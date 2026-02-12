Novi zagrebački trg od 400 milijuna eura prostirat će se na više od 100.000 kvadrata, gradilište u punom zamahu

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
16:13 11 h 26.02.2026
12. veljača 2026.
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu, na prostoru bivše vojarne od 112.500 četvornih metara između Ilice, prilaza baruna Filipovića, Selske i Cankareve, gradi se Trg pravde, kompleks koji će objediniti sudove, Pravosudnu akademiju i važan administrativni centar. Projekt, koji se planira dovršiti u trećem kvartalu 2026. godine, označava jedan od najvećih i najambicioznijih infrastrukturnih pothvata u povijesti Hrvatske, a ovog tjedna imali smo priliku izbliza vidjeti napredak radova na gradilištu.
Ugovor za izgradnju Trga pravde, u blizini zagrebačkog Črnomerca, potpisan je u ožujku 2024. godine s predstavnicima zajednice ponuditelja – tvrtkama Ing-grad i Kamgrad. Vrijednost ovog dijela projekta iznosi 119,8 milijuna eura, no riječ je samo o prvoj fazi širokog investicijskog ciklusa u pravosudnu infrastrukturu, koja će značajno modernizirati i konsolidirati sudske i administrativne kapacitete u Zagrebu.
Radovi na prostoru od preko 110.000 kvadrata odvijaju se etapno i fazno, kako bi se osigurala maksimalna funkcionalnost i koordinacija svih objekata. U okviru druge faze gradi se Južna zgrada, koja uključuje podzemne etaže i međufazno uređenje trga te okolnih parkovnih površina. Nakon toga planira se gradnja zapadne, sjeverne i istočne zgrade, čime će cijeli kompleks dobiti završeni oblik.
– Arhitektonsko rješenje temelji se na reinterpretaciji tipičnog donjogradskog zagrebačkog bloka: zgrade su postavljene duž perimetra, dok se unutar obuhvata formira prohodna zelena površina s ravnomjernim pristupom svim javnim prostorima, navode u Ing-gradu, ističući važnost integracije urbanog prostora i funkcionalnosti kompleksa.
Južna zgrada bit će dom Visokom trgovačkom sudu, Trgovačkom sudu, Visokom upravnom sudu, Upravnom sudu, Pravosudnoj akademiji i Centru za mirenje. Podzemne etaže obuhvatit će arhiv, garaže i ostale prateće sadržaje, a cijeli objekt doseći će bruto površinu od 71.506 četvornih metara, s prizemljem i pet nadzemnih katova te staklenom fasadom koja daje suvremen i reprezentativan izgled.
Ovakva organizacija prostora omogućava racionalan pristup svim sudskim i administrativnim funkcijama, a istovremeno čini Trg pravde otvorenim i pristupačnim javnim prostorom. Zelenilo i prohodne površine u središtu bloka stvaraju urbani oazu koja balansira monumentalnost zgrada s funkcionalnošću i estetikom.
Uz izgradnju novog objekta, na terenu se također rekonstruira zgrada stare jašionice. Rekonstrukcija će objektu podariti novo lice da bi po završetku radova ondje bio smješten zemljišno-knjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
Kako smo pisali u ožujku, za drugu fazu posla, obnovu povijesnog sklopa Vozarske vojarne, za 2,5 milijuna eura izvest će tvrtka Spektar gradnja s podugovarateljima za izvedbu elektroinstalaterskih, strojarskih, vodoinstalaterskih te restauratorskih radova. Ta faza trebala bi završiti na proljeće dogodine.
