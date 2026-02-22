Galerija iz zraka: Kakav poduhvat, dok se rekonstruira važna dionica, susjedi su srušili vijadukt na autocesti

Susjedi Slovenci grade i obnavljaju ceste punom parom. Aktivno je nekoliko velikih gradilišta, a među njima se posebno ističe rekonstrukcija Štajerske autoceste. Osim obnove kolnika i prometnih čvorova, nedavno je srušen i vijadukt Devin. Prizor je impresivan, a cijeli su zahvat zabilježili i dokumentirali volonteri i entuzijasti s platforme Infopot.si.

Slovenija u 2026. godini provodi niz velikih infrastrukturnih zahvata, s posebnim naglaskom na izgradnju novih prometnica – autocesta, željeznica i brzih cesta. Među najznačajnijim projektima ističe se opsežna rekonstrukcija Štajerske autoceste (A1), jedne od najvažnijih prometnih arterija u zemlji. Radovi obuhvaćaju obnovu kolnika, rekonstrukciju čvorova te zamjenu dotrajalih objekata, a jedan od ključnih zahvata je rušenje i izgradnja novog vijadukta Devina (VA0065).

Fotografije i video rušenja vijadukta, koji se nalazi na dionici kod Slovenske Bistrice, objavila je volonterska Facebook stranica Infopot.si, specijalizirana za praćenje slovenskih prometnih projekata. Riječ je o zahtjevnom infrastrukturnom zahvatu koji se provodi uz značajna prometna ograničenja.

Zatvaranje ceste i napredak radova

Zbog radova je došlo do potpunog zatvaranja glavne ceste između Slovenske Bistrice i Ptuja, kao i privremenih izmjena prometa na autocesti prema Ljubljani. Promet između čvorova Slovenska Bistrica jug i Fram odvija se po dvije sužene prometne trake u oba smjera, uz dodatnu regulaciju i privremenu signalizaciju. Glavna cesta ispod autoceste zatvorena je do kraja veljače, a tijekom tog razdoblja uspostavljena je obilaznica za sva vozila. Prema planu, obnova kolnika na toj dionici trajat će do početka lipnja 2026. godine, dok će izgradnja novog vijadukta Devina potrajati znatno dulje. Završetak radova na novom objektu predviđen je početkom 2027. godine.

Projekt obuhvaća i obnovu ukupno 5,3 kilometra autoceste, uključujući rekonstrukciju priključka Slovenska Bistrica sjever te obnovu i drugog vijadukta Devina (VA0361). Nositelj projekta je slovenska državna tvrtka DARS, koja upravlja autocestama, a radove izvodi konzorcij VOC Celje u suradnji s tvrtkom HERING iz Bosne i Hercegovine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 40.654.573,19 eura s uključenim PDV-om.

Osim ove dionice, radovi su u tijeku i na dijelu autoceste između Slovenskih Konjica i Dramljâ, gdje se tijekom 2025. i 2026. provode pripremni i obnoviteljski zahvati. To rezultira povremenim zatvaranjima traka i izmjenama u prometu, zbog čega vozači moraju računati na moguće zastoje.

Iako radovi trenutačno uzrokuju otežano odvijanje prometa, cilj projekta je dugoročno povećati sigurnost, poboljšati protočnost i osigurati viši standard vožnje na jednoj od najprometnijih slovenskih autocesta. Modernizacija Štajerske autoceste dio je šire strategije ulaganja u prometnu infrastrukturu, kojom Slovenija želi osigurati kvalitetnije i sigurnije prometne pravce za domaći i tranzitni promet.

Najveći slovenski projekti

Infopot, iako volonterska inicijativa, redovito prati sve infrastrukturne projekte u Sloveniji, od najvećih autocesta i željezničkih trasa do manjih lokalnih zahvata. Posebnu pažnju posvećuju obnovi prometnica nakon poplava 2023. godine, koje su ozbiljno oštetile slovensku cestovnu mrežu. U nedavnom razgovoru istaknuli su nam projekte koje smatraju najvećima i najvažnijima, ali i one koji značajno utječu na svakodnevni promet i sigurnost u zemlji.

– Dosad smo pratili izgradnju novog mosta na regionalnoj cesti Kamnik-Stahovica, trenutno pratimo radove na mostu između Domžala i Vira, a u bliskoj budućnosti očekujemo početak izgradnje većih mostova između Šentjakoba i Dola pri Ljubljani te na dionici Slovenj Gradec-Otiški Vrh. U prošlosti smo pomno pratili i druge infrastrukturne zahvate, poput izgradnje autocestnog čvora Dragomer, uređenja akumulacijskog jezera Suša, premještanja ceste Železniki-Zali Log, izgradnje galerije Šklendrovec na cesti Litija-Zagorje, uređenja pristupne ceste Sermin do Luke Koper te brojnih rekonstrukcija autocesta, gdje su pravovremene informacije o zatvaranjima ključne za vozače. Iako su svi ovi projekti važni, oni nisu najveći na nacionalnoj razini, ispričali su.

Najveći i najzahtjevniji projekti u Sloveniji uglavnom se odnose na proširenja i uređenja autocesta. Posebnu važnost upravo ima izgradnja treće razvojne osi na sjeveru, koja će osigurati izravnu vezu Koruške s autocestnim koridorom A1 Ljubljana-Maribor i rasteretiti opterećenu i opasnu cestu između Velenja i Slovenj Gradeca. Isto tako, proširenje autoceste između Domžala i Ljubljane postaje sve važnije jer je riječ o jednoj od najprometnijih dionica u zemlji, što će imati značajan utjecaj na protok prometa u tom dijelu Slovenije, premda još nije jasno hoće li taj utjecaj biti dugoročan ili kratkoročan.