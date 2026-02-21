Švicarska izvrsnost na djelu: Kako je zaštitna barijera u Baskiji spasila vozače od golemog odrona

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Često, dok se vozimo autocestama ili lokalnim cestama, pogled nam na trenutak sklizne prema padinama ili stijenama uz kolnik. Tamo, gotovo neprimjetno, stoje mreže, barijere i čelične konstrukcije koje nas štite od odrona kamenja, klizišta i drugih prirodnih nepogoda. Rijetko ih doživljavamo kao nešto posebno, a još rjeđe razmišljamo o tome koliko su zapravo ključne za našu sigurnost. Ipak, riječ je o sustavima koji svakodnevno spašavaju živote.
Svjetski lider u tom području je švicarska kompanija Geobrugg, koja se zaštitom od prirodnih opasnosti bavi još od 1950-ih godina. Nedavno su se pohvalili na društvenim mrežama kako je njihova zaštitna barijera spasila živote, zaustavivši stijenu koja se strmoglavila na cestu. Na nacionalnoj cesti N-634 uz baskijsku obalu, između mjesta Zumaia i Getaria (km 23+500), dogodio se veliki odron stijena s blokom značajne veličine. Zahvaljujući barijeri RXE-500, koja ima kapacitet apsorpcije energije od 500 kJ, padajuća masa je u potpunosti zaustavljena, sprječavajući da veliki blok dospije na kolnik.
Inače, Geobrugg je dio švicarske Brugg Grupe, a sjedište tvrtke nalazi se u malom mjestu Romanshorn, na obali Bodenskog jezera. Iako potječe iz manje, gotovo ruralne sredine, kompanija danas zapošljava više od 400 stručnjaka i posluje u više od 50 zemalja svijeta. Proizvodni pogoni raspoređeni su na svim kontinentima, s jasnom filozofijom da se materijali proizvode što bliže gradilištima, kako bi se smanjili troškovi transporta i utjecaj na okoliš.
‘Sigurnost je u našoj prirodi’, načelo je kojim se u Geobruggu vode još od 1951. godine. Kroz desetljeća su postavili standarde u industriji zaštite od prirodnih opasnosti, a njihova rješenja danas štite ceste, tunele, rudnike, naselja, sportske objekte pa čak i najpoznatije svjetske trkaće staze, od alpskih prijevoja do Formule 1. Njihov rad doprinosi zaštiti gradova, infrastrukture i ljudi u svim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj.
Prisjetimo se, primjena nosivih zaštitnih mreža u Hrvatskoj započela je prije više od desetljeća, kako nam je nedavno ispričao Vjekoslav Budimir, glavni predstavnik Geobrugga za bivšu Jugoslaviju i Albaniju. Prvi put su tada ugrađene TECCO® mreže, namijenjene sprječavanju odrona kamenja. Taj je projekt označio početak niza tehnički zahtjevnih zahvata diljem zemlje, koji su s vremenom postajali sve složeniji.
Stečeno iskustvo nastavilo se prenositi na nove projekte, uključujući i onaj na Cresu koji se trenutačno provodi, gdje se padine stabiliziraju nosivim mrežama debljine dva milimetra, tipa TECCO® G45/2. U sklopu takvih zahvata ugrađuju se i barijere energetske razine od 2.000 kJ, kao i nova ROCCO® barijera, testirana na ekscentrične udare, čime se sigurnosni standard podiže na potpuno novu razinu.
Razlika između nosivih i klasičnih mreža nije samo vizualna, već se očituje u vrsti i kvaliteti čelika te u načinu na koji cijeli sustav preuzima opterećenja. Geobrugg razvija više tipova mreža, prilagođenih različitim geološkim uvjetima i namjenama.
– Najčešće se koristi TECCO® mreža, dostupna u debljinama od dva do četiri milimetra, koja služi za stabilizaciju pokosa i zaštitu od manjih odrona. Za veće stijenske blokove primjenjuje se SPIDER® mreža, pletena od tri niti čelične žice, kakva je korištena i za stabilizaciju masivnih stijenskih masa. Za blaže oblike erozije i kontrolirane odrone koriste se sustavi niže nosivosti, poput DELTAX® i GREENAX® mreža, često u kombinaciji s biomatima, što omogućuje rast vegetacije i pomaže da se teren s vremenom vrati u prirodnije stanje, pojasnio je Budimir.
