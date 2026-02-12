Novi zagrebački trg od 400 milijuna eura prostirat će se na više od 100.000 kvadrata, gradilište u punom zamahu

Na više od 100 tisuća kvadrata pored Ilice i vrlo blizu zagrebačkog Črnomerca gradi se trg kakav Zagreb i Hrvatska dosad nisu vidjeli. Trg pravde koji zajednički izvode Ing-grad i Kamgrad najveće je ulaganje u pravosudnu infrastrukturu u posljednjih 30 godina. Do kraja 2026. godine, projekt bi na jedno mjesto trebao dovesti četiri suda, akademiju i centar. Cijela investicija procijenjena je na preko 400 milijuna eura.

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu, na prostoru bivše vojarne od 112.500 četvornih metara između Ilice, prilaza baruna Filipovića, Selske i Cankareve, gradi se Trg pravde, kompleks koji će objediniti sudove, Pravosudnu akademiju i važan administrativni centar. Projekt, koji se planira dovršiti u trećem kvartalu 2026. godine, označava jedan od najvećih i najambicioznijih infrastrukturnih pothvata u povijesti Hrvatske, a ovog tjedna imali smo priliku izbliza vidjeti napredak radova na gradilištu.

Ogroman investicijski ciklus i fazna gradnja

Ugovor za izgradnju Trga pravde, u blizini zagrebačkog Črnomerca, potpisan je u ožujku 2024. godine s predstavnicima zajednice ponuditelja – tvrtkama Ing-grad i Kamgrad. Vrijednost ovog dijela projekta iznosi 119,8 milijuna eura, no riječ je samo o prvoj fazi širokog investicijskog ciklusa u pravosudnu infrastrukturu, koja će značajno modernizirati i konsolidirati sudske i administrativne kapacitete u Zagrebu.

Radovi na prostoru od preko 110.000 kvadrata odvijaju se etapno i fazno, kako bi se osigurala maksimalna funkcionalnost i koordinacija svih objekata. U okviru druge faze gradi se Južna zgrada, koja uključuje podzemne etaže i međufazno uređenje trga te okolnih parkovnih površina. Nakon toga planira se gradnja zapadne, sjeverne i istočne zgrade, čime će cijeli kompleks dobiti završeni oblik.

– Arhitektonsko rješenje temelji se na reinterpretaciji tipičnog donjogradskog zagrebačkog bloka: zgrade su postavljene duž perimetra, dok se unutar obuhvata formira prohodna zelena površina s ravnomjernim pristupom svim javnim prostorima, navode u Ing-gradu, ističući važnost integracije urbanog prostora i funkcionalnosti kompleksa.

Funkcionalnost i sadržaji

Južna zgrada bit će dom Visokom trgovačkom sudu, Trgovačkom sudu, Visokom upravnom sudu, Upravnom sudu, Pravosudnoj akademiji i Centru za mirenje. Podzemne etaže obuhvatit će arhiv, garaže i ostale prateće sadržaje, a cijeli objekt doseći će bruto površinu od 71.506 četvornih metara, s prizemljem i pet nadzemnih katova te staklenom fasadom koja daje suvremen i reprezentativan izgled.

Ovakva organizacija prostora omogućava racionalan pristup svim sudskim i administrativnim funkcijama, a istovremeno čini Trg pravde otvorenim i pristupačnim javnim prostorom. Zelenilo i prohodne površine u središtu bloka stvaraju urbani oazu koja balansira monumentalnost zgrada s funkcionalnošću i estetikom.

Nekad je tu bila vojarna

Uz izgradnju novog objekta, na terenu se također rekonstruira zgrada stare jašionice. Rekonstrukcija će objektu podariti novo lice da bi po završetku radova ondje bio smješten zemljišno-knjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Kako smo pisali u ožujku, za drugu fazu posla, obnovu povijesnog sklopa Vozarske vojarne, za 2,5 milijuna eura izvest će tvrtka Spektar gradnja s podugovarateljima za izvedbu elektroinstalaterskih, strojarskih, vodoinstalaterskih te restauratorskih radova. Ta faza trebala bi završiti na proljeće dogodine.