Video: Urušila se velika skela na gradilištu zagrebačke bolnice!

Luka Bumbak baustela.hr

28. siječanj 2026.

Na društvenim mrežama proširila se snimka urušavanja skele na gradilištu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Na snimci se vidi kako jedan radnik prepoznaje opasnost i bježi, dok su drugi u posljednjem trenutku pokušavali stabilizirati skelu.

Urušavanje skele, KBC Zagreb | Foto: Neven Brnas, Facebook

Danas je društvenim mrežama brzo odjeknula snimka urušavanja skele na gradilištu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, takozvanog ‘Rebra’. Na snimci se vidi kako jedan radnik prepoznaje opasnost i bježi kako ne bi stradao, dok se čini da su drugi radnici u posljednjem trenutku pokušavali stabilizirati skelu. Za više informacija obratili smo se zagrebačkom KBC-u i izvođaču radova Kamgradu.

Područje je odmah osigurano

Iz KBC-a Zagreb navode kako radove na obnovi i proširenju bolnice izvodi ovlašteni izvođač Kamgrad, koji u potpunosti odgovara za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije.

– Izvođač je odmah nakon događaja osigurao područje i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile daljnje opasnosti, ističu iz bolnice. Naglašavaju da je KBC Zagreb u stalnoj komunikaciji s izvođačem i nadležnim službama te da sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje njihov apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovito i bez prekida, a iz KBC-a zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju, uz poruku da će javnost pravodobno obavještavati o daljnjem tijeku radova, navedeno je.

Zanimljivo je da se, prema informacijama koje nam je dao izvođač radova, događaj zbio još u petak, a potvrđeno je i da se suradnja između svih uključenih strana nastavlja bez prekida.

– 23. siječnja 2026. godine na gradilištu nove zgrade KBC-a Zagreb došlo je do naginjanja armature. Radovi koji su prethodili tom događaju izvođeni su prema projektnoj dokumentaciji i u skladu s pravilima struke. Pomaci armature pravovremeno su uočeni te je, nakon osiguranja područja i udaljavanja radnika, provedeno kontrolirano urušavanje. U incidentu nitko nije ozlijeđen, a nastala je isključivo materijalna šteta. Izvođač nastavlja suradnju s projektantima i nadzornim inženjerima kako bi se optimiziralo tehničko rješenje i osigurao siguran i nesmetan nastavak radova, rekli su iz Kamgrada.

Novi objekti i bolnički kapaciteti

Naime, riječ je o trećoj i završnoj fazi rekonstrukcije KBC-a Zagreb. Projekt obuhvaća izgradnju nove šestokatne bolničke zgrade površine 35.894 kvadrata s kapacitetom od 197 kreveta.

U zgradi će biti smješteni Klinika za ortopediju, Klinika za očne bolesti, Klinički zavod za radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju te Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, uključujući Hrvatsku banku tkiva i stanica. Uz kliničke jedinice, tu će biti centralna kuhinja, bolnička ljekarna, prostore za edukaciju studenata, garderobe, središnja arhiva, skladišta i tehničke službe.

Garaža, helidrom i prometna infrastruktura

U okviru projekta gradi se i nova garaža površine 31.406 kvadrata s 1.045 parkirnih mjesta, dok će na krovu biti helidrom za hitne slučajeve i potrebe transplantacijskog programa. Planirana je i obnova pristupnih cesta te toplinske stanice. Radovi treće faze ugovoreni su na rok od 30 mjeseci, u vrijednosti 174 milijuna eura, a s dodatnim uslugama ukupna cijena doseže 186 milijuna eura. Financiranje je osigurano kombinacijom zajma Svjetske banke i sredstava državnog proračuna.

Bolnički kapaciteti ostat će funkcionalni tijekom izvođenja radova, uz dodatne tehničke i prometne mjere, uključujući parkiralište tipa ‘park & ride’ na Borongaju s povezanim javnim prijevozom. Glavna zgrada trebala bi biti dovršena do studenog 2026., Klinika za plućne bolesti do kraja 2025. godine, dok će nova šestokatna zgrada i garaža biti u funkciji tijekom 2027. godine.

