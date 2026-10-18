Nakon 20 godina propadanja obnovljena tri kultna nebodera: Utrošeno 250 milijuna eura i 1.200 tona kamena

Nakon dva desetljeća zapuštenosti, jedan od prepoznatljivijih arhitektonskih kompleksa u Rimu ponovno je otvorio svoja vrata. Riječ je o trima neboderima poznatima kao Torri dell'EUR, smještenima u istoimenoj rimskoj četvrti. Izgrađeni su početkom 1960-ih godina prema projektu talijanskog arhitekta Cesarea Liginija, a nakon dugog razdoblja propadanja konačno su dobili novo ruho. Njihova obnova trajala je četiri godine i vrijedna je približno 250 milijuna eura.

Veliki projekt urbane obnove financirala je talijanska Grupa Cassa Depositi e Prestiti (CDP), koja je vlasnik kompleksa putem društva CDP Real Asset SGR. Radovi su započeli 2022. godine, a svečano otvorenje održano je 12. listopada 2026., uz prisutnost rimskog gradonačelnika Roberta Gualtierija i drugih visokih dužnosnika.

Projekt je obuhvatio temeljitu arhitektonsku i konstrukcijsku obnovu, modernizaciju instalacija, energetsku obnovu te uređenje okolnog prostora. Glavni izazov bio je sačuvati izvorni izgled zgrada, a istodobno ih prilagoditi suvremenim standardima sigurnosti, održivosti i poslovanja.

Tri nebodera visoka 65 metara ponovno zablistala

Kompleks Torri dell'EUR sastoji se od pet postojećih zgrada, među kojima se posebno ističu tri nebodera visoka 65 metara, svaki sa 17 katova. Uz njih se nalaze dvije niže građevine iz 1960-ih godina, dok je obnovom izgrađena i nova dvokatna zgrada koja služi kao ulazni i povezujući prostor.

Ukupna bruto površina kompleksa iznosi približno 90.000 četvornih metara, od čega je oko 60.000 četvornih metara namijenjeno uredima. Uz to, kompleks raspolaže s više od 21.000 četvornih metara podzemnih prostora.

Velika pozornost posvećena je očuvanju arhitektonskog identiteta koji je još prije više od šest desetljeća osmislio Cesare Ligini, jedan od predstavnika talijanskog racionalizma. Njegovo rješenje karakteriziraju jednostavne geometrijske forme, pravilni rasteri pročelja i naglašena funkcionalnost.

Tijekom obnove nastojalo se zadržati upravo ta obilježja, ali uz korištenje modernih materijala i tehnologija. Kompleks će ubuduće služiti kao novo sjedište talijanske Porezne uprave, čime će zgrade nakon dugog razdoblja nekorištenja ponovno dobiti svakodnevnu funkciju.

Torri dell'EUR | Foto: Grupa Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Čak 1.200 tona travertina i 1,7 milijuna radnih sati

Koliko je obnova bila zahtjevna, najbolje pokazuju brojke koje je objavio investitor. Za projekt je utrošeno čak 1.200 tona travertina, prirodnog kamena koji ima dugu tradiciju korištenja u rimskoj arhitekturi. Uz kamen, važnu ulogu u obnovi imali su staklo i drugi suvremeni građevinski materijali.

Na gradilištu je tijekom četiri godine ostvareno ukupno 1,7 milijuna radnih sati, a u realizaciju projekta bilo je uključeno čak 160 različitih tvrtki. Glavni izvođač radova bila je talijanska građevinska grupa Carron.

Za izvođače je projekt bio posebno složen jer se nije radilo o izgradnji novih nebodera, nego o obnovi postojećih konstrukcija i njihovoj prilagodbi današnjim zahtjevima. Takvi zahvati traže usklađivanje novih tehničkih rješenja s postojećom građevinskom strukturom i povijesnim obilježjima objekata.

Predsjednik Grupe Carron Diego Carron na svečanom je otvorenju istaknuo zadovoljstvo završetkom projekta, koji je zahtijevao koordinaciju velikog broja izvođača i stručnjaka. Torri dell'EUR | Foto: Grupa Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Energetska učinkovitost, zelenilo i nova javna površina

Obnova nije bila usmjerena isključivo na izgled i konstrukciju nebodera. Velik naglasak stavljen je na energetsku učinkovitost i održivost kompleksa, uz uvođenje suvremenih tehnologija kojima se nastoji smanjiti potrošnja energije i poboljšati kvaliteta boravka u zatvorenim prostorima.

Predviđeno je da kompleks dobije međunarodni certifikat LEED Gold, koji potvrđuje primjenu visokih standarda održive gradnje. Već je ostvarena certifikacija WiredScore Platinum, povezana s kvalitetom digitalne infrastrukture i povezivosti zgrada.

Posebno je zanimljivo i uređenje vanjskog prostora. U sklopu projekta uređeni su vrtovi, zelene površine i arena na otvorenom, čime je nekada zatvoreni i zapušteni kompleks ponovno povezan s okolnim gradskim prostorom.

Neboderi koje su nekada htjeli srušiti

Zanimljivo je da su neboderi tijekom godina propadanja bili predmet rasprava o njihovoj budućnosti, a razmatrana je čak i mogućnost rušenja. Ipak, na kraju je prevladala odluka o obnovi i očuvanju kompleksa koji ima važno mjesto u povijesti moderne rimske arhitekture.

Rimski gradonačelnik Roberto Gualtieri na otvorenju je istaknuo kako je riječ o vrijednom arhitektonskom nasljeđu koje je trebalo sačuvati, umjesto ukloniti. Naglasio je i da je obnova važna za cijelu četvrt EUR, koja posljednjih godina prolazi kroz širu urbanu transformaciju.

Inače, EUR je monumentalna rimska četvrt čiji počeci sežu u 1930-e godine, kada je osmišljena za Svjetsku izložbu planiranu 1942. godine. Izložba zbog Drugog svjetskog rata nikada nije održana, no područje se kasnije razvilo u jedno od najvažnijih poslovnih i administrativnih središta talijanske prijestolnice.