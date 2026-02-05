U Slavoniju stižu nilski konji: Za pola milijuna eura dobit će nastambu uz rijeku

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Nilski konji uglavnom nastanjuju područja u blizini rijeka, jezera i močvara, a neki od njih žive i na nadmorskoj visini od 2.400 metara. Uvjeti u kojima uživaju sada će im se stvoriti u Zoološkom vrtu u Osijeku. Tvrtka Unikom za komunalno gospodarstvo koja djeluje na području Grada Osijeka sada naručuje izgradnju modernog obitavališta nilskih konja s edukativnom zonom.
Na narudžbu osječkog Unikoma, za nešto manje od pola milijuna eura, namjerava se urediti stanište nilskog konja u Zoološkom vrtu Osijek. Što to podrazumijeva? U postupku javne nabave nalaze se pripadajući arhitektonski i građevinski projekt, u kojima je opisano kako se to namjerava postići.
Izgradnja nastambe za vodene konje planira se na katastarskoj čestici u Tvrđavici, u Podravlju unutar grada, gdje već djeluje osječki ZOO. Glavni arhitektonski projekt izradila je tvrtka za projektiranje i nadzor građenja Statera, iz Osijeka, a glavni projektant bio je inženjer građevinarstva i direktor, Denis Škugor.
Glavni projekt izrađen je za ishođenje građevinske dozvole, a građevina će se realizirati na postojećoj katastarskoj čestici k.č.br. 10, ukupne površine 152.346 četvorna metra. Na lokaciji su već izdane ili su u postupku ishođenja za druge sadržaje zoološkog vrta (nastambe za nosoroge i majmune).
Trebala bi se graditi prizemna građevina namijenjena smještaju vodenih konja, s pripadajućim unutarnjim i vanjskim sadržajima, infrastrukturom za manipulaciju životinja te sustavom za pročišćavanje vode. Građevina je dio funkcionalne cjeline Zoološkog vrta Osijek, a njezina namjena definirana je u okviru ZOO sadržaja.
Građevina je projektirana kao prizemnica, jednostavnog volumena, maksimalne visine 3,85 m, s ravnim krovom blagoga nagiba. Nosiva konstrukcija izvela bi se kao kombinacija zidane i armiranobetonske konstrukcije s horizontalnim i vertikalnim serklažima, dok su nadstrešnica i vanjski koridori izvedeni u čeličnoj konstrukciji.
U planu su i vanjski bazen, spremnici za vodu te bazenska infrastruktura koji su projektirani u armiranom betonu s potpunom hidroizolacijom. Nastamba bi se nalazila uz sjeverni rub obuhvata, dok se vanjski bazen i manipulativni prostori nalaze na zapadnoj strani zahvata.
Uz sjeverozapadno pročelje predviđena je i nadstrešnica za veterinarske preglede i čišćenje životinja, dok bi se uz jugozapadno pročelje nalazi vanjski armiranobetonski bazen s kosim ulazom za životinje. U unutarnjem prostoru nastambe bio bi unutarnji bazen, suhi dio za boravak životinja, prostor za posjetitelje, radni prostor za timaritelje te spremište.
Sastavni dio zahvata čini i sustav za obradu vode, koji uključuje ukopane armiranobetonske spremnike za taloženje i prepumpavanje te biljne uređaje za pročišćavanje vode u obliku umjetno oblikovane močvare. Pročišćena voda vraća se u sustav bazena, čime se osigurava održivo i ekološki prihvatljivo funkcioniranje nastambe.
Radovi se planiraju provoditi u nekoliko osnovnih koraka: priprema i uređenje gradilišta, izvedba temeljne konstrukcije i ukopanih spremnika, izgradnja nosive konstrukcije i vanjske ovojnice nastambe, izgradnja bazena i nadstrešnice, ugradnja instalacija i sustava za pročišćavanje vode te završni građevinski i krajobrazni radovi, a predviđeno trajanje izgradnje je godina dana. No, natječaj za izvođača tek je otvoren, s 24. veljače kao rokom za dostavu ponuda.
