo koji stadion u Europi ima tako zanimljiv prirodni ambijent, a upravo su ga arhitekti željeli zadržati i dodatno naglasiti. Zbog toga stadion nije zamišljen kao klasična zatvorena arena, već kao građevina koja se oblikom prilagođava terenu, stijenama i moru.

Zdjelar je u podcastu Krepat ma ne molat voditelju Domagoju Starčeviću objasnio kako su tijekom projektiranja analizirali brojne europske stadione, ali nisu željeli jednostavno preuzeti postojeća rješenja. Cilj je bio stvoriti stadion koji pripada upravo Kantridi. Njegova forma podsjeća na školjku, prati prirodni pad terena i otvara se prema moru. Posebna pozornost posvećena je i sjevernoj tribini, tradicionalnom mjestu okupljanja Armade.

Važno pitanje bio je i kapacitet. Prema riječima projektanta, razgovori s predstavnicima kluba pokazali su da bi između 12.000 i 15.000 mjesta bilo optimalno za Rijeku. Međutim, idejno rješenje omogućavalo je povećanje kapaciteta na gotovo 20.000 gledatelja bez značajnog povećanja troškova. Prelazak te granice zahtijevao bi znatno složeniju konstrukciju, uključujući tribine na dvije razine. stadion Kantrida, vizualizacija | Foto: ZDL Studio

Arena za koncerte i velika događanja

Jedna od glavnih ideja projekta bila je da nova Kantrida ne bude namijenjena isključivo nogometnim utakmicama. Zdjelar smatra da suvremeni stadion mora imati znatno širu funkciju, ponajprije zato što se nogometne utakmice održavaju tek nekoliko desetaka puta godišnje.

Zato je nova Kantrida zamišljena kao multifunkcionalna arena dostupna građanima tijekom cijele godine. Osim nogometa, u njoj bi se mogli organizirati koncerti, izložbe i različite manifestacije. Time bi stadion postao jedan od važnijih javnih prostora u Rijeci, umjesto građevine koja se koristi gotovo isključivo vikendom.

Zanimljiv je bio i plan financiranja. Prema onome što je arhitekt iznio u podcastu, Damir Mišković želio je financirati izgradnju stadiona, a potom ga predati u vlasništvo Gradu Rijeci. Nogometni klub koristio bi stadion prema dogovoru s Gradom. Ipak, u međuvremenu je došlo do velikih promjena u planovima njegove realizacije.

stadion Kantrida, vizualizacija | Foto: ZDL Studio

Odustaje se od tri nebodera?

Kako smo ranije pisali na portalu, izvorni projekt nove Kantride nije uključivao samo nogometni stadion. Uz njega je bila planirana gradnja hotela sa 150 do 200 soba te tri nebodera, od kojih bi najviši imao čak 35 katova i dosezao visinu od 116 metara. Predviđena je bila i podzemna garaža s približno 1.350 parkirnih mjesta.

Upravo su neboderi izazvali najveće protivljenje dijela javnosti. Dok su mnogi Riječani podržavali izgradnju novog stadiona, problematičnim su smatrali podizanje triju velikih zgrada neposredno uz obalu. Protiv takvog koncepta prikupljeno je više od 3.000 potpisa, a među glavnim kritikama bili su moguća promjena vizure obale i dodatno prometno opterećenje.

Međutim, u lipnju 2026. godine nova gradska vlast potvrdila je veliki zaokret. Zamjenik riječke gradonačelnice Vedran Vivoda objasnio je kako Grad želi graditi stadion bez spornih nebodera, uz financijsku potporu države i moguće sudjelovanje Primorsko-goranske županije. Razmatrao se model prema kojem bi Grad Rijeka i država ravnomjerno podijelili troškove izgradnje. stadion Kantrida, vizualizacija | Foto: ZDL Studio

Veliki planovi, ali kada počinje gradnja?

Iako se o novoj Kantridi govori već godinama, projekt još uvijek mora proći niz administrativnih i prostornih procedura. Gradsko vijeće Rijeke još je krajem 2023. godine podržalo pokretanje izrade urbanističkog plana za područje Kantride, no to nije značilo i konačno odobrenje za početak gradnje.

Jedno od važnijih pitanja postalo je i pomicanje granica pomorskog dobra. Grad Rijeka predložio je njihovu izmjenu kako bi se dio prostora stadiona izuzeo iz režima pomorskog dobra i omogućilo daljnje planiranje. Uz to, specifična lokacija podno stijena i neposredno uz more predstavlja ozbiljan građevinski izazov.

Kako smo ranije pisali, izvorni projekt predviđao je i izgradnju približno kilometar dugog odvodnog kanala, širokog dva i visokog četiri metra, kojim bi se voda u ekstremnim uvjetima odvodila u more.