U Slavoniju stižu nilski konji: Za pola milijuna eura dobit će nastambu uz rijeku

Od velikih vodenih sisavaca, među hrvatskim ZOO vrtovima, zagrebački se može pohvaliti patuljastim vodenkonjima, dok se u osječkom planira gradnja nastambe za nilske konje. Trebala bi imati prizemnu građevinu jednostavnog volumena za smještaj životinja, te pripadajuću bazensku infrastrukturu sa spremnicima za pročišćivanje vode. Sve skupa trebalo bi se izgraditi za godinu dana i oko pola milijuna eura, no prvo treba odabrati izvođače. Natječaj naručuje Unikom iz Grada Osijeka.

Nilski konji uglavnom nastanjuju područja u blizini rijeka, jezera i močvara, a neki od njih žive i na nadmorskoj visini od 2.400 metara. Uvjeti u kojima uživaju sada će im se stvoriti u Zoološkom vrtu u Osijeku. Tvrtka Unikom za komunalno gospodarstvo koja djeluje na području Grada Osijeka sada naručuje izgradnju modernog obitavališta nilskih konja s edukativnom zonom.

Nove životinje u Podravlju

Na narudžbu osječkog Unikoma, za nešto manje od pola milijuna eura, namjerava se urediti stanište nilskog konja u Zoološkom vrtu Osijek. Što to podrazumijeva? U postupku javne nabave nalaze se pripadajući arhitektonski i građevinski projekt, u kojima je opisano kako se to namjerava postići.

Izgradnja nastambe za vodene konje planira se na katastarskoj čestici u Tvrđavici, u Podravlju unutar grada, gdje već djeluje osječki ZOO. Glavni arhitektonski projekt izradila je tvrtka za projektiranje i nadzor građenja Statera, iz Osijeka, a glavni projektant bio je inženjer građevinarstva i direktor, Denis Škugor.

Glavni projekt izrađen je za ishođenje građevinske dozvole, a građevina će se realizirati na postojećoj katastarskoj čestici k.č.br. 10, ukupne površine 152.346 četvorna metra. Na lokaciji su već izdane ili su u postupku ishođenja za druge sadržaje zoološkog vrta (nastambe za nosoroge i majmune).

Jednostavna prizemnica s bazenima

Trebala bi se graditi prizemna građevina namijenjena smještaju vodenih konja, s pripadajućim unutarnjim i vanjskim sadržajima, infrastrukturom za manipulaciju životinja te sustavom za pročišćavanje vode. Građevina je dio funkcionalne cjeline Zoološkog vrta Osijek, a njezina namjena definirana je u okviru ZOO sadržaja.

Građevina je projektirana kao prizemnica, jednostavnog volumena, maksimalne visine 3,85 m, s ravnim krovom blagoga nagiba. Nosiva konstrukcija izvela bi se kao kombinacija zidane i armiranobetonske konstrukcije s horizontalnim i vertikalnim serklažima, dok su nadstrešnica i vanjski koridori izvedeni u čeličnoj konstrukciji.

U planu su i vanjski bazen, spremnici za vodu te bazenska infrastruktura koji su projektirani u armiranom betonu s potpunom hidroizolacijom. Nastamba bi se nalazila uz sjeverni rub obuhvata, dok se vanjski bazen i manipulativni prostori nalaze na zapadnoj strani zahvata.

Uz sjeverozapadno pročelje predviđena je i nadstrešnica za veterinarske preglede i čišćenje životinja, dok bi se uz jugozapadno pročelje nalazi vanjski armiranobetonski bazen s kosim ulazom za životinje. U unutarnjem prostoru nastambe bio bi unutarnji bazen, suhi dio za boravak životinja, prostor za posjetitelje, radni prostor za timaritelje te spremište.

Ništa bez sustava za obradu vode

Sastavni dio zahvata čini i sustav za obradu vode, koji uključuje ukopane armiranobetonske spremnike za taloženje i prepumpavanje te biljne uređaje za pročišćavanje vode u obliku umjetno oblikovane močvare. Pročišćena voda vraća se u sustav bazena, čime se osigurava održivo i ekološki prihvatljivo funkcioniranje nastambe.

Radovi se planiraju provoditi u nekoliko osnovnih koraka: priprema i uređenje gradilišta, izvedba temeljne konstrukcije i ukopanih spremnika, izgradnja nosive konstrukcije i vanjske ovojnice nastambe, izgradnja bazena i nadstrešnice, ugradnja instalacija i sustava za pročišćavanje vode te završni građevinski i krajobrazni radovi, a predviđeno trajanje izgradnje je godina dana. No, natječaj za izvođača tek je otvoren, s 24. veljače kao rokom za dostavu ponuda.