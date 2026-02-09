Krenula rekonstrukcija kamenog pločnika unutar dubrovačkih zidina, vadi se kocka po kocka

Krenula je rekonstrukcija pločnika na Poljani Marina Držića u Dubrovniku. Zahvat obuhvaća prostor uz katedralu, jedno od najposjećenijih i urbanistički najosjetljivijih mjesta u Gradu. Projekt je vrijedan 900 tisuća eura s PDV-om, a financira se kroz Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2026. godinu. Izvođači radova su tvrtke Građevinar-Quelin i Posta, dok je planirani rok završetka četiri mjeseca. Radovi će se izvoditi etapno kako bi se osiguralo neometano kretanje pješaka i funkcioniranje svakodnevice u povijesnoj jezgri.

Obnova javnih prostora unutar povijesne jezgre Dubrovnika nastavlja se novim značajnim zahvatom koji obuhvaća jednu od najvažnijih gradskih poljana. Tako su danas započeli radovi na cjelovitoj sanaciji pločnika na Poljani Marina Držića, prostoru koji se nalazi uz južno i istočno pročelje dubrovačke katedrale i svakodnevno je izložen intenzivnom pješačkom prometu.

Izdvojeni članak Velik posao u Dubrovniku: Gradi se punionica za novu flotu gradskog prijevoza

Projekt je dio dugoročnog plana revitalizacije stare gradske jezgre, s ciljem očuvanja kulturne baštine i unaprjeđenja sigurnosti i funkcionalnosti javnih površina. Riječ je o investiciji vrijednoj 900 tisuća eura s PDV-om, kojom Grad Dubrovnik i Zavod za obnovu Dubrovnika nastavljaju kontinuitet sustavnih ulaganja u zaštićeni UNESCO lokalitet.

Na 1.000 kvadrata

Radovi će se izvoditi na površini od približno 1.000 četvornih metara, a obuhvaćaju potpunu demontažu postojećeg kamenog popločenja, sanaciju podloge te ponovno polaganje kamenih ploča. Pri tomu će se dotrajali elementi zamijeniti novima, u skladu s konzervatorskim smjernicama. Izvođači radova su tvrtke Građevinar-Quelin i Posta, a planirani rok završetka je četiri mjeseca.

Kako bi se tijekom izvođenja osigurala protočnost i sigurnost kretanja, radovi će se odvijati fazno, bez potpunog zatvaranja prostora za pješake. Projekt se provodi prema projektnoj dokumentaciji tvrtke Canosa inženjering, uz stručni nadzor i sukladno odobrenju Ministarstva kulture i medija, odnosno Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Iz Grada Dubrovnika ističu kako će se posebna pažnja posvetiti očuvanju izvornih materijala, kao i prilagodbi postojeće podzemne infrastrukture, uključujući instalacije koje se nalaze ispod pločnika. S obzirom na arheološku osjetljivost lokacije, radove će pratiti i odgovarajući nadzor.

Program obnove spomeničke cjeline

Sanacija pločnika na Poljani Marina Držića dio je Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2026. godinu, u okviru kojeg je planiran niz zahvata na ključnim lokacijama unutar i izvan gradskih zidina. Među njima su uređenje Poljane Ruđera Boškovića, sanacija zida ljetnikovca Skočibuha na Boninovu, nastavak radova na taraci Vile Banac, u kojoj djeluje Umjetnička galerija Dubrovnik. Kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu tvrđave Imperijal na Srđu.

Paralelno se nastavljaju i radovi na sanaciji pločnika na Stradunu, jednoj od najprepoznatljivijih gradskih cjelina. Također, od 2017. godine do danas provedeni su brojni kapitalni zahvati, uključujući prvu cjelovitu obnovu Skalina od Jezuita, obnovu pločnika ispred crkve sv. Vlaha, Poljane Paska Miličevića te dijelova Gundulićeve poljane i Straduna.