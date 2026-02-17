U pripremi važan prometni zahvat na magistrali, između mosta i benzinske u dolini Neretve

Rekonstrukcija državne ceste D8, poznatije kao Jadranska magistrala, u dolini Neretve, trebala je dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Za dionicu planiranog zahvata Rogotin-Opuzen, na području Grada Ploča, Ministarstvo je donijelo rješenje 13. siječnja 2026. Temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ministarstvo je prosudilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliša, a nositelj projekta su, naravno, Hrvatske ceste (HC).

Od mosta do benzinske

Prema Elaboratu iz 2025. godine, zahvat je planiran u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na administrativnom području Grada Ploča. Dionica državne ceste DC8 proteže se od mosta Rogotin do područja prije benzinske crpke INA u Opuzenu, u rasponu od približno km 7+000 do km 13+900, odnosno ukupne je duljine od oko 6,9 kilometara. Cesta je uglavnom izvedena na nasipu koji ima funkciju zaštite okolnog područja od poplava.

Postojeći kolnik širine je između 7,0 i 7,5 metara, a njegovo stanje ocijenjeno je vrlo lošim, s izraženim mrežastim pukotinama, udubljenjima, naborima i kolotrazima u kojima se zadržava oborinska voda, što predstavlja sigurnosni rizik za promet. Odvodnja se trenutačno odvija poprečnim nagibom kolnika prema rubovima, nakon čega voda preko bankina otječe u uzdužni oborinski kanal ili na okolni teren.

– U poprečnom profilu cesta se sastoji od kolnika s rubnim trakama, betonske pasice, rigola, bankina promjenjive širine te djelomično izgrađenog nogostupa kod autobusnih stajališta. Raskrižja su uglavnom neuređena i neadekvatna, a duž dionice prisutan je i velik broj neprikladno uređenih prilaza poljoprivrednim parcelama i objektima, dok se u cestovnom pojasu povremeno odvija i prodaja poljoprivrednih proizvoda na prilagođenim ili neuređenim površinama, stoji u opisu postojećeg stanja.

Planirana rekonstrukcija projektirana je na postojećoj trasi, pri čemu se osovina nove ceste postavlja po sredini postojeće prometnice, bez značajnih izmjena tlocrta i nivelete jer su horizontalni elementi ocijenjeni dobrima. U zadanoj trasi planirano je uklopiti postojeći asfalt na početku i kraju zahvata. Predviđene su korekcije uzdužnih i poprečnih nagiba, poboljšanje križanja i prilaza te izgradnja sporedne ceste na većem dijelu trase, ponajprije s desne strane, kako bi se objedinili brojni postojeći priključci. Veća raskrižja, uključujući ulaz za Ušće i prilaze poljoprivrednim parcelama, bit će preprojektirana uz dodavanje lijevih skretača i uređenje priključaka kao nekanaliziranih raskrižja.

Bez procjene utjecaja na okoliš

Postupak je pokrenut na zahtjev HC-a od 28. studenoga 2024., uz koji je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u studenome 2024., a dopunjen u srpnju 2025. godine. O zahtjevu je javnost informirana objavom na internetskim stranicama Ministarstva u ožujku 2025., a tijekom postupka zatražena su i mišljenja nadležnih tijela, uključujući Upravu za zaštitu prirode, Upravu vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Dubrovačko-neretvansku županiju i Grad Ploče.

Nakon provedenog postupka, utvrđeno je da za rekonstrukciju dionice DC 8 nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Naravno, uz primjenu svih potrebnih mjera zaštite okoliša.

Mjere uključuju odabir asfaltnih materijala prilagodljivih na povećanje temperature, organizaciju radova izvan razdoblja visokih vodostaja na poplavnim područjima, projektiranje rasvjete s usmjerenim i ekološkim svjetiljkama te maksimalnu zaštitu vrijedne vegetacije južno od trase, uz nadomjestak u slučaju uklanjanja. Ministarstvo je pritom uvažilo mišljenja nadležnih tijela koja su ocijenila da Elaborat obrađuje ključna pitanja upravljanja vodama i zaštite prirode te da zahvat, uz propisane mjere, nema značajan negativan utjecaj na okoliš. Rješenje vrijedi dvije godine od izvršnosti, uz mogućnost jednokratnog produljenja, a prestaje važiti ako se u tom roku ne zatraži lokacijska dozvola ili drugi odgovarajući akt.