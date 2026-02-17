5 milijuna eura za 30 tisuća kvadrata: Krenuo je veliki projekt na sjeveru uz rijeku Dravu

Krenuo je veliki projekt uređenja Dravske park-šume. Riječ je o zahvatu vrijednom pet milijuna eura, koji će donijeti novi život varaždinskim ‘plućima’. Prvo su na redu ‘šumski’ radovi, a potom slijede infrastrukturni zahvati. Posebno zanimljiva bit će izgradnja tzv. Dravske špice.

U Dravskoj park-šumi započeli su radovi na obnovi i revitalizaciji u okviru projekta InterACT Green, koji Grad Varaždin provodi u suradnji s više partnera. Riječ je o planskom i stručno vođenom zahvatu čiji je cilj očuvanje šumskog ekosustava, poboljšanje njegovog zdravstvenog stanja te dugoročno jače povezivanje šume s gradom kao prostora za boravak, rekreaciju i uživanje u prirodi.

Trenutačno su u tijeku tzv. šumski radovi, dok će infrastrukturni zahvati započeti krajem godine. Oni će obuhvatiti uređenje staza, šumskih trgova i obale rijeke Drave, kao i uvođenje novih, nenametljivih sadržaja koji potiču boravak u prirodi i dodatno povezuju građane s rijekom. Dravska park-šuma zadržat će svoj prepoznatljiv identitet zelene oaze, a istodobno će dobiti novu funkcionalnu vrijednost u svakodnevnom životu grada.

U sklopu projekta planira se uređenje odabranih dijelova park-šume ukupne površine 33.934 kvadrata. Dobitnik nagrade za pobjednički idejni koncept je studio Murmur arhitekture, čiji tim čine Elena Tikvić, Ivica Krešić, Julijana Bočkaj Duplić i Samuel Matijević. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.166.425,60 eura, od čega se 80 posto financira bespovratnim sredstvima iz programa Europske urbane inicijative. Projekt je planiran do rujna 2027. godine i predstavlja značajan korak u očuvanju prirodnog okoliša te u obogaćivanju javnih prostora Varaždina.

Obnova na 15 šumskih ploha

Radovi obuhvaćaju 15 manjih ploha unutar šume, ukupne površine 6,04 hektara. U ovoj fazi uklanjaju se stara, suha, oštećena i trula stabla koja predstavljaju sigurnosni rizik za posjetitelje i onemogućuju prirodnu obnovu šumskog ekosustava. Riječ je o minimalnom i nužnom zahvatu, sječa čini svega četiri posto ukupne drvne zalihe park šume.

Radove izvode djelatnici Hrvatske šume, dok je program regeneracije izradio Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog. Na jesen slijedi sadnja oko 20.000 mladih sadnica autohtonih vrsta, među kojima su hrast, javor, trešnja, bijela topola i crna joha, čime će se stvoriti zdrava i biološki raznolika mlada šuma prilagođena prirodnom staništu.

Dr. sc. Krunoslav Indir iz Hrvatskog šumarskog instituta istaknuo je kako su plohe za prvu fazu regeneracije odabrane zbog znatne degradacije sastojina, narušenog zdravstvenog stanja i nemogućnosti prirodne obnove. Regeneracija će se provoditi na malim površinama, uz očuvanje postojećih mladih autohtonih stabala, kako bi park šuma i dalje mogla pružati sve svoje funkcije – od rekreacije i edukacije do klimatskih usluga.

Stroga pravila zaštite prirode

S obzirom na to da je riječ o višestruko zaštićenom prirodnom području koje je stanište za više od 180 biljnih i više od 100 životinjskih vrsta, svi se zahvati provode uz stroga pravila zaštite prirode. Ravnateljica JU Priroda Varaždinske županije Sanja Kopjar naglasila je kako se očekuje da će planirani zahvati dugoročno značajno doprinijeti obnovi i unapređenju stanja šume, a rezultati će se očitovati u mješovitim mladim sastojinama autohtonih vrsta uz očuvane primjerke starih stabala i grmolike vegetacije.

Tijekom izvođenja radova, do 15. ožujka, moguća su povremena i kratkotrajna ograničenja kretanja na pojedinim dijelovima šume. Veći dio prostora ostat će dostupan građanima, uz apel iz Hrvatskih šuma da se poštuju privremene oznake i upozorenja.

Buduće uređenje i novi sadržaji

Dravska park šuma prostire se na oko 90 hektara uz rijeku Dravu, sjeverno od izgrađenog dijela grada. Kao omiljeno šetalište Varaždinaca koristi se još od 19. stoljeća te predstavlja ostatak nekadašnjih poplavnih područja uz rijeku. Tijekom 20. stoljeća dijelom je poprimila parkovno obilježje sadnjom alohtonih vrsta, dok je izgradnja odvodnog kanala HE Varaždin podijelila šumu na sjeverni, prirodniji dio i južni dio s većim udjelom alohtonih stabala.

U budućoj fazi projekta posebno će se urediti prostor tzv. dravske špice. Postojeća skulptura zadržat će se kao dominantno obilježje prostora, dok će se ambijent nadograditi sustavom staza i višenamjenskim javnim prostorom namijenjenim povremenim okupljanjima i događanjima. Planira se prostor kapaciteta oko 250 posjetitelja, s integriranim sjedećim mjestima, pozornicom na otvorenom do 150 četvornih metara te diskretnom, ekološki prihvatljivom rasvjetom.

Zapadno od postojećeg asfaltiranog dijela predviđen je i višenamjenski plato s mogućnošću parkiranja do 80 vozila u razdobljima pojačanog korištenja. Površine će biti izvedene u vodopropusnim materijalima, uz dodatno ozelenjavanje autohtonim vrstama kako bi se prostor skladno povezao s riječnom rivom.