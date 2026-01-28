Video: Urušila se velika skela na gradilištu zagrebačke bolnice!

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
28. siječanj 2026.
Danas je društvenim mrežama brzo odjeknula snimka urušavanja skele na gradilištu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, takozvanog ‘Rebra’. Na snimci se vidi kako jedan radnik prepoznaje opasnost i bježi kako ne bi stradao, dok se čini da su drugi radnici u posljednjem trenutku pokušavali stabilizirati skelu. Za više informacija obratili smo se zagrebačkom KBC-u i izvođaču radova Kamgradu.
Iz KBC-a Zagreb navode kako radove na obnovi i proširenju bolnice izvodi ovlašteni izvođač Kamgrad, koji u potpunosti odgovara za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije.
– Izvođač je odmah nakon događaja osigurao područje i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile daljnje opasnosti, ističu iz bolnice. Naglašavaju da je KBC Zagreb u stalnoj komunikaciji s izvođačem i nadležnim službama te da sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje njihov apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovito i bez prekida, a iz KBC-a zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju, uz poruku da će javnost pravodobno obavještavati o daljnjem tijeku radova, navedeno je.
Zanimljivo je da se, prema informacijama koje nam je dao izvođač radova, događaj zbio još u petak, a potvrđeno je i da se suradnja između svih uključenih strana nastavlja bez prekida.
– 23. siječnja 2026. godine na gradilištu nove zgrade KBC-a Zagreb došlo je do naginjanja armature. Radovi koji su prethodili tom događaju izvođeni su prema projektnoj dokumentaciji i u skladu s pravilima struke. Pomaci armature pravovremeno su uočeni te je, nakon osiguranja područja i udaljavanja radnika, provedeno kontrolirano urušavanje. U incidentu nitko nije ozlijeđen, a nastala je isključivo materijalna šteta. Izvođač nastavlja suradnju s projektantima i nadzornim inženjerima kako bi se optimiziralo tehničko rješenje i osigurao siguran i nesmetan nastavak radova, rekli su iz Kamgrada.
Naime, riječ je o trećoj i završnoj fazi rekonstrukcije KBC-a Zagreb. Projekt obuhvaća izgradnju nove šestokatne bolničke zgrade površine 35.894 kvadrata s kapacitetom od 197 kreveta.
U zgradi će biti smješteni Klinika za ortopediju, Klinika za očne bolesti, Klinički zavod za radiologiju, Klinički zavod za patologiju i citologiju te Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, uključujući Hrvatsku banku tkiva i stanica. Uz kliničke jedinice, tu će biti centralna kuhinja, bolnička ljekarna, prostore za edukaciju studenata, garderobe, središnja arhiva, skladišta i tehničke službe.
U okviru projekta gradi se i nova garaža površine 31.406 kvadrata s 1.045 parkirnih mjesta, dok će na krovu biti helidrom za hitne slučajeve i potrebe transplantacijskog programa. Planirana je i obnova pristupnih cesta te toplinske stanice. Radovi treće faze ugovoreni su na rok od 30 mjeseci, u vrijednosti 174 milijuna eura, a s dodatnim uslugama ukupna cijena doseže 186 milijuna eura. Financiranje je osigurano kombinacijom zajma Svjetske banke i sredstava državnog proračuna.
Bolnički kapaciteti ostat će funkcionalni tijekom izvođenja radova, uz dodatne tehničke i prometne mjere, uključujući parkiralište tipa ‘park & ride’ na Borongaju s povezanim javnim prijevozom. Glavna zgrada trebala bi biti dovršena do studenog 2026., Klinika za plućne bolesti do kraja 2025. godine, dok će nova šestokatna zgrada i garaža biti u funkciji tijekom 2027. godine.
Galerija: Susjedi grade najdublji lukobran u Europi, postavili su keson velik poput zgrade
U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 16. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.
12:14 16 h 26.02.2026
Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje
Imotsko polje već dugi niz godina čeka na 'vodu'. Za veliki projekt navodnjavanja, najprije je potrebno sanirati branu Ričice.
14:00 1 d 25.02.2026
Novi hrvatski tunel bit će probijen u travnju, Dalmacija željno čeka rasterećenje prometa
Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.
08:25 1 d 25.02.2026
Video: Gradilište 'Kranjče' kao u mravinjaku, prvi obrisi su tu, tempo se ubrzava
Šest mjeseci nakon početka radova na prvom novom stadionu u Zagrebu u posljednjih 50 godina, radovi na Kranjči snažno napreduju.
14:54 139 d 10.10.2025